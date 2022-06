Susy Díaz lanza nuevas ‘dietas’ para Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Ricardo Gareca antes del repechaje

Susy Díaz y las dietas para los jugadores de la selección y el entrenador. (Foto: Instagram)

Perú se enfrentará Australia por el repechaje al Mundial Qatar 2022 este lunes 13 de junio a la 1:00 pm. y las famosas dietas de Susy Díaz no se hacen esperar. Como sabemos, cada evento importante o que haga remecer al público peruano, la exvedette no pierde el tiempo y sorprende con sus frases.

Por ello, durante una entrevista con un medio local, la excongresista no dudó en usar su imaginación y jugar con las palabras para crear las dietas de los seleccionados Gianluca Lapadula y Christian Cueva, y del entrenador Ricardo Gareca previo al tan esperado partido.

Como sabemos, ambos jugadores están en la lista de los peloteros más queridos por todos los fanáticos y han sabido ganarse el corazón de los hinchas con cada gol que han anotado. Por su parte, el popular ‘Trige’ Gareca ha marcado un antes y después en el fútbol peruano llenando de orgullo a los seguidores el deporte más popular en Perú.

Susy Díaz comenzó revelando la dieta del ‘Bambino de los Andes’. “La dieta de Lapadula, te mueves bien en la cancha, y todo mundo te adula” , dijo en conversación con el diario El Popular.

Con respecto al popular ‘Aladino’ acotó: “La de Cuevita, la metes suavecita y de cabecita” . Finalmente, fue consultada sobre el DT argentino y señaló: “La dieta de Gareca, hacerlo gasta quedar chueca” .

Finalmente, se animó a hacerle una dieta al país de oriente donde se realizará el mundial. “La dieta de Qatar, te la meten tanto que no te deja ni hablar, me refiero al gol, por si acaso, no sean mal pensados, por favor”.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Perú pasa a jugar un repechajes y el ganador de dicho encuentro formará parte del grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez en el mundial que comenzará en el mes de diciembre de este 2022.

Christian Cueva y su divertida frase para referirse a la amistad con Gianluca Lapadula en la selección peruana (Foto: FPF)

SUSY DÍAZ SE VUELVE VIRAL POR BAILARLE A UN HOMBRE EN ITALIA

Susy Díaz se volvió viral en TikTok luego de robarse varias carcajadas al realizarle un sensual baile a un hombre de la tercera edad en las calles de Milán, Italia. Todo comenzó cuando la excongresista estaba caminando con unas amistades y vio el show de un artista ambulante. Todo parece indicar que se contagió de la alegría del espectáculo callejero y quiso hacer lo propio, pero invitando a un anciano a unírsele.

Eligiendo a un señor que estaba cerca, Susy Díaz no dudó en comenzar a bailarle generando risas entre las personas que la veían. Por su parte, el caballero se mostró un poco desconcertado, pero dejó que la considerada ‘reina de la cultura popular’ haga lo que desee.

En las imágenes se puede ver a Susy Díaz acercándosele saltando y, posteriormente, se agacha para pasar entre sus piernas. Asimismo, sujeta el cuello del anciano y se pone a saltar mientras que su acompañante la alienta.

Susy Díaz causa furor en Italia tras bailarle a un hombre de la tercera edad en plena calle. (VIDEO: TikTok)

