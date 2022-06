Pamela Vértiz tras reportaje de Alessia Rovegno: “Carga con un apellido que abre puertas y también es un estigma” | ENTREVISTA

Pamela Vértiz habla tras reportaje a Alessia Rovegno. (Foto: Composición)

Alessia Rovegno, la actual Miss Perú Universo, se convirtió en presa de críticas por una mala expresión a la hora de responder en el certamen de belleza. Sin embargo, la joven ha sabido dejar atrás las críticas y comenzar a mejorar en uno de los defectos que ella misma asume: la oratoria.

Ante esta situación, el dominical Día D le hizo un reportaje en el que abrió lo más profundo de su corazón y reveló detalles de su vida que muy pocos conocían. Pamela Vértiz, la conductora del programa se refirió al tema y lamentó que cientos de personas la hayan criticado mediante las redes sociales.

En conversación con Infobae, Pamela Vértiz señaló que las redes sociales se han convertido en un medio tóxico, también pidió tolerancia con los comentarios vertidos. Además, habló de la empatía para Alessia, pues lo que le pasó es un error que cualquier puede cometer.

“En realidad yo no vi el concurso (Miss Perú). Pero, ella me parece una chica hermosa y yo he venido a conocerla con el reportaje. Lo que si había leído en redes, es la avalancha del bullying del que ha sido objeto. Los cuestionamientos iban desde que es rubia y ojiverde, de apellido italiano que no representa a la peruana hasta que el concurso fue arreglado y elegida a dedo. Si alguien tiene las pruebas y le consta, que las exhiba”, comentó en un inicio.

En otro momento, se refirió a su respuesta en el certamen. En ese sentido, señaló que la Miss Perú Universo 2022 es una mujer que no necesita que la defiendan porque ella sabe perfectamente que está expuesta a este tipo de comentarios.

“Hasta la han crucificado porque dio una respuesta mal explicada, porque no encontró las palabras adecuadas para decirlo. Ella es una chica que no necesita que la defienden. Es muy consciente que carga con un apellido que le puede abrir las puertas y que puede ser un estigma a la vez. Es del clan Cayo y ella lo sabe”, agregó.

Incluso, no cree que alguno de los usuarios que critican en redes sea capaz de hacer lo mismo en persona. “Ya sabemos que las redes suelen ser tóxicas y cobardes . Muchos de lo que le escriben en redes no creo que tengan el coraje de decirle lo mismo en su cara . Eso es lo que me molesta”, señaló.

Cabe precisar que, el reportaje de Día D causó mucho revuelo debido a las confesiones de la reina de belleza peruana. La joven se refirió por primera vez sobre su vida personal y habló de la separación de sus padres. Como se recuerda, el matrimonio entre Bárbara Cayo y Lucho Rovegno se terminó por un ampay de la artista con Carlos Thorton. Un video que fue transmitido en el programa de Magaly Medina.

DÍA D DETRÁS DE LAS HISTORIAS

Pamela Vértiz es la conductora del dominical Día D, uno de los programas que en más de una oportunidad ha sido líder en rating. Pese a que está en un horario complicado, que va de 10 p.m. a la media noche, la presentadora asegura que esta es una lucha constante.

El objetivo del programa es mostrar las historias que están detrás de los personajes, tal como lo ha hecho con Alessia Rovegno. El corazón del dominical está en sus protagonistas y sus reporteros.

“Buscamos ir más allá de lo que uno cree percibir de las personas, de un personaje conocido o que está en una polémica. No es salir y hacerles una lavada de cara. La fórmula del dominical es contar buenas historias, los protagonistas del programa son las historias y los reporteros. Yo tengo que estar empapada para poder transmitir lo que viene en el reportaje y que la gente se quede a vernos. Me preocupo por tener información suficiente para luego, si el tema lo amerita, hacer un comentario. Esa es mi responsabilidad”, explica Pamela.

Además de trabajar los domingos, Pamela Vértiz está de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde con su noticiero En Contacto que se transmite a través de ATV+. Aquí ella se explaya de todos los temas que le interesan y se para para estar al día con todo.

