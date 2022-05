Mario Irivarren y el chat que demostraría que sí agredió a Vania Bludau: “Si lo admito no tendré trabajo”

Un nuevo chat difundido comprobaría que Mario Irivarren sí agredió físicamente a Vania Bludau. (Foto: Instagram)

La relación “perfecta” que Vania Bludau y Mario Irivarren presumieron alguna vez en televisión nacional está ya en el olvido. Desde que terminaron su romance, la modelo peruana se ha enfrascado en una pelea mediática con el joven empresario. Mientras que ella asegura que fue agredida físicamente cuando estaban juntos, él se ha encargado de desmentirla y de difundir chats que la dejan mal parada ante el público.

Según confesó Vania Bludau en su momento, su expareja la ahorcó tras una acalorada discusión en una discoteca del sur. Mario tiene otra versión: “Yo la agarré por la nuca. En vez de agarrarla por el brazo, la agarré por la parte de atrás del cuello e hice presión”, dijo en Amor y Fuego. “Nunca le he pegado, nunca le he metido una cachetada, un puñete, una patada”.

El exchico reality también confesó tener problemas de ira, de haber tratado mal a Vania y de estar en tratamiento psicológico para controlar su comportamiento. “Le pido disculpas de corazón. Nunca tuve la intención de reaccionar mal o de herir sus sentimientos”, le dijo a su expareja a su salida del canal. Sin embargo, Vania no quedó satisfecha con ese mea culpa. “Me ha ahorcado más de una vez, las últimas frente a mis amistades”.

Mario Irivarren le exigió pruebas. “Está difamándome”, expresó en un extenso comunicado. Y eso es exactamente lo que difundió Magaly Medina en su programa de espectáculos este último jueves 19 de mayo.

REVELADORA CONVERSACIÓN DE WHATSAPP

En el chat, Vania Bludau le exige al influencer que admita en televisión que sí la agredió cuando estaban juntos, a lo que Mario Irivarren se niega porque sería “meterse un balazo en la sien”. En lugar de ello, le asegura que le pedirá perdón y que reconocerá públicamente que tiene problemas de ira. La modelo le dice textualmente que no está de acuerdo con su decisión.

“Si salgo a decir eso (que sí la agredió), no voy a tener trabajo, ni tener ingresos. ¿De dónde saco plata para velar a mi familia?”, le reclama. “No se trata de asumir como hombre, se trata de mi vida, de mi trabajo, de mi familia. Que me pidas que me lapide mediáticamente, no me parece justo. Tampoco veo en qué te sumaría eso a ti”, contesta en otro momento.

Para Magaly Medina, esta extensa conversación comprobaría que Mario Irivarren sí agredió a Vania Bludau. Indicó que, pese a que la modelo haya demostrado tener una actitud “tóxica” y “malcriada”, eso no la hace una mentirosa. “Sí fue el hombre agresivo que Vania Bludau ha dicho. Sí le pegó, sí la ahorcó, no una, sino un par de veces. Mario no está quedando bien, para nada”, sostuvo.

V: No me queda claro. ¿Tú dirás que no me has agredido entonces?

M: ¿Tú quieres que yo diga textualmente eso?

M: Yo preferiría evitar el tema, ni negarlo ni entrar en detalles. Porque simplemente no hay forma de que salga bien librado de eso, sin importar cómo lo diga ni cómo lo explique.

V: ¿Evitar? No entiendo entonces. O sea, no serás honesto finalmente.

M: Vania, no entiendo por qué quieres que haga eso, sabiendo el daño irreversible que me va a causar.

V: Ok, entiendo. ¿Entonces, nos quedamos callados para siempre por ti?

M: Puedo asumir toda la culpa, decir que tengo actitudes incorrectas, que no sé demostrar mis sentimientos y que tampoco sé recepcionar el amor que me diste, que no estuve a la altura de la situación.

V: ¿Cómo pretendes manejarlo?

M: Pero entrar en detalles específicos, me causaría un daño irreversible.

V: Mario, ¿agrediste a Vania alguna vez?

M: ¿Por qué quieres que haga público todo esto?

V: ¿Tu respuesta sería no?

M: Pediría que no me hagan la pregunta porque si me la hicieran, no podría decir que no. Pero al decir que sí, me estaría lapidando.

M: Tú dices que la carga familiar no es una excusa, obvio que no es una excusa para robar, para estafar y quitar plata porque tengo que mantener a la mía. Tampoco es una excusa para decir que por culpa de tus padres, tú eres de tal o cual manera. Pero a la hora de tomar decisiones, por supuesto que es un factor importante.

M: Si salgo a decir eso, no voy a tener trabajo, no voy a tener ingresos, ¿De dónde saco plata para velar por mi familia? Yo no merezco un rechazo generalizado . Yo no soy una mala persona, yo no soy un mal tipo, que disfrute de hacerle daño a los demás, o que viva pensando en hacerlo.

V: Pensé que sí lo harías tú, por eso te la dejé en tu mesa. Si solo vas a omitir y no asumir como hombre, no sé que estamos hablando.

M: Yo voy a asumir la responsabilidad, a pedirte perdón. Ya de por sí, toda esta situación me ha afectado muchísimo personalmente. No entiendo por qué quieres que haga eso, Vania. No me pidas que me meta un balazo en la sien. No se trata de asumir como hombre, se trata de mi vida, de mi trabajo, de mi familia. No sé cómo explicarte las cosas para que me entiendas que eso va más allá de mí. No soy una mala persona, Vania. No merezco esto. Ya te pedí perdón de manera sincera. Estoy trabajando en mí como persona, pero no me hagas perder todo. Yo realmente no merezco eso, no es justo.

V: ¿Qué es lo justo, según tu punto de vista? Porque aquí lo único que piensas es en ti.

M: Lo justo, primero y principal es que yo me disculpe contigo de manera sincera como ya lo he hecho porque, finalmente, lo qué pasó entre nosotros es un tema de nosotros. Yo siento que el perdón te lo debo a ti, no se lo debo a todo el país. Aún así, si tú sientes que esta situación te ha afectado mediáticamente porque hay gente que te escribe cosas feas y te ataca, y quieres que yo transmita ese perdón públicamente, que asuma la responsabilidad de los hechos, y que quede claro que yo fui el causante del término de nuestra relación; yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero que me pidas que me lapide mediáticamente, no me parece justo. No me cansaré de repetir que no merezco eso, y tampoco veo en qué te sumaría eso a ti. Por un lado me dices que no me odias, que si fuera así no me hablarías para que yo trate de estar bien, pero por otro lado me pides que haga algo que me va a destruir emocionalmente. No entiendo.

