Mario Irivarren minimiza chats que presentó Vania Bludau en su contra: “No la he golpeado”

Mario Irivarren responde a Vania Bludau tras chats sobre las supuestas agresiones. (Foto: Composición Infobae)

Mario Irivarren no cree que su Vania Bludau tenga pruebas contundentes. Luego que él compartiera con diversos programas de espectáculo las conversaciones de WhatsApp que mantenía con su ex, la modelo hizo lo mismo. Ella evidenció que el exchico reality no ofreció unas sinceras disculpas por lo sucedido, ya que ella fue quien lo coaccionó para que se presentara en Amor y Fuego para hablar de su relación amorosa.

Además, y a través del programa de Magaly Medina, Vania difundió chats que comprobarían que el joven empresario sí llegó a agredirla. En las capturas de pantalla, se lee que Mario Irivarren le ruega que no lo obligue a admitir en televisión sobre el supuesto maltrato, puesto que eso significaría destruir su carrera.

“Al decir que sí (te agredí), me estaría lapidando. Si salgo a decir eso, no voy a tener trabajo, no voy a tener ingresos. ¿De dónde saco plata para velar por mi familia? Yo no merezco un rechazo generalizado. No me pidas que me meta un balazo en la sien. No se trata de asumir como hombre, se trata de mi vida”, dice en el chat.

MARIO IRIVARREN MINIMIZA PRUEBAS

Tras las pruebas de Vania Bludau, el joven empresario se comunicó con América Hoy para explicar por qué le había pedido a Vania que no lo obligue a hacer un mea culpa sobre las agresiones. Según dijo, él se estaba refiriendo a su conducta explosiva y a los gritos que le daba a su expareja, pero no a una patada o un puñete.

“No le veo lo revelador. Convengamos que reaccionar de manera explosiva y gritar es una forma de agresión, eso nunca lo he negado. Yo desde el día uno hice un sincero mea culpa, reconocí que sin importar las circunstancias estaba mal. No intenté minimizarlo, mucho menos justificarme. El único responsable de mis reacciones y decisiones soy yo”, expresó Mario Irivarren mediante un audio.

En otro momento, le pidió a la excombatiente que muestre fotos y videos de la supuesta agresión física que le propinó cuando eran pareja, así como él lo ha hecho al difundir una imagen de su rostro magullado, producto de un arañazo de Vania Bludau tras una acalorada discusión.

“Niego haberla golpeado, pegado, ahorcado. Es increíble que de todas mis supuestas agresiones, no tenga ni una sola prueba a pesar de grabarse todos los días por su trabajo en redes sociales. En ninguna de sus historias de Instagram aparece con una sola marca, rasguño o moretón. No como en mi caso, que tuve un arañón en la cara el día que me mandó un manazo”, comentó.

Mario Irivarren minimiza chats que presentó Vania Bludau en su contra| VIDEO: América TV / América Hoy

VANIA BLUDAU NO CREE EN SU PERDÓN

La modelo peruana le pidió a su expareja que deje de hablar sobre ella, ya que su supuesto enfrentamiento había terminado semanas atrás cuando él le pidió una disculpas sinceras en el programa Amor y Fuego.

“No sé que es todo esto. Realmente no entiendo ni seguiré con esto por esta vía como te comenté. Creo que (Mario Irivarren) está delirando bastante, ya que hace dos semanas casi contó lo agresivo que es en televisión abierta. ¿A raíz de eso perdió algo de trabajo? Realmente no lo sé. Creo que está buscando enmendar lo que dijo en Amor y Fuego”, manifestó en un principio.

Líneas más abajo, Vania Bludau aseguró que no responderá directamente a Mario Irivarren, pues no tiene la intención de limpiar su imagen para conseguir trabajo en televisión, a diferencia de su expareja.

“¿De dónde viene Mario? ¿De qué tipo de relación? Idas y vueltas, infidelidad, llanto en TV. Soy lo suficientemente consciente de la mujer que soy para no entrar en celos de adolescente. Desde el día cero mi intención no es buscar trabajo en Perú y limpiarme, muy por el contrario de él, que sí lo necesita”, sostuvo.