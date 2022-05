Keiko Fujimori: Fiscalía entrega pruebas de que lideresa de FP recibió dinero en efectivo para solventar campañas electorales

Foto: Archivo La República

La Fiscalía que lleva el caso de Keiko Fujimori sobre presunto lavado de activos, presentó este jueves información que acredita las entregas de dinero que hicieron los empresarios y representantes de Juan Rassmuss Echecopar y Dionisio Romero Paoletti, los principales financistas “ilegales” de las campañas presidenciales de la hija de Alberto Fujimori, expresidente del Perú.

Como se recuerda, la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, reclamó al fiscal José Domingo Pérez la precisión de las imputaciones, visualización de las pruebas y la aclaración de contradicciones por este y otros delitos. Ante esto, la fiscalía por primera vez presentó este tipo de argumentos.

2.384 folios presentados en 12 tomos, es lo que conforma la subsanación de las observaciones de la defensa a las imputaciones fiscales contra Keiko Fujimori y otros 41 acusados.

Algo que se ha tomado muy en cuenta en estas subsanaciones, es que estos datos contienen información muy minuciosa, ya que incluyen el día, la hora, el minuto, el mes, el año, el monto, el número de registro de salida del dinero y hasta la identidad de quienes se presentaron en nombre de Keiko Fujimori para llevarse el dinero en efectivo.

Según los expedientes, que pudo tener acceso La República, los casos, como documentalmente demuestra la Fiscalía, el suministro del dinero fue en efectivo y entregado en maletas o en sobres manila. Asimismo, se conoció que este dinero no tuvo un registro bancario, todo ello fue entregado de manera presencial en beneficio a Keiko Fujimori.

Algo importante y clave, es que las empresas de Juan Rassmuss Echecopar, Sudamericana de Fibras, y Dionisio Romero Paoletti, Credicorp, registraron en sus respectivas contabilidades la salida del dinero en efectivo. (Con información de La República)

REVELACIONES EN CASO CÓCTELES

Agusto Bedoya, quien siempre aseguró que era inocente y que no tenía nada que ver con este caso de investigación, estuvo presente en la empresa de Rassmuss en 11 ocasiones para retirar US$ 2 millones 010 mil. Además, se conoció gracias a estos nuevo alegatos presentados por la fiscalía que de los US$ 7,6 millones que en total la compañía de proporcionó Keiko Fujimori, solamente Bedoya retiró US$ 2 millones 010 mil, dejando en claro la participación de este elemento importante en este caso de corrupción.

Pier Figari Mendoza, brazo derecho de Keiko Fujimori, y quien aseguraba que era “perseguido político”, se presentó 14 veces a las oficinas de Sudamericana de Fibras, en el Callao, para llevarse en maletas y sobres manila US$ 745.000.

Rassmuss entregó a Keiko Fujimori, entre el 22 de setiembre del 2010 y el 3 de junio del 2011, un total de US$ 3 millones 600 mil. Esta información es de extrema relevancia, porque en dicho periodo la jefa de Fuerza Popular ejercía como congresista y, por lo tanto, era funcionaria pública.

VELA ESPERA QUE A INICIOS DEL 2023 INICIE JUICIO

El Fiscal Rafael Vela no quita el dedo del renglón sobre el caso de Keiko Fujimori y esta mañana, aseguró que se estima que a inicios del 2023 se pueda iniciar el juicio contra la lideresa de Fuerza Popular.

El actual coordinador de las fiscalías de lavado de activos indicó que se está haciendo un seguimiento para que de una vez se dicte una sentencia por el caso de los “Cócteles” en donde presuntamente el dinero que se recolectaba en estas reuniones para solventar la campaña electoral de la hija de Alberto Fujimori era de manera irregular e ilegal.

“Esperamos culminar durante el transcurso de este año ese control de legalidad y entrar ya al juzgamiento de este grave caso, yo diría que a principios del siguiente año, esa es nuestra expectativa […] Hemos pedido que incluso las diligencias sean presenciales porque eso agiliza el desarrollo de las mismas”, declaró en entrevista con Canal N.

