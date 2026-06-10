Sergio Peña reveló por qué decidió irse de Alianza Lima tras denuncia de abuso sexual: “No pretendía perjudicar al club que yo amo”

El mediocentro nacional contó detalles de su abrupta salida de Matute. (Doble Punta)

Sergio Peña estuvo en el ojo de tormenta a inicio de año tras ser denunciado de abuso sexual por una mujer en el hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo. El mediocentro junto a Carlos Zambrano y Miguel Grau fueron involucrados en un grave hecho que provocó su abrupta salida de Matute.

El club victoriano decidió rescindir el contrato de los tres jugadores, y Peñita decidió cambiar de rumbo: fichó por Sakaryaspor de la segunda división turca. Y después de cuatro meses, decidió revelar detalles de su desvinculación con los ‘blanquiazules’.

“Alianza Lima no fue tajante. Nosotros pudimos decir: “Que se respete mi contrato hasta que se demuestre lo contrario”. Eso es lo normal. O sea, tú respetas mi contrato y después, si yo soy inocente, continúo. Porque soy inocente y, si soy culpable, me separarás, pero estando en Perú y sabiendo cómo era la situación, también era ilógico quedarnos en Alianza Lima. Yo creo que la separación fue por acuerdo mutuo y, en mi caso, también porque yo soy hincha de Alianza y yo he crecido en Alianza y soy de Alianza toda la vida y mi familia también", apuntó el jugador de 30 años en conversación con ‘Doble Punta’.

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Además, aseguró que su amor por el club victoriano no le permitió manterse en el plantel pese a que sabía de su inocencia que podría demostrarse después de varios meses.

“Y también entendía que no pretendía estar en un lugar al que yo amo y, y simplemente por estar ahí, perjudicar. Yo pude quedarme corriendo por fuera hasta que salga la inocencia y cobrar mi salario, pero no era lo correcto“, añadió.

Y por último, Sergio precisó que aún mantiene contacto con sus excompañeros y que los felicitó por el título del Torneo Apertura 2026: "Yo hoy hablo con mis compañeros; los felicité a cada uno cuando lograron el Apertura. Lo mejor para el grupo y para el club, y mi decisión fue en base a lo mejor para el grupo y también a lo personal".

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¿Sergio Peña fichará por Sporting Cristal?

Tras la llegada de Roberto Mosquera a Sporting Cristal, se ha venido especulando sobre los fichajes que podrían llegar a La Florida y uno de los nombres que suena es Sergio Peña. El mediocentro quedó libre del Sakaryaspor tras descenso y dio detalles sobre su futuro futbolístico.

“No sé, ahorita estoy de vacaciones, viendo opciones y pensando con calma qué es lo que viene. El siguiente paso tiene que ser uno importante para mi carrera y también me he estado moviendo de equipo en equipo, así que que no es lo que quiero. Así que voy con calma y viendo qué opciones pueden haber a futuro”, declaró el seleccionado.

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Y también aclaró las especulaciones que lo acerca a los ‘cerveceros’ y su posible regreso a la Liga 1: “Nunca lo descarto, pero preferiría que no sea así de quedarme en Perú. Tengo otros objetivos y la verdad es que estoy tranquilo afuera. Ya volví a Perú, la cosa no fue tan bien, así que mi prioridad es quedarme afuera”.

Sergio Peña pasa por un momento crítico con Sakaryaspor en la Segunda División de Turquía. Crédito: Prensa club