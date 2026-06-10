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Audiencias de recuento de votos comenzarán este viernes 12 para actas observadas, anunció el JNE

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, afirmó que las actas del extranjero llegarán hoy al Perú

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Fotografía que muestra un acta electoral durante el conteo de votos este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo
Fotografía que muestra un acta electoral durante el conteo de votos este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que este viernes comenzarán las audiencias de recuento de votos para actas observadas durante el proceso de la segunda vuelta electoral. Cada una de ellas estará sujeta a un cronograma fijado por norma.

Según el vocero del JNE, Jorge Valdivia, “desde la convocatoria hasta la realización de la audiencia tiene que mediar tres días”. Esto para cada una de las actas que fueron enviadas físicamente para realizar el procedimiento.

Según reportó Panamericana, hasta el martes 9 de junio en la tarde, 25 actas con error material fueron enviadas para el recuento físico de cédulas, y cuatro de ellas ya tenían audiencia programada.

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Valdivia detalló que las observaciones abarcan varias causales y citó cinco que están vinculadas al llamado error material: “Falta de firmas, falta de datos, acta incompleta, ilegibilidad o error aritmético”, afirmó. El vocero añadió que el trámite también puede activarse por controversias en mesa: “Puede ser porque hay votos impugnados”.

Personnel of Peru's National Office of Electoral Processes (ONPE) receive data from provinces as they monitor voting while vote counting continues in the presidential runoff between conservative presidential candidate Keiko Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Personnel of Peru's National Office of Electoral Processes (ONPE) receive data from provinces as they monitor voting while vote counting continues in the presidential runoff between conservative presidential candidate Keiko Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró en la jornada de segunda vuelta electoral más de 1.550 actas observadas. “ONPE ha observado 1.547 actas”, dijo Valdivia, al referirse al informe recibido “hasta hace unos minutos”.

La llegada de actas del extranjero

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, también anunció la llegada de la documentación del exterior. “Según el cronograma, todas las actas del extranjero mañana (hoy) llegan, las procesamos y si todas están bien, entran al cómputo, a la contabilización y las que están con error material u otros errores pasan al jurado”, afirmó en contacto con la prensa.

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Según Grecia Rentería, vocera del JNE, la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará aproximadamente a mediados de julio, esto debido a los procedimientos formales de conteo de votos y a la evaluación que se hace de las actas por parte del JNE.

Jefe interino de la ONPE afirmó que las actas de votación de peruanos en el extranjero llegan al Perú hoy, 10 de junio. Difusión
Jefe interino de la ONPE afirmó que las actas de votación de peruanos en el extranjero llegan al Perú hoy, 10 de junio. Difusión

Más de 6 millones de peruanos no votaron

A diferencia de la primera vuelta, que estuvo marcada por irregularidades que afectaron la participación ciudadana, que registró a 7.157.687 peruanos ausentes; durante la segunda vuelta electoral la organización permitió que los ciudadanos voten con normalidad. Aún así, el ausentismo podría alcanzar cifras similares pues hasta el momento el conteo de ONPE indica que 6.860.845 peruanos decidieron no participar de la jornada electoral.

Según se indica en la web de la ONPE, hasta el momento se ha registrado el voto de 19.047.412 peruanos. Es en este grupo en el que se ubican los 1.2 millones de votos nulos o en blanco y representan aproximadamente las dos terceras partes de la cantidad de peruanos habilitados para votar. Según el Reniec, un total de 27.325.432 estaban registrados como parte del padrón electoral y estaban habilitados para votar.

Resultados ONPE 2026: link oficial para seguir el avance del escrutinio

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la tarde de este domingo 7 de junio la plataforma oficial para seguir el avance del conteo y revisar los resultados del balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Electoral workers organize ballots after polls closed in a runoff election between conservative candidate Keiko Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Electoral workers organize ballots after polls closed in a runoff election between conservative candidate Keiko Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

El acceso a la página de consulta se realiza mediante el enlace oficial habilitado para la segunda vuelta: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen

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