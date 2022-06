Fiorella Retiz denuncia ser víctima de acoso: “Es una situación que pone en riesgo mi seguridad”

Fiorella Retiz lanzó un comunicado para denunciar acoso por parte de los medios de comunicación. (Foto. Instagram)

Fiorella Retiz denunció ser víctima de acoso por parte de los medios de comunicación. La periodista utilizó sus redes sociales para dar a conocer que algunas cámaras y miembros de prensa han estado persiguiéndola desde que se dio a conocer su ampay con Aldo Miyashiro.

Como se recuerda, el nombre de Fiorella Retiz empezó a sonar en todos los medios luego de haber sido captada besando y abrazando al conductor de ‘La Banda del Chino’, acto que evidenció una infidelidad pues él estaba en una relación con la actriz y madre de sus hijos, Érika Villalobos.

Tras el hecho, Fiorella Retiz sólo se pronunció para hacer un mea culpa y no volvió a aparecer en redes sociales hasta hace unas semanas que comenzó a publicar fotografías. Ahora, ha sorprendido al lanzar un comunicado donde cuenta que sufrió un robo, pues su domicilio ha sido expuesto en pantallas.

““En los últimos meses vengo siendo víctima de acoso por parte de algunos medios de comunicación, situación que ha venido poniendo en juego mi seguridad personal y la seguridad de los integrantes de mi familia”, se lee en las primeras líneas de su texto publicado en las historias de su cuenta de Instagram.

“Entiendo y respeto el trabajo de los periodistas, sin embargo, hay límites que no deben sobrepasarse. Lamentablemente, el día lunes (20 de junio) fui víctima de un robo que se perpetró en mi domicilio (el cual ha venido siendo expuesto sin ningún reparo”, agregó.

Finalmente, relató que este miércoles 22 de junio fue nuevamente acosada e, incluso, señaló que se grabaron algunas partes de su casa sin su consentimiento. Asimismo, aseguró que tomará acciones legales si los actos no cesan.

“Amparándome en el artículo 151-A de nuestro Código Penal Peruano pido encarecidamente cesen dichos actos los cuales no hacen nada más que ponerme en peligro. Cabe destacar que cuento con las pruebas necesarias y no escatimaré en proceder legalmente si dichos actos no desisten”, concluyó.

Cabe mencionar que, Fiorella Retiz dijo para las cámaras de Amor y Fuego que contaría su versión de los hechos cuando se sienta lista para afrontar lo que ocasionó su ampay con Aldo Miyashiro, pues se le ha tildado de amante, entre otras palabras. Sin embargo, hasta el momento ha guardado silencio, por lo que aún se espera que se presente en algún programa televisivo.

¿CÓMO FUE EL AMPAY DE FIORELLA RETIZ CON ALDO MIYASHIRO?

Magaly Medina señaló que el ampay se llevó a cabo de casualidad, pues ellos no querían ampayarlo a él, sino al periodista Óscar del Portal, quien según los rumores estaría saliendo con la exesposa de Pedro Loli, Fiorella Méndez.

Fue así que los conocidos ‘urracos’ llegaron hasta un campeonato de fútbol, en el que se encontraba participando el equipo de Aldo Miyashiro. Durante este tiempo, los reporteros notaron que tanto Fiorella Retiz como Fiorella Méndez se encontraban bastante atentas a los conductores de televisión.

Fue así como, no dudaron en seguirlos hasta el domicilio del comentarista deportivo y, de un momento a otro Aldo Miyashiro y su exreportera Fiorella Retiz se empiezan a besar mientras estaban sentados en un sillón cerca a la ventana el pasado 19 de abril. Ellos comienzan con los típicos ‘piquitos’ para luego pasar a los apasionados besos.

Finalmente, antes de llegar a las 5:00 a.m. ellos deciden retirarse del departamento. Para sorpresa de los reporteros, cuando salen a la calle ellos se muestran totalmente indiferentes, como si no se conocieran.

Aldo Miyashiro viene siendo duramente criticado en redes sociales por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos.

