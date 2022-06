Gisela Valcárcel reacciona a la tercera respuesta de Jazmín Pinedo mandando indirectas a Magaly Medina

Gisela Valcárcel respalda a Jazmín Pinedo tras su tercera respuesta. (Foto: Instagram/ Captura)

La guerra entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina ha causado múltiples reacciones y entre las más resaltantes ha sido la de Gisela Valcárcel. Y es que la popular ‘Señito’ no ha dudado en mostrar su apoyo en cada respuesta de la conductora de + Espectáculos.

La dueña de GV Producciones no ha sido indiferente a los dimes y diretes que han protagonizado las presentadoras de espectáculos y ha utilizado sus redes sociales para dar todo su respaldo a la exchica reality. Como se ha visto, la mañana de este 21 de junio la modelo volvió a contestarle a la popular ‘Urraca’.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Gisela Valcárcel grabó a Jazmín Pinedo mientras daba su descargo y escribió algunas frases que dejaban entrever que eran indirecta a Magaly Medina, quien acusó a América Televisión de un ataque sistemático.

“Los perseguidores siempre tienen miedo de ser perseguidos y por eso no pueden dormir tranquilos”, se lee en sus primeras publicaciones.

“Es decir, el ladrón piensa que todos son de su misma condición”, continuó escribiendo. Cabe resaltar que no es la primera vez que la exvedette muestra su apoyo a Jazmín Pinedo, pues en su primer descargo también la grabó en su cuenta de Instagram elogiándola.

Finalmente, señaló que, tanto ella como varias personas, tienen sus mismos pensamientos con respecto a Magaly Medina. Recordemos que, Jazmín Pinedo calificó de mentirosa, machista, retrógrada, misógina, entre otras palabras, a la periodista.

Asimismo, la mañana de este martes la popular ‘Chinita’ aseguró que ningún canal está detrás de la figura de ATV, que ella es libre de expresarse y que nadie le ha dictado lo que tiene que decir.

“Queda claro que esta es tu posición y no la del canal, pero somos muchísimos los que pensamos como tú”, sentenció.

¿QUÉ DIJO JAZMÍN PINEDO EN SU TERCERA RESPUESTA?

Jazmín Pinedo decidió responder a Magaly Medina una vez más. A través de su programa +Espectáculos, la conductora de TV tomó los minutos finales de su espacio para defenderse de la periodista. En principio, la popular chinita señaló que en su canal existe libertad de expresión.

Quiero decirle a la señora del otro canal, a mi tía con cariño, que no se victimice más, que no le mienta a la gente. Que no manipule la información, que no le diga a las personas: Ay, un canal está detrás de mi, me quiere destruir. Primero, nadie la quiere destruir, lo único que quiero de usted, yo, que soy quien le está hablando, no el canal, esta persona que está parada aquí, yo no necesito que nadie más me ayude, yo puedo sola al igual que usted seguramente”, inició la conductora de TV, asegurando que ningún canal está detrás de sus palabras.

“Lo único que quiero decir es que no le mienta a la gente, no mienta más, no sea mentirosa, ningún canal se está yendo en contra de usted, soy yo que tengo la libertad de expresarme. Y lo dije la primera vez que le respondí: le respondí para defenderme. Yo he venido aquí a pedir permiso a mi productor, a mi compañero, al canal para poder expresarme, no es un canal contra usted, no mienta . Si usted siente que yo he movido su piso de esa manera, esa no es mi responsabilidad. No se trata de un canal, no mienta, se trata de una sola persona, enfrentándose a usted, no para destruirla, para exigirle respeto, para defenderme. Es lo único que quiero aclarar, no hay nada más que decir”, indicó.

Jazmín Pinedo vuelve a responder a Magaly Medina | VIDEO: América TV / Más Espectáculos

