Derrumbe en mina de Ayacucho deja a dos mineros atrapados por casi 48 horas en condiciones extremas y logran ser rescatados con vida

Dos mineros quedaron atrapados en el interior de un socavón en Ayacucho luego de que un deslizamiento de tierra bloqueara el acceso principal de la mina. El colapso los dejó sin posibilidad de salir y obligó a desplegar un operativo de emergencia para intentar ubicarlos bajo tierra. Fuente: TV Perú Noticias

Dos mineros artesanales que permanecieron atrapados en un socavón en Ayacucho fueron rescatados con vida esta madrugada, tras casi 48 horas de intensas labores en la mina de Luicho, provincia de Páucar del Sara Sara. El derrumbe, ocurrido el lunes por la mañana, movilizó a decenas de rescatistas y autoridades, generando gran expectativa en la región.

La emergencia se desató cuando un deslizamiento de material sorprendió a tres trabajadores al interior de la mina. Mientras uno fue auxiliado de inmediato, los otros dos quedaron sepultados a mayor profundidad, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate continuo y de alto riesgo. La situación mantuvo en vilo a la comunidad local y a las familias de los mineros, quienes aguardaban novedades bajo condiciones adversas.

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De acuerdo con la información oficial difundida por la Agencia Andina y confirmada por TV Perú Noticias, el rescate se concretó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, cuando los equipos lograron extraer con vida, primero a Wilber Quispe Huallpa y horas más tarde a Demetrio Huaraca Palomino, ambos con lesiones leves y signos de deshidratación.

Rescatistas y personal de apoyo realizan labores críticas en la mina de Luicho, Ayacucho, durante el operativo para salvar a dos mineros atrapados por un derrumbe. (Composición: Infobae Perú)

Derrumbe en mina deja dos mineros atrapados en Ayacucho

El accidente ocurrió la mañana del lunes 4 de mayo, aproximadamente a las 08:00 horas, cuando un derrumbe en el interior de la mina de Luicho sorprendió a tres trabajadores. Uno de ellos fue rescatado pocos minutos después del incidente. Sin embargo, los otros dos mineros quedaron atrapados a mayor profundidad, lo que dificultó el acceso y obligó a activar un operativo de emergencia.

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La mina de Luicho, ubicada en la provincia de Páucar del Sara Sara, es explotada de manera artesanal y presenta condiciones precarias, según reportaron autoridades de la región. El accidente generó alarma en la población y una rápida movilización de recursos, dada la gravedad del suceso y los antecedentes de incidentes similares en la zona.

Familiares y compañeros de trabajo se mantuvieron en las inmediaciones del socavón, a la espera de noticias, mientras la incertidumbre crecía debido a las dificultades para establecer contacto con los mineros atrapados. Durante las primeras horas, los rescatistas lograron detectar señales de vida gracias a golpes rítmicos realizados desde el interior del socavón, lo que permitió mantener la esperanza y orientar las labores de rescate.

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Rescatan con vida a dos mineros tras casi 48 horas bajo tierra

Las tareas de rescate comenzaron cerca de las 09:00 horas del lunes, con la participación de alrededor de 40 personas, entre mineros artesanales, brigadistas del centro de salud de Pausa, personal de Defensa Civil y efectivos de la Policía Nacional de Pausa y Colta. El secretario técnico de la Gestión de Registro de Desastres de la municipalidad provincial lideró la coordinación entre las distintas entidades.

Rescatistas trabajan incansablemente para liberar a dos mineros atrapados en un socavón en la mina de Luicho, Ayacucho, logrando su rescate con vida. (Composición: Infobae Perú)

Los equipos de rescate trabajaron en turnos continuos para retirar, con extrema precaución, el material que bloqueaba el acceso a los mineros. La complejidad del terreno y el riesgo de nuevos deslizamientos dificultaron las operaciones, que se extendieron durante casi dos días sin interrupción. El Hospital de Apoyo de Pausa mantuvo un equipo médico en alerta máxima, preparado para brindar atención inmediata a los trabajadores una vez liberados.

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El primer minero, Wilber Quispe Huallpa, fue rescatado la noche del martes, presentando signos de deshidratación y policontusiones leves, sin fracturas graves. Horas después, alrededor de las 05:30 del miércoles, el segundo minero, Demetrio Huaraca Palomino, fue hallado con vida a unos cuatro metros de profundidad, también con lesiones leves y deshidratación. Ambos fueron trasladados bajo custodia policial al centro de salud local para su evaluación y tratamiento.

Minería artesanal en Ayacucho opera con riesgos y escasas medidas de seguridad

La minería artesanal en Ayacucho, especialmente en la provincia de Páucar del Sara Sara, se caracteriza por operar en condiciones de informalidad y con escasas medidas de seguridad. Según reportes de la municipalidad y del Hospital de Apoyo de Pausa, los derrumbes y accidentes en socavones son recurrentes y suelen estar asociados a la falta de supervisión técnica y protocolos adecuados.

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Decenas de rescatistas y mineros participan en las intensas labores de rescate dentro del socavón en la mina de Luicho, Ayacucho, tras el derrumbe que atrapó a dos trabajadores. (Foto: Agencia Andina)

En el sector de Luicho, los riesgos aumentan debido a la inestabilidad del terreno y la antigüedad de las galerías, factores que han provocado incidentes similares en los últimos años. Autoridades regionales han reiterado la necesidad de fortalecer la fiscalización y brindar capacitación a los mineros para reducir la incidencia de accidentes y proteger la vida de los trabajadores.

La emergencia reciente ha puesto nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de quienes se dedican a la minería artesanal en la zona, así como la importancia de la articulación entre entidades locales, personal de salud y cuerpos de rescate para enfrentar situaciones de alto riesgo. Mientras los mineros rescatados se recuperan, persiste el llamado de la comunidad para que se implementen medidas que garanticen condiciones laborales seguras en toda la región.

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