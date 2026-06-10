Con Tomás Gálvez a la cabeza, así queda la Junta de Fiscales Supremos con el retorno de Víctor Rodríguez Monteza

La Junta de Fiscales Supremos (JFS), máximo órgano de gobierno del Ministerio Público, experimentará un nuevo cambio en los próximos días. Víctor Rodríguez Monteza se reincorporará tras 5 años desde su destitución por parte de la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Hace poco más de un año, la Junta de Fiscales Supremos estaba integrada por Delia Espinoza como fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez. El primer cambio que experimentó fue por orden del Tribunal Constitucional.
En abril de 2025, el TC declaró inconstitucional la figura del “proceso disciplinario inmediato” de la JNJ y anuló la destitución de Tomás Gálvez, ordenando su reposición como fiscal supremo titular. Tras semanas de idas y venidas, finalmente renunció a su anunciada candidatura presidencial y se reincorporó a la institución.
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Luego, en junio de ese mismo año, la nueva JNJ decidió anular la destitución de Patricia Benavides, quien había sido sancionada por remover a Bersabeth Revilla, la fiscal que investigaba a su hermana Enma Benavides por presuntos sobornos de narcotraficantes. Sin embargo, la resolución la reponía como fiscal de la Nación, cuando Delia Espinoza ya había sido válidamente elegida por sus colegas fiscales supremos. A ello se suma que la anulación de la destitución no fue unánime.
Todo esto ocasionó un conflicto entre los consejeros y Espinoza, con intentos fallidos de hacer uso de la Policía. Finalmente, luego de que la Corte Suprema revocó la suspensión judicial de Benavides Vargas debido al blindaje en el Congreso, fue reincorporada en agosto de ese año.
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Patricia Benavides no sería la última en reincorporarse a la Junta de Fiscales Supremos en 2025. El último fue Luis Arce Córdova, quien de manera silenciosa había judicializado sus dos destituciones dispuestas por la anterior JNJ. Infobae reveló su caso en sendos informes.
Las demandas de Arce Córdova no llegaron al TC. Sin embargo, él sí se benefició de que el máximo intérprete de la Constitución se haya traído abajo la figura de “proceso disciplinario inmediato”. Debido a que sus dos sanciones habían sido dictados en este tipo de procesos, al Poder Judicial no le queda otra opción que declararlas nulas. Su reincorporación se oficializó en diciembre de 2025.
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Unos regresan, otros son sacados
La Junta de Fiscales Supremos no solo padeció el regreso de elementos que en su momento fueron destituidos. También experimentó la salida a la fuerza de magistrados. Hablamos de Delia Espinoza y Pablo Sánchez.
Espinoza fue suspendida por la JNJ en setiembre de 2025, por no haberle cedido a Patricia Benavides el cargo de fiscal de la Nación, puesto por el que fue legitimamente elegida. Luego, en enero de 2026, fue destituida arbitrariamente por el mismo caso.
Por su parte, Pablo Sánchez también fue sancionado de manera encubierta por la Junta al no ratificarlo en el cargo de fiscal supremo a solo meses de su jubilación. Los consejeros revaloraron procesos disciplinarios concluidos e investigaciones fiscales archivadas para justificar el cese del exfiscal de la Nación.
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Cabe precisar que Zoraida Ávalos también hubiera cesado el próximo 14 de junio al cumplir 70 años, edad límite para mantenerse en la magistratura. No obstante, Tomás Gálvez aceptó su pedido para quedarse hasta diciembre, al amparo de la ley 32199 que permite que funcionarios públicos que cumplen 70 años mantenerse en su puesto hasta el 31 de diciembre del año en que cumplió dicha edad.
No obstante, la JNJ tiene otra interpretación sobre esa norma.
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