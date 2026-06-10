Los últimos votos en llegar del exterior son de Argentina: valijas diplomáticas aterrizan hoy a las 20 horas

Noticia en vivo sobre el arribo de las valijas diplomáticas que contienen los votos del extranjero. Se informa sobre las actas recibidas de ciudades como Madrid y Santiago, y se espera la llegada de las últimas desde Buenos Aires para completar el proceso. | Canal N

Las elecciones presidenciales siguen definiéndose voto por voto entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en un escrutinio ajustado en el que cada acta y cada mesa pueden inclinar el resultado. En ese escenario, el conteo de sufragios emitidos en el exterior se convirtió en una pieza determinante: lo que llega en valijas diplomáticas desde consulados y oficinas consulares podría terminar de ordenar la balanza y definir al próximo presidente.

La disputa entra en una fase en la que el dato operativo pesa tanto como la política. Las actas del extranjero no solo suman votos: también llegan con tiempos y procedimientos específicos, pasan por filtros de control y, en algunos casos, alimentan el universo de actas observadas que luego deben revisarse. Por eso, el calendario de arribo y el ritmo de procesamiento importan casi tanto como las cifras.

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Marco Vilela, jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro, informó ante la prensa que el lunes se continuó con la recepción de valijas diplomáticas procedentes de distintas oficinas consulares. Según detalló, al centro de cómputo ingresó material equivalente a 63% de actas que ya entraron a proceso. “El día de hoy a primera hora ha llegado Madrid, Barcelona”, indicó, y agregó que en ese momento también se registraba y recepcionaba material procedente de Patterson.

El voto del extranjero no solo suma resultados: también puede aumentar el número de actas observadas y, por lo tanto, extender revisiones y ajustes en un contexto en el que cada acta puede mover la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el recuento de los despachos, Vilela enumeró llegadas desde Argentina —incluidas “otras provincias”—, Chile, Ecuador y otros puntos de Sudamérica, además de “algunos sitios de Estados Unidos y de Europa, Asia y África”. En un conteo que se mantiene apretado entre Keiko y Sánchez, esa diversidad de procedencias refuerza la idea de que el voto en el exterior puede ser decisivo en el tramo final.

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Consultado sobre qué ciudades concentraron mayor volumen de actas, el funcionario precisó que Santiago arribó el día anterior con 233 mesas de sufragio. Añadió que Patterson también se ubicaba entre las remesas más voluminosas, con 228 mesas de sufragio, que en ese momento seguían en etapa de recepción.

El cronograma incluyó además la llegada del material electoral procedente del consulado en Buenos Aires. Ante una consulta, Vilela confirmó que la valija arribaría ese día al aeropuerto a las 20:00 y estimó que estaría en la sede hacia las 22:00, para luego continuar con el procedimiento correspondiente. “Es la última oficina consular que trae el material electoral. Hoy día se cierra la llegada de todo el material”, afirmó.

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Cada voto es decisivo en estas elecciones 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se procesan las valijas diplomáticas?

Vilela explicó que las valijas llegan por vía aérea y que el traslado se realiza bajo custodia. Señaló que interviene personal vinculado a Relaciones Exteriores y equipos de seguridad, que acompañan el material desde el aeropuerto hasta la sede de la ODPE. Una vez dentro, el proceso sigue una secuencia: se recepciona, se descinta y luego pasa por un sistema de escaneo.

El escaneo se hace con un lector de código de barras, con el que se identifica qué documentos ingresan y cuáles podrían estar pendientes. Ese registro, remarcó, forma parte de la trazabilidad del material antes de su incorporación al circuito de cómputo.

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Actas procesadas y actas observadas

Sobre el avance del conteo, el jefe de la ODPE Lima Centro indicó que se tenía “aproximadamente” 1.600 actas procesadas y que quedaba una cifra “parecida” por ingresar. En paralelo, el universo de actas observadas seguía en revisión: hasta el día anterior, precisó, se habían verificado 98 actas observadas.

Vilela advirtió que esa cifra podía variar, porque conforme el material ingresa al sistema y pasa por el centro de cómputo, el propio sistema puede detectar nuevas observaciones. Con la contienda aún abierta entre Keiko y Sánchez, el procesamiento del voto del exterior asoma como el factor que terminará de ordenar el resultado final.

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