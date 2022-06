¿Por qué Jossmery Toledo fue retirada del avión? Esta es la explicación de la aerolínea

Latam bajó a Jossmery Toledo del avión y explica por qué. (Foto: Composición)

Después que Jossmery Toledo acusara a Latam de haber atropellado sus derechos al bajarla del avión porque no quiso ponerse un saco, la aerolínea decidió responder a través de un comunicado. A través del documento, la empresa explica qué es lo que sucedió.

La marca señaló que Jossmery no cumplió las normas de seguridad, es por ello que la bajaron del vuelo. La joven se encontraba en Chiclayo y se dirigía a Lima, para reencontrarse con su familia.

“Tuvimos que vernos forzados a desembarcar del vuelo LA2279, que operaba en la ruta Chiclayo – Lima, a la pasajera Jossmery Toledo quien iba sentada en la salida de emergencia y se rehusó reiteradamente a cumplir las normas de seguridad que aplican para dicha fila”, indica el documento, donde se resalta: “Nos esforzamos vuelos seguros”.

La aerolínea detalló que los pasajeros ubicados en las salidas de emergencia deben cumplir con todos los protocolos, los cuales - asegura la empresa - Jossmery se resistió a aceptar.

“Nos esforzamos constantemente en ofrecer vuelos seguros, es por ello, que constantemente comunicamos todas las normas y medidas que se deben tomar durante los mismos. Los pasajeros que se sientan en la salida de emergencia, como es en todos los países del mundo, tienen que cumplir ciertos requisitos y acatarse a las normas aeronáuticas para evitar cualquier contingencia que pueda generarse”, explica el comunicado.

¿LA BAJARON POR UN SACÓ? LA VERSIÓN DE JOSSMERY

Cabe recordar que Toledo contó que se le retiró del avión porque no se puso su saco. Ella indicó que se lo iba a poner encima de las piernas, hecho que el personal de Latam no quiso aceptar. Incluso, indicó que el aeromozo tuvo una actitud prepotente con ella.

Sin embargo, lo más desagradable es que tuvo que bajarse del vuelo en medio de insultos y gritos de los demás pasajeros.

“Les voy a contar mi pésima experiencia con Latam. Aparte que nos han retrasado como 5 horas, porque mi vuelo salía a mediodía, me han bajado del vuelo. yo estaba en el asiento de emergencia con unos amigos regresándome Chiclayo a Lima ”, indicó Toledo en su red social.

La joven explica que ella no quiso ponerse el saco, es por ello que evitar que el avión despegue.

“Yo tenía un saco en mis piernas, viene el aeromozo y me dice que me ponga el saco. Yo le explico que está en mis piernas y me lo pongo cuando despega. Como me dice que no, que me la ponga yo me la sobrepongo en la espalda, pero me pide que me la ponga con todo y mangas”, relató.

“Yo no sé qué clase de trato tienen. Se fue a quejar con el tripulante, viene el policía y me hacen un escándalo para que me baje como si fuera una malcriada. No entiendo el servicio, estoy muy molesta porque para mí, es un abuso”, dijo la modelo, quien finalmente perdió el vuelo.

Jossmery Toledo denuncia abuso en aerolínea peruana. (Video: Instagram)

