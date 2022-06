Laura Spoya sobre acusaciones de Yely Rivera: “Está siendo malagradecida y debe hacer un mea culpa”

Laura Spoya saca cara por la organización del Miss Perú y arremete contra Yely Rivera. (Foto: Instagram)

Laura Spoya utilizó sus redes sociales para comentar sobre las recientes declaraciones de Yely Rivera, quien acusó a la organización del Miss Perú de tener preferencias con ciertas candidatas y de no haber contado con apoyo cuando viajó a Israel para participar en el Miss Universo 2021.

La modelo utilizó sus redes sociales para dar su punto de vista sobre la polémica que ha ocasionado la exreina de belleza. La peruana se grabó en las historias de su cuenta oficial de Instagram y comenzó señalando que está en desacuerdo con lo mencionado por la Miss Perú 2021.

Asimismo, Laura Spoya aclaró que no está defendiendo a Jessica Newton, quien también fue implicada en las declaraciones de Yely Rivera, pues se sintió humillada cuando Newton dijo que ella no era su favorita para ganar el certamen de belleza y cuando no la dejó ponerle la corona a Alessia Rovegno, actual Miss Perú.

“Yo fui Miss Perú 2015 cuando Jessica regresó como directora de la organización. Si hay alguna reina que podría decir que no tuvo la preparación que han tenido todas las reinas, soy yo, porque fui la primerita cuando recién se estaba organizando el Miss Perú”, dijo la tarde de este 22 de junio.

“Yo creo que cada reina tiene que hacer un mea culpa por lo cual no clasificó en su concurso internacional (...) Es un shock manejar un fracaso, es horrible. A mi me hicieron un ciberbullying tremendo, pero no quiere decir que le voy a tirar todo el lodo a la organización”, agregó.

Finalmente, considera que cada reina debe ser responsable de sus actos y hacer un autoanálisis para saber en qué se ha equivocado y no volver a cometer los mismos errores en próximos concursos. Además, tildó de ‘malagradecida’ a la exreina de belleza por culpar a la organización de su no clasificación en el concurso internacional.

“Siempre hay que ser agradecida con las personas que te tendieron la mano y uno nunca debe terminar una relación de trabajo de esta forma. Opino que está siendo muy malagradecida y que ella solita tiene que hacer un mea culpa y darse cuenta cuales fueron las razones por las cuales no clasificó y no echarle la culpa a otras personas porque eso hace entrever que su manejo del fracaso no está bien (...) A ella se le dio la oportunidad (de representar al Perú en otro concurso) y no se le dio la gana. Que lástima que se quede con una mala experiencia, porque representar a tu país es algo muy bonito y que merece mucho agradecimiento”, concluyó.

Recordemos que, Yely Rivera decidió no concursar en el Miss Supranational 2022 porque no sintió el apoyo de los encargados del Miss Perú, según reveló para el programa Magaly TV La Firme.

¿QUÉ DIJO YELY RIVERA?

Yely Rivera indicó para las cámaras de Magaly TV La Firme que terminó su reinado muy decepcionada de la organización, pues sintió que había preferencias. “Me sentí decepcionada de la forma cómo trabajan. Si la organización o Jessica Newton tenía un tema personal conmigo, hubiera sido bueno que me lo digan (...) Yo en mi año no recibí el apoyo que esperaba. Tú como cabeza de una organización, ¿por qué no me pusiste los couches más tops? ¿O ponerme un profesor particular de inglés? Yo tuve que correr con esos gastos, yo di mi 100% en el Miss Universo, di lo mejor de mí”, señaló.

Más adelante, Yely Rivera aseguró que tuvo que viajar a Israel, sede oficial del Miss Universo 2021, pagando su propia bolsa de viaje y otros gastos que, supuestamente, iban a ser solventados por la organización de Jessica Newton. “Me fui sin ninguna solvencia. Nadie me dijo ‘toma por si te pasa algo o por si necesitas algo’. Nada”.

