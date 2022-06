Juan Silva descarta que se vaya acoger a la colaboración eficaz en el caso Puente Tarata

El exministro de Transportes, Juan Silva, rechaza haberse reunida con Zamir Villaverde y Karelim López.

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, negó que vaya a acogerse a la figura de la colaboración eficaz ante el Ministerio Público para colaborar con el esclarecimiento del caso Puente Tarata, por el cual viene siendo investigado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal.

“Con qué voy a colaborar si no sé nada. Me llama la atención que me relacionen con Palacio de Gobierno porque yo no estaba ahí. Del 2020 para atrás ha habido toda la vida una organización criminal porque Karelim López entraba como en su casa al MTC, pero a mi despacho no ha llegado”, dijo Silva en entrevista con Exitosa.

“A mi me pueden acusar de lo quieran, pero nunca voy a hablar de nada de lo que no sé, el presidente lo primero que te dice es ‘Juan anda con las uñas cortadas’, nunca hemos tenido esa confianza. Se han confundido si quieren que me declare como colaborador eficaz”, agregó.

El ex titular del MTC aseguró que el comité que otorgó la licitación al consorcio Puente Tarata III, ligado a la lobista Karelim López, se había conformado antes de que asumiera el cargo en julio pasado. “En la primera etapa no tengo participación porque no era ministro aún”, indicó.

KARELIM LÓPEZ

De otro lado, Silva volvió a reiterar que no conoce a Karelim López a pesar de que lo señaló como parte de la trama de corrupción que presuntamente habría beneficiado con licitaciones a empresas chinas y peruanas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Ella ha reconocido muchísimas veces que no me conoce, y entonces, ¿por qué habla de mí si no me conoce?”, apuntó.





El exministro también reveló que recibió en su despacho a los congresistas Elvis Vergara y Ilich López, de Acción Popular, quienes son sindicados de ser parte del grupo de “Los Niños”.