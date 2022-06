Néstor Villanueva pidió 20 mil soles a producción de Magaly Medina para firmar el divorcio a Florcita Polo

Magaly Medina y Néstor Villanueva. Foto: compisición.

Su compromiso tiene un precio. El aún esposo de Florcita Polo Diaz, Néstor Villanueva, prometió al programa de Magaly Medina que iba a firmar el divorcio a la hija de Susy Díaz, frente a las cámaras de Magaly TV: La Firme; sin embargo la conductora afirmó que a cambio de hacerlo le pidió la suma de 20 mil soles para firmar el documento de separación.

“Magaly, si tú quieres lo hacemos en tu programa y también puede ir toda la prensa. Si tú quieres, yo firmo mañana mismo ese documento, no tengo ningún tipo de problema en hacerlo ”, fue lo que dijo el 8 de junio, Néstor Villanueva en un enlace telefónico.

Sin embargo, en su programa del viernes 10 de junio, Magaly Medina deploró la actitud de Néstor Villanueva, ya que antes de ir a la notaria a firmar los documentos para el divorcio, el cantante de cumbia pidió le pagué 20 mil soles a la producción de Magaly TV: La Firme.

Asimismo, Magaly Medina comentó que su producción y ella decidieron no asumir ese pago porque consideran que es un acto que Villanueva tiene que hacer de corazón y no poner condiciones para firmar un compromiso que tiene con su esposa Florcita Polo.

“A mi reportero, le dijo no, son 20 mil soles, lógicamente que nosotros no tenemos ese dinero a disposición, y si así lo tuviéramos, no vamos a pagar por algo, que él tiene que hacer. . . Si realmente dice amar y respetar a sus hijos, si dice que ama a su familia ... Si amas a una mujer (Florcita), déjala ir, porque ya no es feliz contigo ...”, enfatizó.

La esposa del notario, Alfredo Zambrano, contó que le pareció ofensivo que Néstor Villanueva cobre cuando es algo que tiene que hacer por ser padre de familia, además se cuestionó si Susy Díaz estará preparada para pagar a su yerno, el monto que pide para firmar el divorcio a su hija Florcita.

“ Me parece, tan indignante que un hombre pida dinero... 20 mil soles, háganse la idea de cómo es este señor.. . igualito se comportó con Susy Díaz, el exesposo Andy V, hizo lo mismo con Susy y la tuvo años, muchos años, sin poder divorciarse... Eso tratará de hacerle...”, puntualizó.

FLORCITA YA NO QUIERE SEGUIR CASADA CON NÉSTOR

Florcita Polo Díaz se mostró incómoda y cansada, pues, no quiere que la sigan vinculando con Néstor Villanueva. Por esa razón, le pidió públicamente a Néstor, al padre de sus dos hijos, que le firme los papeles del divorcio. Esto lo dijo en un informe para Magaly Medina, el lunes 6 de junio.

“Que ya no la haga larga, porque es una pérdida de tiempo para mí ya no quiero seguir casada con ese hombre, que es el padre de mis hijos. Pido públicamente que me dé el divorcio . Estoy cansada de que pase algo con el señor, respire y me busquen para preguntarme sobre él”, sentenció la hija de Susy Díaz.

Por su lado, Néstor Villanueva, ha demostrado que no tiene intenciones de darle el divorcio a Florcita Polo si no es que antes le saca un provecho monetario. Además, el cantante incumplió con una de las visitas a sus hijos y estuvo fuera de Lima con su nueva pareja Greis Keren Ponte.

Fueron las cámaras de Magaly TV: La Firme que vieron a Néstor llegando a la capital casi a la medianoche. El artista apareció junto a Greis Keren Ponte, quien sería su nueva pareja.

