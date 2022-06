Keiko Fujimori le pide a Pedro Castillo que renuncia a la Presidencia del Perú

Foto: Archivo La República

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le pidió a Pedro Castillo que renuncie a la Presidencia del Perú, tras la difusión de una supuesta trascripción de un audio que evidenciaría el pago de un soborno por parte del empresario encarcelado Zamir Villaverde hacia el extitular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva.

Asimismo, consideró que, en caso el jefe de Estado no dé un paso al costado, ya es el momento de que el Congreso de la República tome medidas drásticas para lograr vacar a Castillo Terrones.

“Ya lo he señalado en varias oportunidades, el presidente debería renunciar y si no es así el Congreso tiene los mecanismos constitucionales para tomar decisiones”, precisó desde Iquitos.

“Es gravísima la información que se ha dado a conocer […] esperamos que haya una investigación a profundidad, porque cada vez más hay evidencias que involucran al círculo más cercano al presidente de la República. Es una oportunidad para los grupos políticos que en su momento se abstuvieron o votaron en contra de la vacancia. Los ciudadanos están esperando medidas drásticas por parte del Congreso de la República y creo que ha llegado su momento”, indicó.

NO ESTÁ EN SUS PLANES VOLVER A POSTULAR

En otro momento de su diálogo con la prensa, Fujimori Higuchi descartó estar recorriendo el país para hacer campaña para una próxima campaña. En ese sentir, afirmó que “todavía” no está en sus planes presentarse una vez más como candidata a la presidencia de la República.

“No he venido a hacer campaña, vine a apoyar a los candidatos de Fuerza Popular que participan en Elecciones Regionales. No está dentro de mis planes todavía participar, no sé qué cosa pasará en los próximos meses o años, es muy difícil predecir la coyuntura, pero sí creo que se debería consensuar más entre todos los partidos democráticos, buscar espacios de consenso, armonía y buscar candidaturas que reúnan y representen a varios partidos”, comentó.

Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular ya tentó el sillón presidencial hasta en tres oportunidades. En el 2011, fue la primera vez que se presentó como aspirante al Palacio de Gobierno. Pese a pasar a segunda vuelva, perdió ante Ollanta Humala.

En el 2016, se repetiría la historia, solo que en esta ocasión fue ante Pedro Pablo Kuczynski. Tras su fracaso político, prometió que en el 2021 no habría ningún candidato que se apellide Fujimori, sin embargo, no cumplió.

En las últimas elecciones, perdió contra Pedro Castillo. Ante ello, denunció, sin pruebas, que hubo fraude electoral.

12 COLABORADORES EFICACES

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, señaló que cuenta con 12 colaboradores eficaces en el caso de Keiko Fujimori, quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos en el marco de los aportes al partido Fuerza Popular para sus campañas electorales del 2011 y 2016 (caso Cócteles).

“Tengo la certeza (que lidera una organización criminal), por eso, interpuesto una acusación penal contra ella (Keiko Fujimori) y los demás integrantes. Hay 12 colaboradores eficaces aprobados judicialmente, quienes tienen sentencia para aportar en la investigación”, dijo Pérez en una entrevista con Canal N.

“Los colaboradores eficaces son personas que han aceptado su culpabilidad en formar parte de este engranaje que se comenzaba de lavar dinero recolectado de distintas fuentes”, agregó el fiscal a la interrogante sobre los aportes de los cooperadores en la investigación del caso Cócteles. De otro lado, mencionó que no solo la constructora brasileña Odebrecht aportó dinero sino también los empresarios Dionisio Romero y Juan Rassmuss.

“Hemos descubierto que el dinero también provenía de Dionisio Romero y de los empresarios del grupo Rassmuss, así como de otras fuentes. Ese es el dinero sucio que Keiko Fujimori ha recibido en persona y que tenía que ingresar como aporte de campaña al partido de Fuerza Popular”, apuntó Pérez.

