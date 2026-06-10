PNP detiene a sujeto relacionado con el asesinato del alcalde de 26 de Octubre: investigan posible móvil político

El Gral. PNP Víctor Revoredo informa sobre la captura de un implicado en el asesinato del alcalde de Piurano. El detenido habría sido el intermediario logístico del crimen. Además, se busca a una regidora presuntamente involucrada.| Latina Noticias

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la detención de William Hernández, señalado como presunto intermediario en el asesinato del alcalde del distrito de 26 de Octubre, en Piura, Víctor Hugo Febre. Según declaraciones del coronel Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la PNP, la captura se realizó tras identificar y ubicar a los principales responsables materiales e intelectuales del crimen, ejecutado en circunstancias aún bajo investigación.

Avances clave tras el asesinato del alcalde

El día en que se perpetró el crimen, Víctor Hugo Febre fue atacado dentro de su camioneta. Los agresores dispararon varias veces, provocando la muerte del alcalde y dejando herido a su conductor, quien también cumplía funciones de seguridad. La PNP logró capturar a ‘La Pájara’, quien habría conducido el vehículo desde el cual se realizó el ataque, además de recuperar medios logísticos utilizados por la banda, como motocicletas y automóviles.

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Según el coronel Revoredo, el ahora detenido William Hernández Engosa cuenta con un amplio historial delictivo y habría actuado como intermediario logístico entre los autores intelectuales y materiales del hecho.

Las autoridades detallaron que, tras el crimen, se desplegaron equipos especiales de la PNP y se reforzaron las labores de investigación con el apoyo del Ministerio del Interior y la comandancia general de la institución. El operativo permitió la captura de varios sospechosos en un corto lapso, así como la identificación de rutas de financiación y logística empleadas por la organización criminal.

Sospechas sobre autoridades municipales y nuevos implicados

El caso tomó un giro relevante tras conocerse la existencia de una orden de captura contra la regidora Patricia Niño Flores, quien permanece prófuga. El propio Revoredo indicó que la funcionaria es investigada por su presunta implicancia en la planificación del crimen.

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Peritos y fiscales reconstruyen el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre en Piura, donde la Policía Criminalística examina la escena del crimen y se muestra un retrato del edil asesinado. (Composición: Infobae Perú)

“A estas personas les indicamos que es mejor que se pongan a derecho, porque lo vamos a capturar. Ya se está solicitando que sean incluidos en la lista de los más buscados y su alerta roja a nivel internacional”, declaró el coronel, según detalló a Latina Noticias.

Además de Hernández Engosa y ‘La Pájara’, figuran entre los investigados César Augusto Sánchez Cornejo, Fabricio Sebastián Fiestas Susanival y Patricia Aurela Niño Flores, esta última en calidad de regidora. Todos ellos afrontan una medida de detención preliminar de siete días, mientras se amplía la investigación del caso y se recogen más testimonios.

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La PNP comunicó que el Ministerio Público, junto con unidades especializadas en corrupción y lavado de activos, sigue analizando pruebas documentales y registros electrónicos para establecer el móvil exacto del asesinato. Hasta el momento, las pesquisas no descartan un trasfondo político, dado el perfil de la víctima y su papel en la gestión municipal.

De acuerdo con la investigación, los presuntos sicarios ofrecían sus servicios a cambio de pagos que oscilaban entre tres mil y diez mil soles. El coronel Revoredo explicó que esta modalidad era usualmente solicitada por personas vinculadas al tráfico de terrenos y delitos conexos, aunque no se descarta la motivación política en el ataque contra Febre.

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