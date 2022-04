Florcita Polo solo recibe 100 soles a semana de Néstor Villanueva por sus dos hijos

Florcita Polo recibiría un pequeño monto de dinero por la manutención de sus hijos con Néstor con bailarina. (Foto: Instagram)

Salen a la luz nuevos detalles sobre la relación que mantienen Néstor Villanueva y Florcita Polo luego de haber anunciado el fin de su matrimonio. La mejor amiga de la hija de Susy Díaz se presentó en el programa Amor y Fuego para contar detalles desconocidos de la relación de padres que llevan en la actualidad el cumbiambero y la empresaria.

De acuerdo a Yali, el cantante cumple con la manutención de sus dos menores hijos, pero pasa una cantidad que es muy pequeña a su consideración. “ Ella trabaja. Néstor le hace los abonos que yo autoricé para que puedan mostrar, son de 100 soles ”, contó.

Gigi Mitre y Rodrigo González se mostraron bastantes sorprendidos por la cantidad de dinero que Néstor Villanueva le proporciona a Florcita para que pueda alimentar a sus hijos.

Asimismo, la mejor amiga de la hija de Susy Díaz señalo que el monto es en total de 50 soles para cada uno de los niños y hasta mostró los comprobantes de pago de los depósito. “Pero esto ni antes de Castillo te alcanzaba para algo”, mencionó el popular ‘Peluchín’ al ver la cantidad de dinero que recibe la animadora de eventos.

En otro momento Yali señaló que ella y otro grupo de amigas vienen recibiendo amenazas por parte de Néstor Villanueva para que no salgan a hablar. “ Tenemos otras amigas en común con Flor y Néstor las ha estado amenazando, a la maquilladora, les dice que no se metan. Él expresa solo que ‘me las van a pagar ’”, reveló.

“Yo estoy dando la cara, estoy confesando y enseñándoles las pruebas y los audios. Decidí hacerlo porque Néstor es demasiado mentiroso”, agregó la joven estilista en el programa Amor y Fuego.

¿NÉSTOR LE PIDIÓ A FLORCITA LA HERENCIA DE SU PAPÁ?

Aprovechando que tenía a la mejor amiga de Florcita en su set, Rodrigo González le consultó a Yali si era verdad que la hija de Susy Díaz le dio parte de la herencia que le dejó Augusto Polo Campos con la conducción de perdonarla por la infidelidad que ella cometió años atrás.

“Mira Rodrigo, ese episodio pasó hace muchísimos años, creo que entre los dos se perdonaron, se dieron una nueva oportunidad, y cuando nosotras las mujeres y también los hombres deciden perdonar se hace borrón y cuenta nueva, y empiezan de cero... Yo sé que Flor le ayudó a él a conseguir el departamento que tienen con el dinero de la herencia, pero no te puedo confirmar y decir que él le dijo. ‘te perdono, pero me das la plata’ , no puedo confirmar”, sentenció.

La mejor amiga de Florcita se presentó en Amor y Fuego para exponer a Néstor Villanueva, quien pasa semanalmente 50 soles para cada uno de sus hijos.

SUSY DÍAZ LE PIDE A NÉSTOR VILLANUEVA QUE DEJE EN PAZ A FLORCITA

Hace unas semanas Susy Díaz salió en el programa de Magaly Medina pidiéndole a Néstor Villanueva que deje de buscar a Florcita Polo, pues ella se encuentra afectada por los ampays que salió sobre su aún esposo con las bailarinas Sofía Cavero y Tessy Linda.

“ Néstor, tí no sabes cómo veo sufrir a mi nieto mayor, mi hija, es horrible Néstor por favor, si quieres hacer tus cochinadas, hazlo en cuatro paredes, mi hija sufre, mi nieto sufre. Mi hija en la calle la gente le dice cachuda, ¿es justo? ”, finalizó entre lágrimas.

