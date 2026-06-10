Perú

Roberto Sánchez respalda movilizaciones por resultados de las elecciones: “La gente tiene derecho en democracia. Creo que es correcto”

El candidato de Juntos por el Perú comparó el cambio de opinión del gerente de IPSOS, Alfredo Torres, con el proceso electoral del año 2000 que ganó Alberto Fujimori

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Roberto Sánchez respalda movilizaciones por resultados de las elecciones: “La gente tiene derecho en democracia. Creo que es correcto”. REUTERS/Leslie Moreno
Roberto Sánchez respalda movilizaciones por resultados de las elecciones: “La gente tiene derecho en democracia. Creo que es correcto”. REUTERS/Leslie Moreno

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez denunció una presión sobre el resultado electoral y respaldó la convocatoria a protestas ciudadanas que exigen la transparencia del proceso electoral. El parlamentario afirmó que espera que se respete la voluntad popular mientras continúa el conteo de votos.

En contacto con la prensa, Sánchez fue consultado por posibles movilizaciones que podrían realizarse en Lima, y sostuvo que la defensa del voto forma parte de un derecho constitucional, aunque remarcó que debe ejercerse sin violencia

“Bueno, es un derecho constitucional la defensa de una victoria popular y del voto (...) Hay una autoconvocatoria. Entonces, en ese sentido, en democracia, en conducta pacífica, el debido proceso, la democracia, hay que defenderse. (...) Yo creo que eso es correcto”, indicó el candidato presidencial.

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El dirigente también pidió la intervención de los organismos de observación electoral. Según dijo, ya solicitó una reunión para “intercambiar pareceres” por lo que describió como “cosas extrañas” y “raras voluntades” alrededor del proceso.

Roberto Sánchez respalda movilizaciones por resultados de las elecciones: “La gente tiene derecho en democracia. Creo que es correcto”. REUTERS/Leslie Moreno
Roberto Sánchez respalda movilizaciones por resultados de las elecciones: “La gente tiene derecho en democracia. Creo que es correcto”. REUTERS/Leslie Moreno

Sánchez cuestiona al gerente de IPSOS, Alfredo Torres

El candidato de Juntos por el Perú dirigió una parte de sus críticas a Alfredo Torres, gerente de la encuestadora IPSOS. En contacto con la prensa, afirmó que le parecía “controvertido” y “no correcto” que anuncie un conteo rápido, como ocurre “en los últimos 20 años”, y luego intervenga con comentarios que, a su entender, lo convierten en “una especie de personero oficioso” de Fuerza Popular. “¿Eso es una casualidad? ¿Es un pequeño desliz?”, cuestionó.

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Sánchez fue más lejos y comparó lo ocurrido ahora con las elecciones de hace 26 años. “Me recuerda al año 2000, cuando Alfredo Torres, luego de un conteo rápido, en la elección entre Alejandro Toledo y Alberto Fujimori, luego también sale a decir: ‘Lapsus, hay un error’. Me recuerda mucho hace 26 años“, dijo a Latina.

“Yo digo: ¿es una casualidad que haya una voluntad de muchos actores que quieren torcer un resultado democrático, un resultado de conteo institucional?”, indicó el candidato.

Roberto Sánchez respalda movilizaciones por resultados de las elecciones: “La gente tiene derecho en democracia. Creo que es correcto”. REUTERS/Stifs Paucca
Roberto Sánchez respalda movilizaciones por resultados de las elecciones: “La gente tiene derecho en democracia. Creo que es correcto”. REUTERS/Stifs Paucca

Recuento de votos inicia el viernes 12

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que este viernes comenzarán las audiencias de recuento de votos para actas observadas durante el proceso de la segunda vuelta electoral. Cada una de ellas estará sujeta a un cronograma fijado por norma.

Según el vocero del JNE, Jorge Valdivia, “desde la convocatoria hasta la realización de la audiencia tiene que mediar tres días”. Esto para cada una de las actas que fueron enviadas físicamente para realizar el procedimiento.

Valdivia detalló que las observaciones abarcan varias causales y citó cinco que están vinculadas al llamado error material: “Falta de firmas, falta de datos, acta incompleta, ilegibilidad o error aritmético”, afirmó. El vocero añadió que el trámite también puede activarse por controversias en mesa: “Puede ser porque hay votos impugnados”.

Fotografía que muestra un acta electoral durante el conteo de votos este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo
Fotografía que muestra un acta electoral durante el conteo de votos este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo

Resultados ONPE 2026: link oficial para seguir el avance del escrutinio

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la tarde de este domingo 7 de junio la plataforma oficial para seguir el avance del conteo y revisar los resultados del balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El acceso a la página de consulta se realiza mediante el enlace oficial habilitado para la segunda vuelta: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen

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