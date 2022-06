Pasajero de avión respalda a Jossmery Toledo y cuenta detalles de lo ocurrido: “El aeromozo estaba histérico”

Gustavo, pasajero que estaba en el mismo vuelo que Jossmery Toledo, respaldó a la modelo. (Foto: Captura / Instagram)

Jossmery Toledo se encuentra en medio de la polémica luego de protagonizar un escándalo con la aerolínea Latam. Y es que, la chica reality fue bajada del avión en medio de gritos e insultos por, aparentemente, no cumplir con las normas de seguridad.

Sin embargo, la modelo denunció en sus redes sociales a la empresa por haber atropellado sus derechos y acusó al tripulante de cabina de haberla tratado mal a la hora de pedirle que se ponga su saco. Esta versión fue corroborada por otro pasajero que también estaba en el avión.

El hombre, que fue identificado como Gustavo, contó para el programa Amor y Fuego que estaba sentado al costado de Jossmery Toledo cuando el aeromozo se le acercó y le pidió que guarde su abrigo, pues no podía llevarlo en sus piernas ya que estaba sentada en el asiento para la salida de emergencias.

“Se acercó un tripulante de cabina para decirnos que esa era la salida de emergencia, que estemos atentos, que leamos las instrucciones, pero la verdad lo dijo bien feo, ‘¡¿lo puede leer? ¿sabes leer?!’ o sea, lo dio a entender… estaba histérico el hombre, me supongo que estaba estresado”, señaló este 27 de junio.

Asimismo, indicó que fue él quien la ayudó a guardar su saco en el portaequipaje del avión, pero igual hicieron que la integrante de Esto es Guerra se baje del avión. “Me dijo ‘porfa’ guárdamela’. Subí y la guardé (el saco) y todo pero le dijeron que ‘no, así la guardes, te tienes que bajar’ del vuelo”.

En otro momento, señaló que estuvieron a punto de despegar, pero el piloto decidió no hacerlo por el problema que estaba sucediendo. “Él avión estaba literalmente terminando la pista, ha frenado y ahí el capitán por el perifonito que tienen (avisa) y da la vuelta”.

MADRE DE JOSSMERY TOLEDO LAMENTA INCIDENTE EN EL AVIÓN

En conversación con En Boca de Todos, Jossmery Toledo explicó que su madre lamentaba lo que había sucedido e incluso ella se quebró al escucharla en vivo. Maju Mantilla le preguntó cómo se sentía en medio de este lamentable momento. La señora Juana Coronel mostró su indignación y lamentó el terrible momento que vivió su hija.

“Yo me siento bastante afectada porque es mi hija. Yo sé cómo la he criado y la he formado, pero por culpa de otra persona no van a pasar cosas así. Pienso que en la aerolínea la han tratado mal, hasta siento que le han hecho bullying en ese vuelo”, comentó la madre.

“Yo estoy afectada y muy dolida, no era que para que la traten así. En esa aerolínea deben haber personas bien formadas para tratar al público. Uno es pasajero no nos tienen que tratar como se les dé la gana”, agregó.

En medio de las declaraciones de su progenitora, la chica reality no pudo evitar quebrarse y derramó algunas lágrimas ante cámaras. Sin embargo, dejó claro que ella sabe manejar muy bien sus emociones, por lo que no tienen a quebrarse cuando está en una situación complicada como la que sucedió el último fin de semana.

