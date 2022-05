Vania Bludau y sus ácidos comentarios contra Mario Irivarren: “Tal vez su terapia sea canje”

Vania Bludau arremetió contra Mario Irivarren mediante comentarios de Instagram. (Foto: Instagram/@vaniabludau)

Vania Bludau no deja recibir duras críticas desde que Mario Irivarren decidió difundir las conversaciones de WhatsApp que mantenían meses atrás. Estos chats evidenciaron que ambos estaban inmersos en una relación bastante tóxica, ya que ninguno de los dos daba su brazo a torcer cuando discutían. No obstante, la modelo peruana fue quien quedó peor parada de la situación.

Como se recuerda, en las conversaciones difundidas, la influencer de 31 años le reclamaba a su entonces pareja por salir a jugar vóley con un amigo de la comunidad LGBT, a quien calificó como “cabr***”. Además, la modelo se ponía celosa de las relaciones pasadas de Mario Irivarren, al punto de pedirle que deje de hacer ciertas cosas para que ella se sintiera más tranquila.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención de Magaly Medina fue cuando encontró una fotografía del rostro magullado del exchico reality. “A veces discutían y, en medio de esta frustración, ella le ha dado una cachetada. Acá se muestran unos arañazos de sus uñas”, explicó mientras mostraba la imagen al público.

Mario Irivarren fue arañado por Vania Bludau tras discutir por WhatsApp. (Foto: ATV / Magaly TV La Firme)

DUROS COMENTARIOS CONTRA MARIO

Luego de ser tildada de “homofóbica” y “tóxica” por los usuarios, la modelo peruana usó sus redes sociales para lamentar no haber denunciado en su momento a Mario Irivarren por los malos tratos que recibió cuando estaban juntos, puesto que ahora ella es quien está recibiendo críticas en lugar de su expareja.

“Gran país del que provengo lleno de machismo y TV amarillista. Mujeres, no sean como yo. No callen nunca una agresión, denuncien a tiempo, no normalicen ni dejen que las intoxiquen, valórense que son lo único que ustedes tienen y con quienes van a estar toda la vida”, señaló.

No obstante, los usuarios no se detuvieron y arremetieron contra la influencer en la caja de comentarios. Lejos de ignorar las críticas, Vania Bludau prefirió responder con todo, dirigiéndose principalmente a su expareja. Estas fueron algunas de sus respuestas, las cuales fueron eliminadas a los pocos minutos de Instagram.

“Si un día dijo perdón por agredirle en mis ataques de ira y la otra semana no tiene trabajo y habló lo contrario. La terapia no le está funcionando (tal vez sea canje)”, contestó así a uno de sus detractores.

Vania Bludau comenta contra Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

“Si no me importa hablar de mi ex con el que me iba a casar, creéme que me importa cero alguien que no pintaba nada en mi vida o en mi futuro. Qué aburrido”, fue otro de sus comentarios.

Vania Bludau comenta contra Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

“Uno aquí, gozando en Miami y me vienen con esto. La que puede puede, y el que no sigue hablando para conseguir trabajo”, expresó en relación a los chats difundidos por Irivarren.

Vania Bludau comenta contra Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

“No sé qué sucede, no veo TV y mucho menos estando en Miami. Sean ustedes los que opinen como siempre, vengo de una relación que se acabó por costumbre, sin toxicidad ni faltas de respeto de por medio. ¿De dónde venía él?”, dijo en otro momento.

Vania Bludau comenta contra Mario Irivarren. (Foto: Instagram)