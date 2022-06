Jessica Newton desmiente a Yely Rivera y explica por qué no coronó a Alessia Rovegno, Miss Perú 2022

Jessica Newton respondió fuerte y claro a Yely Rivera. (Foto: Composición)

Rompió su silencio. Jessica Newton respondió a las últimas declaraciones de Yely Rivera, Miss Perú 2021, quien acusó a la organización de no haberla apoyado en su preparación para el Miss Universo. La empresaria aseguró que se la trató de la misma forma y que no existieron preferencias sobre otras candidatas, como así se dio a entender en el programa de Magaly Medina.

A través de sus historias de Instagram, Newton inició su discurso señalando que el Miss Perú es una organización totalmente transparente. Prueba de ello fue la coronación de Yely Rivera en el 2021, puesto que no era la candidata favorita de Jessica, sino Camila Escribens (primera finalista del certamen nacional).

“Me veo en la obligación de aclarar ciertos puntos. En primer lugar, agradecerle porque una vez más se hizo evidente la transparencia en la elección de la reina cada año. Me guste o no, el jurado calificador es libre de elegir a la reina que ha alcanzado el mejor puntaje”, recalcó en un principio.

Tras ello, afirmó que se le dio todas las facilidades a Yely Rivera para que se prepare para el Miss Universo, pues contó con los mismos profesionales que entrenaron a las demás reinas de belleza nacionales . El único coach que no estuvo a su lado fue Alexander Gonzáles, quien no pudo asesorarla porque estaba enfocado en Miss Paraguay.

Pese al apoyo que le dio la organización, Jessica Newton indicó que no sintió el compromiso de la Miss Perú 2020. Aseveró que Yely Rivera perdió vuelos importantes y días de ensayo porque no informó a tiempo que no contaba con la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

¿POR QUÉ NO CORONÓ A ALESSIA ROVEGNO?

En el programa de Magaly Medina, Yely Rivera señaló que fue una falta de respeto que no se le permitiera coronar a Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, en la gran final transmitida en Esto es Guerra. Como es costumbre, la reina anterior debe entregar la corona a la nueva soberana nacional, algo que no sucedió.

Según Jessica Newton, esto fue así porque Yely Rivera no contaba con la corona de Miss Perú Universo, sino tenía en su poder la de Miss Perú Supranational . Incluso, se mostró fastidiada porque, luego de anunciar su renuncia, no le cedió el trono a Almendra Castillo porque llegó tarde al evento oficial.

“No coronó porque ella tenía la corona de Miss Supranational, la cual no entregó. El día de la conferencia de prensa la anuncié delante de todos, pero no llegó. Llegó tarde y tuve que coronar yo”, manifestó Newton.

Jessica agregó que tuvo la deferencia al permitir que le pusiera la banda a Alessia Rovegno de Miss Perú 2022 para no causar incomodidades. “Una reina que tiene una corona internacional de otro título no puede coronar a la que va al Miss Universo. Por eso, coroné yo y ella entregó la banda. Son normas internacionales que yo sigo”.

LE DESEÓ BUENA SUERTE

La organizadora del Miss Perú aseveró que, pese a los problemas que pudo tener con Yely Rivera en su momento, le dio una segunda oportunidad al nombrarla como Miss Supranational para que represente al país en otro concurso internacional. No obstante, ella renunció porque deseaba desarrollarse como artista.

“Organizamos un viaje a Chachapoyas y en semana me informa vía WhatsApp que no iba al Supranational porque quería dedicarse a su carrera como cantante de cumbia. La apoyamos y la acompañamos a una disquera. Incluso, hablamos con Amor y Fuego para que se lanzara”, dijo.

Finalmente, Jessica Newton le deseó las mejores de las suertes y recalcó que ahora está concentrada en preparar a Alessia Rovegno, Miss Perú 2022 . “Para mí el tema está aclarado y no quiero perder más tiempo de la preparación de mi actual ganadora”, escribió.

