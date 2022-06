Maju Mantilla a Magaly Medina: “Los insultos son la práctica desesperada de un periodista”

Maju Mantilla no quiere discutir con Magaly Medina. (Foto: Captura)

Maju Mantilla no se quedó callada ante las críticas de Magaly Medina hacía el programa En Boca de Todos. Y es que la figura de ATV arremetió contra el magazine por haber incomodado a Susy Díaz cuando se encontraba como su invitada para hablar de las acusaciones de agresión de Flor Polo contra Néstor Villanueva.

Luego del descargo de su compañero Ricardo Rondón donde le pide a la periodista controlar sus calificativos y más respeto por su trabajo, la exreina de belleza pidió la palabra para defender a su espacio televisivo.

Maju Mantilla comenzó resaltando que en En Boca de Todos siempre se trata a los invitados, sean artistas o personas no públicas, con respeto y empatía.

“Somos un programa familiar y hemos abordado los problemas de los artistas en todo momento y también recibimos a personas no conocidas y siempre los tratamos con respeto y empatía porque se lo merecen”, señaló.

“Para mi los insultos, los agravios y descalificaciones me parecen una práctica desesperada de un comunicador, de un periodista o de una persona que tiene a su cargo un programa”, agregó en clara alusión a Magaly Medina.

Finalmente, aseguró que no le va a responder a Magaly Medina así como lo ha hecho Jazmín Pinedo en los últimos días. “De mi parte no es una opción y de mi parte nunca va a recibir eso como respuesta. Yo no voy a entrar a este juego porque yo sí voy a respetar a todos”, concluyó.

Recordemos que, Magaly Medina también acusó a América Televisión de un ataque sistemático, pues no solo en + Espectáculos se habló de su enfrentamiento con la exchica reality y arremetió contra En Boca de Todos por mostrarse a favor de la modelo.

RICARDO RONDÓN LE RESPONDE A MAGALY MEDINA

Ricardo Rondón le respondió a Magaly Medina luego de que lo tildara de hipócrita, misógino y ‘mono con metralleta’. En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista lanzó sus dardos contra el presentador televisivo recordando que él la insultó y le puso varios adjetivos en el pasado durante muchos años, por lo que no tendría nada que opinar sobre el caso de Flor Polo y Néstor Villanueva.

Por su parte, Ricardo Rondón se mostró indignado por los calificativos en su contra y negó haberla insultado. “Que yo recuerde estimada Magaly, jamás te he lacerado tu dignidad como mujer y jamás me he referido a ti como madre porque siempre he destacado que primero eres una dama y que yo tengo que criticar es tu función en un programa de televisión”.

“En Boca de Todos es un programa que ofrece entretenimiento y cuando en algún instante hemos tenido un exceso, hemos pedido las disculpas del caso, pero de ahí a llamarnos misóginos eso me parece poco cortés porque es como si te dijera que tú padeces de misandria, dícese de las personas que detestan a los hombres”, agregó.

Asimismo, le pidió perdón si es que en algún momento le dijo algo negativo, antes que la conductora presente pruebas sobre ello. “Si yo me equivoqué, si en algún momento memoria me está fallando y yo me referí a ti, discúlpame Magaly Medina, públicamente te lo digo, soy un caballero y pido perdón. Si eso lo demuestras, lo puedes sacar. Si sacas algo pido disculpas por anticipado”.

