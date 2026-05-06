Perú

Reniec exhorta a recoger más de 34 mil DNI que llevan 3 años en sus oficinas

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil alertó sobre la acumulación de documentos en sus almacenes y lanzó un llamado urgente para que la ciudadanía recoja sus documentos pendientes

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¿Tramitaste tu DNI gratis? Reniec anuncia jornadas de entrega en Rímac y Villa El Salvador
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En las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en todo el país, más de 34.000 Documentos Nacional de Identidad (DNI) permanecen sin ser recogidos desde hace al menos tres años.

Esta cifra forma parte de un total de 806.106 documentos nacionales de identidad que siguen esperando a sus titulares en las diferentes sedes distribuidas en el territorio nacional, según el último reporte oficial. De ese grupo, 583.100 corresponden a personas mayores de 18 años y 223.006 a menores de edad.

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El DNI pendiente de recojo se acumula en diferentes rangos de tiempo. Solo entre los adultos, más de 25.000 documentos llevan impresos más de tres años, mientras que 140.019 permanecen en espera entre uno y tres años.

En el caso de los menores, 9.653 DNI superan los tres años sin haber sido reclamados y 37.835 tienen una antigüedad de uno a tres años en las oficinas del Reniec.

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El DNI vigente es la llave que permite a cada ciudadano realizar trámites cotidianos, acceder a servicios públicos, ejercer el derecho al voto y acreditar la identidad ante entidades del Estado o instituciones privadas.

La acumulación de documentos refleja no solo la falta de retiro por parte de los solicitantes, sino también un retraso que puede generar dificultades para miles de peruanos, especialmente en momentos donde la identificación oficial resulta imprescindible.

El llamado se extiende tanto a quienes esperan el documento tradicional como a quienes optan por el formato electrónico.

Crece la entrega de DNI: más de 340 mil documentos repartidos antes de elecciones
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Consulta, horarios y campañas

Para evitar desplazamientos innecesarios y optimizar la atención en las oficinas, el Reniec facilita una consulta en línea que permite verificar si el DNI está listo para recoger.

El proceso es sencillo: ingresar al portal oficial, seleccionar la opción ‘Consulta por DNI’ o ‘Consulta por número de solicitud’, ingresar los datos requeridos y consultar el estado del trámite. Si el sistema indica un avance del 100%, el documento ya está disponible en la sede correspondiente.

El Reniec también recuerda la importancia de revisar los horarios de atención antes de acudir a una oficina. Las sedes registrales atienden normalmente de lunes a viernes, de 8:45 a.m. a 4:45 p.m.

Las Oficinas Registrales Auxiliares, ubicadas en hospitales, trabajan hasta las 4:30 p.m. y los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) mantienen horarios diferenciados que se pueden consultar en línea.

En tanto, como parte de su esfuerzo para facilitar el acceso a la identificación oficial, el Reniec realiza campañas itinerantes para la entrega gratuita del DNI electrónico en localidades como Lurigancho-Chosica y Chincha.

Estas jornadas permiten a menores y adultos mayores acceder al DNIe sin costo, aunque los cupos son limitados y la atención se da por orden de llegada. Para los menores, es indispensable acudir con al menos uno de los padres, mientras que los adultos mayores solo deben presentar su documento anterior.

El DNI electrónico ofrece ventajas como la acreditación presencial y digital de la identidad, la posibilidad de firmar electrónicamente y el acceso a servicios digitales del Estado, como el voto electrónico o la obtención de copias certificadas de documentos oficiales.

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