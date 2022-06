Jossmery Toledo fue bajada del avión en vuelo de Chiclayo y denuncia abuso por parte de la aerolínea

Jossmery Toledo vivió tensos momentos en su vuelo de Chiclayo. (Foto: Composicion)

Jossmery Toledo está en el ojo de la tormenta, la popular ‘Tombita’ se convirtió en la protagonista de un video en el que se le ve siendo retirada de un avión que ya había abordado. La joven se encontraba tomando un vuelo de Chiclayo con destino Lima, retornando de lo que serían unos días de relajo.

Pero, no todo pasó como ella esperaba pues se convirtió en víctima de gritos e insultos por parte de los pasajeros del avión, quienes la culpaban de ser la causante del retraso del vuelo. Por ello, diversos usuarios le pidieron que se retire del avión y piense en las demás personas.

Fue el portal Instarándula, quien compartió un video del momento en que Jossmery Toledo fue retirada de su vuelo en Latam Airlines. Según se ve en este clip, la chica reality tiene una discusión con los trabajadores del avión quienes le piden que se retire de su asiento por estar incumpliendo ciertas normas.

Jossmery Toledo fue retirada del avión de su vuelo en Chiclayo. (Video: Instarándula)

Cabe precisar que, de acuerdo al video publicado, no se distingue cuál sería la razón de la decisión de la tripulación. Pero, en ese momento se ve cómo todos los pasajeros se van contra la modelo y le piden que se retire porque los está retrasando.

Muchos de los usuarios la tildan de ser una irresponsable e incluso una persona que no tiene empatía por no querer acatar las órdenes. Pese al impase, la popular ‘Tombita’, terminó cediendo ante la presión y se retiró del vuelo, en medio de los gritos de un gran número de pasajeros.

SE PRONUNCIA EN SUS REDES

A través de su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo denunció públicamente a la aerolínea encargada de haberla bajado injustamente y con ello le hicieron perder su vuelo de regreso a la capital.

En sus historias, la expolicía explicó lo que realmente habría sucedido en ese vuelo y que terminó con una avalancha de insultos y gritos que se convirtieron en un mal momento que le tocó vivir.

En un principio explicó la razón por la que inició todo este mal momento en el vuelo. “Les voy a contar mi pésima experiencia con Latam. Aparte que nos han retrasado como 5 horas, porque mi vuelo salía a mediodía, me han bajado del vuelo. yo estaba en el asiento de emergencia con unos amigos regresándome Chiclayo a Lima”, comentó.

Jossmery Toledo denuncia abuso en aerolínea peruana. (Video: Instagram)

Seguido aseguró que todo este mal trato se trató por un saco que llevaba en sus piernas y no puesto.

“Yo tenía un saco en mis piernas, viene el aeromozo y me dice que me ponga el saco. Yo le explico que está en mis piernas y me lo pongo cuando despega. Como me dice que no, que me la ponga yo me la sobrepongo en la espalda, pero me pide que me la ponga con todo y mangas”, relató.

Tras ello, habría iniciado el problema, pues el trabajador habría ido hacia el tripulante principal a hacer la queja. En ese momento, un equipo conjunto llegó a pedirle que se retire.

“Yo no sé qué clase de trato tienen. Se fue a quejar con el tripulante, viene el policía y me hacen un escándalo para que me baje como si fuera una malcriada. No entiendo el servicio, estoy muy molesta porque para mí, es un abuso”, sentenció. Finalmente, la integrante de Esto es Guerra terminó perdiendo su vuelo. “Perdí el vuelo y no me dan la solución de subir al otro avión”, sentenció.

