Miss Universo 2021: quién es Yely Rivera, la candidata de Perú en el certamen de belleza

El certamen más importante de belleza concluye este domingo 12 con la gala final en la que se escogerá a la sucesora de la mexicana Andrea Meza, ganadora de la última edición. A un día del esperado final se incrementan las interrogantes sobre nuestra representante en el concurso, por eso en la siguiente nota te contamos un poco más acerca de Yely Rivera.

Yely Rivera fue coronada como Miss Perú en octubre de este año. Ella era la representante de la ciudad de Arequipa y luego de pasar por las diferentes pruebas y fases del certamen junto a sus compañeras, fue elegida como sucesora de la querida Janick Maceta.

Rivera tiene 27 años y estudió la carrera de administración y marketing, por ello además de modelo es gerente de una empresa dedicada al desarrolla y crecimiento personas y profesional. Si el apellido les suena conocido, es porque Yely es hermana de Kelin Rivera, la ganadora del Miss Perú de la edición del 2019, antes de la pandemia.

Cuando ganó la corona señaló que dentro de sus planes a futuro tenía pensado crear una ONG para ayudar a que niños y adolescentes se puedan desarrollar de manera profesional para que puedan tener un futuro exitoso. “ Desde mi historia quiero inspirar a otros y enseñar de lo poco que aprendí en la vida para nunca bajar la guardia, luchar por nuestros ideales, alzar nuestra voz y confiar en nosotros mismos”, indicó.

“Quiero enseñarles lo que me hubiera gustado que me enseñaran cuando era niña, para no cargar esa mochila tan pesada con tantos eventos negativos”, señaló en relación al trabajo que quiere realizar con niños y adolescentes.

YELY EN LA MÚSICA

Un dato que tal vez no es muy conocido sobre la actual representante peruana, es que incursionó en la música como cantante en el 2019. Yely, junto a otras tres chicas, formaron la agrupación femenina de cumbia Leydi. Gracias a esto, Rivera apareció junto a su grupo en varios programas de televisión como ‘El Reventonazo de la Chola’ para promocionar sus canciones, a pesar de eso, las chicas no sacaron más canciones y el cuarteto se separó.

CORONA A LA PRIMERA

A pesar de conocer el medio, este fue el primer año en el Yely compitió en el Miss Perú, por lo que varias páginas de missologos no la tenía como favorita para llevarse la corona, ya que se sabe que la mayoría de ganadoras han tenido que participar varias veces hasta alcanzar el ansiado título. La favorita a ganar este año era Camila Escribens que ya había participado antes por lo que tenía más experiencia. Sin embargo Yely sorprendió a muchos al llevarse el ansiado primer lugar en la gala final.

Un ejemplo es Janick Maceta, la última represéntate peruana concurso nada más y nada menos que tres veces para portar la banda de Perú. Otro caso parecido es el de Kelin Rivera, hermana de Yely. Kelin fue escogida por Jessica Newton en el 2019 sin pasar por el concurso luego de que se destituyera a Anyela Grados luego de que se difundiera un video de ella en estado de ebriedad. Sin embargo, Kelin había participado en la edición pasada y quedó en el top 3, por lo que Jessica ya la conocía bastante bien y tenía experiencia trabajando con ella.

Cuando ganó Yely no tardó en demostrar su alegría por llevar el título en sus redes sociales “Mi corazón explotó de felicidad. Solo les puede decir que esto recién comienza. Es un honor y privilegio representar a mi país en el Miss Universo. Esto lo hago por mí, por mi familia y por todos ustedes mis compatriotas”, escribió en esa ocasión.

MISS UNIVERSO 2021

El concurso del Miss Universo en nuestra región se realizará el domingo 12 de diciembre, tomando en cuenta la diferencia de horario con el país sede, Israel, que marcó la programación para el día 13. Canal Fox y Telemundo serán los encargados de transmitir en vivo el certamen, que tiene como hora de inicio las 7:00 p.m. hora peruana.

