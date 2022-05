Laura Spoya apoya a Rodrigo Cuba y cuestiona a Melissa Paredes: “Es mejor desconfiar que luego lamentar”

Laura Spoya le da su total respaldo a Rodrigo Cuba en enfrentamiento con Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba vuelven a enfrentarse. Mientras que la modelo pide que se revoque la tenencia compartida para pasar a una monoparental, el futbolista busca que no le quiten más días al lado de su hija. Por este motivo, el jugador del Sport Boys no ha dudado en hablar por primera vez sobre cómo fue su proceso de divorcio.

En medio de estos dimes y diretes, el ‘Gato’ mostró las conversaciones que tenía con la exconductora de televisión, incluso las fotos que ella le mandaba de la pequeña cuando él se las pedía.

Lo que más resalta de estas imágenes es que en muchas de ellas aparece la hija de ambos entre los brazos o piernas de Anthony Aranda, la actual pareja de Melissa Paredes, con quien le habría sido infiel a Rodrigo Cuba en su momento.

Luego que se volviera a desatar este escándalo, una de las influencers que se ha mostrado a favor del futbolista ha sido Laura Spoya. La exreina de belleza confesó que ella formaba parte del “team ‘Gato’”.

“Mi mamá y yo subimos una historia sobre el caso del Gato y Melissa, pusimos de que team éramos y de pronto tengo mi bandeja de mensajes llena de comentarios. Los terceros salen sobrando, pero al ser pública y tener una hija de tres años, puedo también comentar qué opino”, comenzó diciendo.

“ Nadie puede decir quién es mal padre o mala madre, pero comentando como cualquier persona normal... Soy una persona desconfiada hasta de la sombra, no porque todo el mundo sea malo, pero es mejor desconfiar, pensar mal, que luego lamentar ”, agregó.

Sobre las fotos en la que aparece la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en las piernas de Anthony Aranda, la influencer consideró que la exconductora de televisión debería de tener más cuidado con su pequeña, pues recién hace unos meses conoce al ‘Activador’.

“Al tener una hija chiquita, no podría dejar que ella se apoye en piernas, ni que se siente en las piernas de una nueva pareja, amigo de confianza, porque me sentiría incómoda, lo vería mal. Esto no quiere decir que tenga malas intenciones con la niña, pero nadie sabe. Con todas las cosas horrorosas que salen en la televisión, debemos tomar medidas un poco más desconfiadas, más que nada con las niñas ”, finalizó.

La modelo expresó su rechazo a la foto en la que aparece la hija del ‘Gato’ Cuba en las piernas del bailarín Anthony Aranda.

MELISSA PAREDES QUERÍA UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN SU MATRIMONIO

Rodrigo Cuba contó que su exesposa le pidió perdón tras ser ampayada besándose con Anthony Aranda. De acuerdo a las declaraciones del futbolista, Melissa Paredes hasta se cambió de número telefónico para comunicarse con él. Sin embargo, él decidió rechazarla porque fue ella quien decidió ponerle punto final a su matrimonio de 5 años al involucrarse sentimentalmente con el bailarín.

“En su momento a mí me pidió perdón, me pidió perdón a los dos días del ampay. Eso no lo sabe nadie, pero me pidió perdón para volver y tengo los WhatsApp. Me dijo que quería intentarlo, es en ese momento donde me voy a concentrar y le digo: ‘Yo no voy a intentar volver contigo, si quieres esforzarte por recuperar esto, es tu tema, yo no lo voy a hacer’”, comentó.

