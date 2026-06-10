Samahara Lobatón respalda a Paul Michael tras ver su relación con Pamela López en La Granja VIP: “Es loca, ese chico es víctima de agresión”

La hija de Melissa Klug expresó empatía por el participante y cuestionó el trato de López hacia él, generando debate en el programa Q’ Bochinche y en redes sociales. Q' Bochinche / QTV

En la recta final del reality La Granja VIP, las relaciones entre los participantes han cobrado protagonismo fuera de las pantallas. Una de las voces que se ha sumado al análisis de la convivencia en el programa es la de Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug. Invitada al espacio “Q’ Bochinche”, conducido por Ric Latorre y Samuel Suárez, la joven no dudó en expresar su respaldo a Paul Michael y su visión sobre la relación que mantiene con Pamela López dentro del reality.

Durante el programa, le consultaron sobre sus preferencias para el desenlace de La Granja VIP. Lobatón fue clara: “De verdad que si no gana Shirley Arica, me gustaría que gane Paul Michael. O sea, mi primera candidata es Shirley, pero mi segundo es Paul Michael. Recién he visto todo lo que ha pasado ese chico y de verdad siento mucha empatía con él. Tiene una relación bien tóxica”.

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La conversación giró hacia las actitudes de Pamela López frente a su pareja. Samahara fue contundente: “Está loca esa mujer”, afirmó, al tiempo que la describió como “manipuladora siniestra, sin escrúpulos”. La exintegrante de realities resaltó que, a su juicio, Paul Michael es “víctima de agresión psicológica” y que López lo “vuelve loco” con sus actitudes tóxicas. “Yo he sido, como ella siempre lo dice, víctima de agresión y esto tiene que ser igual. Hombres y mujeres merecemos el mismo respeto”, sostuvo Lobatón, estableciendo un paralelo con sus propias experiencias en relaciones pasadas.

La hija de Melissa Klug expresó empatía por Paul Michael y cuestionó el trato de Pamela López hacia él. Q' Bochinche

El panel de “Q’ Bochinche” profundizó en la dinámica de la pareja, preguntándose si Pamela López podría también estar afectada por la relación. Samahara reconoció que en toda relación tóxica existen responsabilidades compartidas, pero remarcó que el comportamiento de López supera los límites. “Tu novio te puede celar, pero ese chico tiene… Yo creo que entra a la bodega, toma veinte pastillas de paciencia, de control de emociones, porque nunca lo he visto gritándola ni faltándole el respeto”, analizó.

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“Termina La Granja y que le espere el carro del Larco Herrera afuera para que se la lleven directito”, agregó Samahara, sin dejar de repetir que consideraba “loca” a su excompañera de reality.

Critica reacción de Pamela López

La discusión incluyó ejemplos de situaciones vistas en el reality, como escenas de celos de Paul Michael y reacciones explosivas de Pamela López. Samahara consideró que, aunque los celos pueden ser parte de cualquier relación, cada persona es responsable de cómo maneja sus emociones. “Tú explotas porque se te da la gana. Yo me río cada vez que me celan. De verdad”, comentó.

En uno de los momentos más polémicos del programa, Lobatón opinó sobre lo que considera comportamientos inaceptables de Pamela López, citando como ejemplo el que, en medio de una pelea, ella le haya propuesto a Paul Michael un acto íntimo para calmar la situación. “Qué asco de mujer y tremenda vieja que es. Es un asco”, dijo la influencer, generando reacciones inmediatas en el set.

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"No me voy a casar”, dijo Samahara Lobatón, y aseguró que buscará mantener una buena relación con Youna por su hija. YouTube: 'Q'Bochinche'.

El panel coincidió en que ambos integrantes de la pareja tienen aspectos que resolver, pero Samahara insistió en que el mayor foco debe estar en el respeto mutuo y la salud emocional. “Si ves que estás en una relación enfermiza, si esto te hace daño, muchas gracias, esto no es lo que quiero para mi vida”, señaló Samuel Suárez, a lo que Lobatón agregó que su propia experiencia le permite identificar patrones dañinos y aconsejar cortar relaciones tóxicas a tiempo.

En ese sentido, la hija de Melissa Klug compartió que ha atravesado situaciones similares en el pasado, incluso llegando a situaciones límite. “Terminé casi muerta. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”, confesó, enfatizando la importancia de aprender de los errores y no repetirlos.

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Samahara también reflexionó sobre el papel de la audiencia y los participantes externos al reality, señalando que, a veces, los espectadores solo ven una pequeña parte de lo que realmente ocurre en la convivencia televisada. “Nosotros no sabíamos que era tan heavy”, expresó sobre la relación que mantiene Paul Michael con Pamela López.