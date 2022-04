Tomás Angulo le responde a Magaly Medina: “Me disculpo porque valoro más a la persona que a sus errores”

Tomás Angulo se defendió ante las criticas de Magaly Medina por disculparse con Melissa Paredes.( Foto: Instagram)

Luego de que Magaly Medina cuestionara a Tomás Angulo por haberle pedido disculpas públicas a Melissa Paredes en el programa En Boca de Todos por haberla calificado como bandida tras el ampay con Anthony Aranda, el psicólogo no se quedó callado y defendió su postura.

“A Tomas lo veo patéticamente pedirle disculpas a Melissa por haberla ofendido, ¿en qué momento? Tomás las opiniones que uno tiene, uno las mantiene. Hay que tener los pantalones bien puesto para cara a cara decirles a las personas (…) Debiste ser más profesional y aclararle a Melissa en vez de arrodillarte, en el sentido figurado, y pedirle disculpas. Que feo, está bien que te hayan dado un trabajo remunerado en América TV, pero otra es tirarse al piso. Uno nunca tiene que ir por la vida disculpándose por lo que piensa Tomás Angulo”, dijo la popular ‘Urraca’ en su programa del 25 de abril.

Ante ello, el especialista utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje donde dejaba en claro que pedir perdón no es sinónimo de debilidad. A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó una fotografía junto a la exreina de belleza y se pronunció.

“Pedir disculpas no es debilidad ni arrodillarse. Pedir disculpas no siempre significa que estabas equivocado y que la otra persona tenía razón. Simplemente, significa que valoró más a la persona que a sus errores. Sigo discrepando con lo que Melissa hizo, pero eso es el pasado. En el presente comprendo que errar es humano”, se lee en la primera parte de su texto.

“Pienso que más personas deberían disculparse en un mundo donde a veces los extremos suelen ser peligrosos. Ni me siento afectado ni tocado. Pedir disculpas me acerca más a las personas. Y me aleja del ego. Con los años de terapeuta voy comprendiendo que mis valores me hacen más compasivo que competitivo”, agregó.

Finalmente, el terapeuta señaló que existen algunas personas que les cuesta pedir disculpas. ¿Indirecta a Magaly Medina?. “Comprendo que para algunas personas la disculpa es señal de debilidad o de orgullo. La pregunta es ¿A donde nos lleva ese orgullo? y ¿A donde nos lleva las disculpas?”, concluyó.

¿QUÉ PASÓ ENTRE MELISSA PAREDES Y TOMÁS ANGULO?

Melissa Paredes estuvo como invitada en el set de En Boca de Todos para participar de una divertida secuencia, pero lo que nunca imaginó fue que pasaría por un tenso momento con la presencia de Tomás Angulo.

La exreina de belleza no se guardó nada y se enfrentó al psicólogo en vivo, ya que él fue una de las personas que cuestionó su ampay con Anthony Aranda. Incluso, le recordó que en el pasado la llamó ‘bandida’.

“Hoy lo veo aquí a usted hablando de errores y todo, me parece muy bien, pero en su momento usted me señaló de una manera tan fea de decir de bandida para abajo y de decirme que me deberían quitar a mi hija”, dijo la excondcutora de América Hoy.

Tras escuchar su descargo, Tomás Angulo no dudó en tomar la palabra y le pidió disculpas públicas.“Te quería decir de corazón a corazón que la palabra bandida tiene muchos conceptos, si esa palabra realmente te molestó te pido disculpas públicamente y sé que ahora te molestó, somos personajes públicos”.

“Y cada programa tiene diferentes formatos, este programa (En Boca de Todos) busca celebrar el amor, celebrar que las personas se equivocan y lo admiten. Te pido disculpas nuevamente y no quiero que te vayas con la idea de que Tomás Angulo es mala leche o que te calificó mal”, agregó.

Melissa Paredes le recuerda a Tomás Angulo que la llamó ‘bandida’ tras su ampay y él le pide disculpas. VIDEO: América TV

