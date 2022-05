Mario Irivarren se defiende tras recibir insultos de Vania Bludau: “Esos calificativos no los voy a permitir”

Vania Bludau cree que los mensajes de Mario Irivarren son publicados para no "desaparecer como Nicola Porcella". (Fotos: Instagram)

Cuando Mario Irivarren y Vania Bludau iniciaron su relación sentimental, nadie imaginó que su ruptura iba a provocar que ellos se enfrenten en televisión nacional y redes sociales. La modelo fue la primera en atacar al señalar que el exchico reality la agredió físicamente en una discoteca.

Luego de estas revelaciones, el empresario evitó salir a defenderse; sin embargo, ante la presión de sus seguidores, él se pronunció en el programa Amor y Fuego, donde negó tajantemente ser un agresor de mujeres, pero admitió tener una conducta bastante explosiva cuando se molestaba.

Las palabras de Mario Irivarren no fueron del agrado de Vania Bludau, por lo que insistió con este tema. Debido a las fuertes acusaciones, el exchico reality decidió entregar las conversaciones que en algún momento tuvo con la modelo para demostrar que él sí fue agredido por ella.

Una ola de críticas recayó sobre la influencer, quien de manera inmediata respondió a los comentarios de sus detractores, insultando a su expareja y visibilizando los problemas familiares que este tuvo durante su juventud.

Debido a la conmoción que se originó, el programa Amor y Fuego intentó comunicarse con Mario Irivarren para saber su opinión al respecto. “No le pienso responder nada. No necesito decir nada de Vania, ella sola lo dice con sus actitudes. Meterse con la familia es cruzar una línea que no se debe. Qué tanto odio y rencor puede haber en su corazón para quererle hacer daño a personas que no tienen nada que ver en eso ”, señaló.

Sin embargo, en América Hoy, Mario Irivarren habló un poco más extendido, negando de manera rotunda haber golpeado en alguna ocasión a la modelo, retándola a mostrar las pruebas de todo lo que ha dicho.

“ Niego rotundamente haber golpeado, pegado, ahorcado a Vania como ella afirma sin ninguna prueba hasta el día de hoy, porque es increíble que entre todas mis supuestas agresiones, no tenga ni una sola prueba, ni una sola foto o video , que a pesar de trabajar con sus redes sociales y grabarse todos los días, y ninguna de todas sus historias aparezca con ninguna sola marca”, señaló.

“Claramente, yo en un inicio tomé una postura bastante sumisa y de conciliación, tratando de evitar esto, porque ni siquiera tengo que explicarles como es Vania. Ustedes mismos están viendo con las cosas que publica en sus redes sociales, que no tiene el más mínimo reparo de decir lo primero que le sale por la boca, de acusarme sin pruebas de difamarme”, añadió.

En otro momento, Mario Irivarren mostró su indignación por los comentarios que hizo acerca de su familia. “No tiene problemas en insultarme y minimizarme, me llama bueno para nada, no tiene el más mínimo respeto para meterse con mi familia que nada tiene que ver aquí”, precisó.

“ Y sí... por supuesto que quería evitar a toda costa un enfrentamiento con ella y buscar la manera de calmar esa ira desmedida con la que estaba actuando . Y como ya lo dije la otra vez, una cosa es yo acepte que tengo un carácter complicado, en ocasiones muy puntuales puede llegar a ser explosivo, y reconozco que eso está mal, estoy trabajando para que eso jamás vuelva a ocurrir, y otra muy distinta es que yo sea un golpeador”, dijo.

Para finalizar, el exintegrante de Esto es Guerra afirmó que no dejará que Vania Bludau manche su buen reputación. “ Son esas afirmaciones las que me llevaron a contar mi parte de la historia... a defenderme, porque esos calificativos no los voy a permitir ”, sentenció.

Mario Irivarren afirmó que saldrá a defenderse ante los duros comentarios que Vania Bludau vertió sobre él.

SEGUIR LEYENDO: