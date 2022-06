Flor Polo Díaz y su contundente mensaje luego que Néstor Villanueva no visitara a sus hijos por trabajo

Flor Polo Díaz publicó un mensaje que sería para el padre de sus hijos. (Foto: Composición)

¡Se cansó! Flor Polo Díaz usó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje que estaría dedicado para el padre de sus dos hijos, Néstor Villanueva. Como se recuerda, la empresaria ha señalado que el cantante no visitó a sus hijos este último fin de semana por trabajo. Asimismo, pidió que pese a la separación, no se olvide de los pequeños.

Sin embargo, lo que nunca imaginó la joven, es que el programa Magaly TV La Firme difundiría unas imágenes del cumbiambero junto Greis Keren, quien sería su nueva saliente. La pareja fue captada en Huaral y Chancay, donde hicieron unas presentaciones.

Ya el lunes 6 de junio, a las 11: 50 p.m. aproximadamente, la expareja de Florcita Polo Díaz llegó a Lima junto a Greis Keren. Ambos ingresaron al departamento de la modelo, ubicado en San Martín de Porres. Recién el martes a las 10:40 a.m. salieron de casa, según informó el programa de ATV.

Estos videos no cayeron nada bien a Florcita, quien no dudó en reaccionar a través de su cuenta de Instagram. Aunque no lo etiquetó ni puso su nombre, quedó claro que el mensaje sería el cantante.

“Espero que cada padre ausente algún día sienta la misma ausencia que su hijo olvidado ya sintió” , se puede leer en la publicación de Polo Díaz. Asimismo, el mensaje aclara que su petición no es por maldad.

“Ojo. No es maldad, pero la vejez un día llega y cuando les llegue la suya, no busquen cuidados que un día negaron” , sigue el post.

En sus siguientes historias, vemos a la empresaria compartiendo con sus dos pequeños, dejándolos a la escuela y yéndose al trabajo.

¿QUÉ DIJO NÉSTOR VILLANUEVA SOBRE GREIS KEREN?

El programa Magaly TV La Firme, este lunes 6 de junio, también compartió lo que Néstor Villanueva respondió al reportero cuando le preguntó sobre Greis Keren.

Como se recuerda, el cantante pasó el fin de semana con la joven que sería su pareja, no cumpliendo con el acuerdo que quedó con Florcita, el de pasar los fines de semana con sus hijos.

“¿Tienes una relación con Greis? Te has quedado a dormir de nuevo en su casa. Ayer (sábado) supuestamente tenías que haber ido a ver a tus hijos. Has estado en Chancay con Greis. ¿Estás cumpliendo con tu régimen de visitas?”, preguntó el ‘urraco’ una vez tuvo a la presunta parejita frente a frente. Greis Keren solo se río por la pregunta, mientras que Néstor Villanueva no quiso responder.

Por su parte, Florcita Polo Díaz, le pidió al su expareja que ya firme los papeles de divorcio. “Que no la haga larga, ya no quiero seguir casada con ese hombre. Pido públicamente que me dé el divorcio. Estoy cansada de que pase algo con el señor, respire y me busquen para preguntarme”, sostuvo.

