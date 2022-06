Yely Rivera, ex Miss Perú, denuncia irregularidades en el certamen de Jessica Newton

Yely Rivera es la representante de Perú en el Miss Universo 2021. (Foto: Miss Perú)

Decepcionada. Yely Rivera, nuestra Miss Perú 2021, rompió su silencio luego de entregar su corona a Alessia Rovegno, última ganadora del concurso de belleza nacional. La exreina de belleza acusó a la organización de tener preferencias con ciertas candidatas y de no haber contado con apoyo cuando viajó a Israel para participar en el Miss Universo 2021.

La modelo indicó para las cámaras de Magaly TV La Firme que la última falta de respeto sucedió durante la coronación de la hija de Bárbara Cayo. Al ser ella Miss Perú 2021, debía entregar su corona a su sucesora para hacer el traspaso de reinado. Sin embargo, grande fue su sorpresa al notar que Jessica Newton lo había hecho por su cuenta.

“Me dieron la banda. Entonces dije ‘bueno, seguro me harán entregar la banda y luego la corona’. Pero no fue así, Jessica ya le había puesto la corona. Me pareció una falta de respeto hacia mi persona, no es justo ni correcto. Seré su eterna reina porque yo jamás entregué mi corona”, enfatizó Rivera.

“Me sentí decepcionada de la forma cómo trabajan. Si la organización o Jessica Newton tenía un tema personal conmigo, hubiera sido bueno que me lo digan”, añadió en otro momento.

Alessia Rovegno fue coronada como Miss Perú 2022.

PREFERENCIAS CON JANICK MACETA

Aunque la Miss Perú 2021 resaltó el buen desempeño de Janick Maceta en el Miss Universo 2020, pues logró quedar en tercer lugar; señaló que le hubiera gustado sentir el mismo respaldo cuando ella participó en el mismo certamen en representación del país.

Para ella, estas preferencias se deberían a que Janick tiene como manager a Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton. Además, cree que no se la ayudó como es debido porque no era la favorita de la exreina de belleza desde el inicio.

Janick Maceta, Miss Perú 2020. (Foto: Difusión)

Pero no solo eso, indicó que la falta de apoyo se sintió desde que no quiso firmar un contrato del Miss Perú porque no estaba de acuerdo con las cláusulas. Según el documento, ella iba a representar a la organización como figura artística y no como Miss Perú, algo que le parecía incorrecto.

“Yo en mi año no recibí el apoyo que esperaba. Tú como cabeza de una organización, ¿por qué no me pusiste los couches más tops? ¿O ponerme un profesor particular de inglés? Yo tuve que correr con esos gastos, yo di mi 100% en el Miss Universo, di lo mejor de mí”, dijo.

ORGANIZACIÓN NO SOLVENTÓ SUS GASTOS

Más adelante, Yely Rivera aseguró que tuvo que viajar a Israel, sede oficial del Miss Universo 2021, pagando su propia bolsa de viaje y otros gastos que, supuestamente, iban a ser solventados por la organización de Jessica Newton.

“Me fui sin ninguna solvencia. Nadie me dijo ‘toma por si te pasa algo o por si necesitas algo’. Nada”, expresó indignada.

Según recuerda, ella misma pagó la maleta extra donde llevó el traje típico que usó en el Miss Universo 2021. “Era una maleta adicional para ir a Israel y eso lo tuve que solventar yo”, sostuvo.

Yely Rivera destacó con su traje típico en el Miss Universo 2021. (Foto: Miss Universo)

HUMILLACIÓN PÚBLICA

Asimismo, Yely Rivera recordó la vez en que Jessica Newton manifestó en Amor y Fuego que ella no había sido su favorita para ganar el Miss Perú 2021, sino Camila Escribens. Desde entonces, Rodrigo González solía hacer bromas sobre este desaire cada vez que ella aparecía en el programa.

“Le dije que no me parecía correcto. Sí, tú tenías tu favorita, ¿pero cuál es la necesidad de tener que divulgarlo? ¿Qué buscabas? Yo le dije que no me habían dado el apoyo que yo necesitaba. Ella lo único que hizo fue guardado silencio”, aseveró.

Por estos motivos, la exreina de belleza decidió no concursar en el Miss Supranational 2022 como se había pactado desde un inicio, ya que no quería “cometer el mismo error dos veces”.

Yely Rivera, ex Miss Perú, denuncia irregularidades en el certamen de Jessica Newton | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

