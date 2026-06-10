Representante de Miguel Silveira expone a jugadores de Universitario: “Habían tres que le hacían la alineación al entrenador”

Robson Lima señaló que los jugadores le hacían la alineación al entrenador. Créditos: Mano a Mano / Youtube.

Una nueva polémica sacude a Universitario de Deportes. Robson Lima, representante de Miguel Silveira, aseguró que algunos futbolistas del plantel influían en las decisiones del entrenador y evitaban el ingreso del mediocampista brasileño.

“Primera, es una situación delicada, pero quiero que sepan de mí, no de Miguel. Yo ya hablé con los dirigentes antes de hablar con ustedes. No es algo que estoy diciendo a espaldas de nadie; ellos ya saben esto directamente de mí. No voy a nombrar, no recuerdo los nombres de los jugadores, pero había dos o tres que hacían las alineaciones. En algún momento, cuando iba a hacer un cambio, decían: ‘No pongas a este, pon a otro’“, afirmó en Mano a Mano.

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El agente de Silveira aportó detalles sobre la influencia que ejercen algunos futbolistas en la interna de la ‘U’. Señaló que el brasileño quedaba al margen incluso en la etapa de calentamiento, ya que solicitaban que otros jugadores ingresaran en su lugar.

“Otra cosa: ustedes vieron que él no calentaba. Calentaban todos, ponían un lateral izquierdo en su puesto, un número cinco en su puesto, hasta arquero, de repente podía poner, pero a él no lo consideraban y eso nos preocupaba porque queríamos saber el motivo”, añadió.

Robson, además, reveló que Silveira no fue el único futbolista afectado. “No recuerdo el partido, puedo preguntarle a Miguel, pero esto no ocurrió una sola vez. Pasó con él y con otros jugadores también. No sucedió solamente con él. Repito, estoy hablando con ustedes, no a espaldas de nadie”.

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Esta situación afectó al brasileño, quien se comunicó con su agente para comentarle que no tendría las oportunidades esperadas en la ‘U’. “Esto nos preocupó y Miguel expresó: ‘Yo no voy a jugar aquí porque parece que no me quieren’. Ni siquiera salía a calentar, todos los jugadores calentaban y él se quedaba ahí. En el último partido que jugó, estuvo en cancha cinco minutos”.

Representante de Miguel Silveira expone a jugadores de Universitario y afirma que le hacían la alineación al entrenador.

La dirigencia conoce el manejo del vestuario

Robson aseguró que la dirigencia estaba al tanto de la situación, ya que se comunicó en varias oportunidades para consultar el motivo por el cual su representado no era considerado. “Yo mismo llamé varias veces para preguntar qué problema tenía Miguel allá, por qué no lo consideraban. De parte de los dirigentes, solo escuché cosas buenas”.

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El manager brasileño resaltó la postura de Antonio García Pye, quien le expresó su deseo de que Silveira continúe en el club. “Antonio es espectacular, es una persona muy equilibrada. Está al nivel del club, es una persona grande de edad y de carácter también. Le trasladé este asunto a Antonio, y él, con mucha habilidad y voz tranquila, me dijo: ‘De repente, el jugador se va a quedar un año más. Nosotros lo queremos mucho acá, tiene mucha calidad. Está en proceso de adaptación, pero lo queremos’”.

El volante aprovechó un pase de taco de Anderson Santamaría y colocó el 3-0 en Trujillo - Crédito: L1MAX.

Silveira negocia su salida de Universitario

Miguel Silveira integra la lista de jugadores que dejarán Universitario en el marco de la reestructuración del plantel para el Torneo Clausura 2026 y ya mantiene negociaciones con el club. Su representante afirmó que la decisión no partió del futbolista, sino de la dirigencia, y admitió que la noticia los tomó por sorpresa.

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“Incluso Miguel me preguntó: ‘Robson, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué quieren que me vaya? ¿Por qué estábamos hablando de renovación de contrato?’. Ahora estamos en negociaciones para rescindir el contrato. Como usted mencionó, es el club quien quiere rescindir, por lo que debe definir cómo proceder", apuntó.

Robson dejó en claro que no se trata de una cuestión económica y que Silveira tenía la intención de retribuir la inversión en el campo de juego. “Nuestra intención no era el dinero. Miguel cuenta con una estructura económica sólida desde los doce años. Su objetivo era retribuir en la cancha el esfuerzo realizado por el club, la hinchada y ustedes. Es un jugador tranquilo, humilde y sencillo. Por eso, nos sorprende la posibilidad de su salida. No queremos que se piense que fue a ganar dinero sin jugar o a aprovecharse del club, como suele decirse en el mundo del fútbol. No es así, no buscamos eso, ni siquiera queríamos salir”.

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