Senamhi reportó anomalías de hasta +7,4 °C en la costa peruana durante los primeros días de junio de 2026

Las mayores anomalías de temperatura máxima se concentraron el 5 de junio, de acuerdo con el reporte técnico del organismo - Créditos: Andina.

Durante los primeros días de junio de 2026, la costa peruana registró temperaturas inusualmente altas, tanto en los valores máximos como en los mínimos, en varias localidades monitoreadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Según el reporte técnico, el comportamiento térmico estuvo asociado a la presencia de El Niño Costero, que favoreció un incremento sostenido de la temperatura del aire en el litoral.

El organismo precisó que los mayores desvíos en temperatura máxima se concentraron el 5 de junio. En la estación Campo de Marte, los termómetros marcaron 27,5 °C, con una anomalía de +7,4 °C, un valor comparable al observado el 2 y el 7 de junio de 1983. Ese mismo día, la estación Cañete alcanzó 27,7 °C, también con una anomalía de +7,4 °C, dentro del grupo de registros más elevados para la época.

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El patrón de calor se extendió a otras zonas del litoral en fechas cercanas. En Huarmey (Áncash), la medición del 6 de junio llegó a 28,6 °C, con una anomalía de +6,5 °C.

En tanto, la estación Jayanca (La Viña), en Lambayeque, registró el 3 de junio una temperatura máxima de 34,8 °C, con una anomalía de +6,4 °C. Para el Senamhi, estos picos reforzaron la señal de un escenario cálido anómalo compatible con la influencia del evento costero.

La costa peruana tuvo temperaturas máximas y mínimas por encima de sus valores habituales durante los primeros días de junio de 2026 en estaciones monitoreadas por el Senamhi - Créditos: Andina.

En dos casos, el informe subrayó que los valores observados no solo fueron superiores a los habituales, sino que además establecieron marcas inéditas para junio. En Jayanca (La Viña), los 34,8 °C superaron el récord previo de 33,2 °C, registrado el 7 de junio de 1997. En Huarmey, el máximo de 28,6 °C dejó atrás el valor histórico de 28,4 °C reportado el 7 de junio de 2015. Ambas referencias fueron incluidas por el organismo para dimensionar la magnitud del episodio.

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El comportamiento de las temperaturas mínimas también mostró desviaciones relevantes. La mayor anomalía se observó en la estación Talla, ubicada en Guadalupe (La Libertad), donde el 8 de junio se reportó una mínima de 22,2 °C, con una anomalía de +6,2 °C. El Senamhi indicó que este tipo de incrementos nocturnos es clave para evaluar el impacto del calentamiento, debido a su influencia en la sensación térmica y en la persistencia del calor.

Otras estaciones presentaron cifras similares. En Jayanca (La Viña), Lambayeque, el 5 de junio se registraron 22,6 °C, con una anomalía de +6,0 °C. En Huarmey (Áncash), el 6 de junio la mínima fue de 21,4 °C, también con una anomalía de +6,0 °C. En Fonagro, en Chincha (Ica), el 7 de junio se reportaron 20,8 °C, con una anomalía de +6,0 °C.

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La mayor anomalía de temperatura mínima se observó el 8 de junio en Talla (Guadalupe, La Libertad): 22,2 °C (+6,2 °C). También hubo mínimas con anomalía de +6,0 °C en Jayanca, Huarmey y Fonagro (Chincha) - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

Monitorear y registrar variables meteorológicas e hidrológicas (temperatura, lluvia, viento, caudales).

Elaborar pronósticos del tiempo y avisos meteorológicos para la población y sectores productivos.

Vigilar eventos como El Niño Costero y emitir alertas ante condiciones de riesgo.

Analizar anomalías climáticas y elaborar reportes técnicos para la toma de decisiones públicas.

Operar y mantener estaciones de observación y redes de medición en el país.

Brindar información oficial al Estado, medios y ciudadanía sobre condiciones atmosféricas e hídricas.

Apoyar la gestión del riesgo de desastres con datos y escenarios de impacto.