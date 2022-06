Jossmery Toledo evalúa si seguirá en televisión por actitud de la gente tras percance en vuelo

Jossmery Toledo evalúa continuar en televisión. (Foto: Composición)

Jossmery Toledo reapareció en televisión evidentemente afectada ante la actitud de los usuarios del vuelo que iba a tomar de Chiclayo a Lima el último domingo 26 de junio. A través de las redes sociales, se viralizó un video en el que se ve a la popular modelo manteniendo un intercambio de palabras con algunos trabajadores del avión, quienes finalmente le piden que se retire del avión.

En el clip, se evidencia a la gente del vuelo bastante impaciente por querer despegar. En ese momento, muchos de ellos comenzaron a lanzar comentarios en contra de la chica reality e incluso la calificaban de ser irresponsable y una persona poco empática.

Sin embargo, la tarde del lunes 27 de junio, la joven se comunicó con En Boca de Todos y explicó lo que vivió en aquel momento. En sus palabras, señaló que sí le afectaron las críticas, pero prefirió mantener su compostura para no quebrarse ante la gente.

“Me decían de todo, yo sentía el odio de la gente, la envidia, como si yo les hubiera hecho algo, eran pocas las personas que estaban a mi favor”, señaló en un inicio.

PIENSA RETIRARSE DE LA TV

En otro momento, la joven se encontraba al lado de su madre, quien también se mostró triste por la situación que pasó su hija. Para Juana Coronel, la expolicía no debió recibir ese trato, además aseguró que el personal de la aerolínea no tiene tino para tratar a sus pasajeros.

“Yo me siento bastante afectada porque es mi hija. Yo sé cómo la he criado y la he formado. Pienso que la aerolínea le han tratado mal, han hecho bullying, en ese vuelo. Yo estoy afectada y dolida. Deben haber personas bien formadas para tratar al público, uno es pasajero no nos tienen que tratar como se les dé la gana”, agregó.

Por su parte, la integrante de los combatientes señaló que ha mantenido la compostura e incluso no alzó la voz ni faltó el respeto a nadie porque se controló ante el público que venía llenándola de insultos. “Yo en ningún momento le falté el respeto a nadie, mantuve la compostura, traté de controlarme” , agregó.

Jossmery Toledo habla tras incidente en el avión. (Video: América TV)

Además, explicó que está pensando si continuar o no con su carrera televisiva debido a la presión mediática y al trato de la gente cuando se encuentran en una situación complicada. La joven lamentó que la exposición mediática lleve a la gente a creer que pueden tratar a los personajes como quieren.

“Yo le comentaba a mi mamá que voy a pensar bien si voy a seguir en la televisión, todos los comentarios negativos eran referente a lo que es el programa, a la TV y a lo demás”, expresó afectada Jossmery por los insultos de los usuarios.

AEROLÍNEA EXPLICA POR QUÉ LA BAJARON DEL AVIÓN

A través de un comunicado, Latam explicó que no se atropellaron los derechos de Jossmery Toledo en el vuelo. Si no que fue la chica reality quien habría incumplido con algunas normal de la aerolínea cuando el pasajero tiene un asiento en la salida de emergencia.

“Tuvimos que vernos forzados a desembarcar del vuelo LA2279, que operaba en la ruta Chiclayo – Lima, a la pasajera Jossmery Toledo quien iba sentada en la salida de emergencia y se rehusó reiteradamente a cumplir las normas de seguridad que aplican para dicha fila”, indica el documento.

Aerolínea Latam envía comunicado tras incidente con Jossmery Toledo. (Foto: Difusión)

Seguido, aseguraron que se constantemente indican las normas y medidas que se deben tomar específicamente en esos asientos para evitar impases en medio de emergencias que pueden suceder.

“Nos esforzamos constantemente en ofrecer vuelos seguros, es por ello, que constantemente comunicamos todas las normas y medidas que se deben tomar durante los mismos. Los pasajeros que se sientan en la salida de emergencia, como es en todos los países del mundo, tienen que cumplir ciertos requisitos y acatarse a las normas aeronáuticas para evitar cualquier contingencia que pueda generarse”, explica el comunicado.

