Resultados de elecciones: ¿Cuáles son las tres regiones en Perú donde aún faltan procesar actas para que la ONPE llegue al 100 %?

Ciudadanos de la región Loreto participarán activamente en las elecciones, emitiendo sus votos para seleccionar al candidato de su preferencia que ocupará la Presidencia del Perú. (Infobae / Composición)

La definición por conocer al ganador de la segunda vuelta electoral 2026 en Perú se mantiene reñida. Hasta la tarde de este miércoles 10 de julio, según los datos recogidos de la misma web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el porcentaje de actas contabilizadas a nivel nacional se situaba en 98.224 %, con un 0.121 % de actas pendientes de procesar.

A más del 98 %, la ONPE coloca aún a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en el primer lugar con 50.207 % (8.919.791 de votos) y a Keiko Fujimori detrás con 49.793 % (8.846.227 votos). La tendencia, según algunos expertos, jugaría finalmente a favor de esta última, aunque no hay todavía un resultado definitivo y responsablemente la ciudadanía debe esperar a lo que comunique el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en las próximas semanas.

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Infobae Perú verificó en la página de la ONPE, con última actualización hasta las 12:48 p.m. de hoy 10 de junio, y observó que aún quedan en Perú solo 109 actas pendientes de procesar pertenecientes a localidades lejanas y de difícil traslado para obtener el material electoral. Estás se encuentran en tres regiones: Cusco, Ucayali y Loreto.

Una ciudadana peruana deposita su voto en una urna de la ONPE, mientras un niño y miembros de mesa observan el proceso electoral. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

Actas pendientes de procesar por la ONPE en regiones de Perú

La región Cusco figura con 97.665 % de actas contabilizadas (3,890), 1.306 % de actas para el envío al JEE (52) y 1.029 % de actas pendientes (41).

La región Loreto figura con 96.515 % de actas contabilizadas (2,603), 1.224 % de actas para el envío al JEE (33) y 2.261 % de actas pendientes (61).

La región Ucayali figura con 97.251 % de actas contabilizadas (1,521), 2.302 % de actas para el envío al JEE (36) y 0.447 % de actas pendientes (7).

La ONPE viene actualizando su página de resultados de la segunda vuelta electoral periodicamente. Para acceder a estos porcentajes o desagregados por actas pueden ingresar a este link oficial: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen.

Un trabajador muestra una pantalla mientras el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú recibe datos de las provincias mientras supervisan la votación y continúa el recuento de votos en la segunda vuelta presidencial entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Votos del exterior

Al83.523 % de actas contabilizadas, según corroboróInfobae Perúen la misma página web de la ONPE, hablando netamente de losvotantes peruanosen el exterior, el resultado parcial coloca aKeiko Fujimori con un 63.363 %(160,461 votos) y aRoberto Sánchez con 36.637 %(92,778 votos).

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El desagregado por continente de la votación en el exterior es la siguiente, a la actualización de 11:38 de la mañana de este martes 10 de junio de 2026:

ONPE al 83.523% de actas contabilizadas en el extranjero

África — Fujimori: 65.854 % (27 votos) / Sánchez: 34.146 % (14 votos)

América— Fujimori: 66.678 % (96,459 votos) / Sánchez: 33.322 % (45,067 votos)

Asia — Fujimori: 89.306 % (4,785 votos) / Sánchez: 10.694 % (573 votos).

Europa— Fujimori: 56.047 % (57,883 votos) / Sánchez: 43.953 % (45,393 votos)

Oceanía — Fujimori: 64.132 % (1,307 votos) / Sánchez: 35.868 % (731 votos).

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empacte técnico, según conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Valijas diplomáticas

Marco Vilela, responsable de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro, comunicó a los medios que el lunes prosiguió la recepción de valijas diplomáticas enviadas desde diversas oficinas consulares.

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Detalló que al centro de cómputo ingresó material correspondiente al 63% de las actas, las cuales ya están en proceso. “Hoy a primera hora llegaron los envíos de Madrid y Barcelona”, señaló, e indicó que también se estaban registrando y recibiendo documentos provenientes de Patterson.

Durante el balance de los despachos, Vilela mencionó que se recibieron envíos de Argentina —incluyendo otras provincias—, Chile, Ecuador y otros países de Sudamérica, así como de distintas localidades de Estados Unidos, Europa, Asia y África. En un escenario de recuento ajustado entre Keiko y Sánchez, la variedad de orígenes del voto exterior resalta la posible influencia de estos sufragios en la etapa final.

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Noticia en vivo sobre el arribo de las valijas diplomáticas que contienen los votos del extranjero. Se informa sobre las actas recibidas de ciudades como Madrid y Santiago, y se espera la llegada de las últimas desde Buenos Aires para completar el proceso. | Canal N

Al ser consultado sobre las ciudades que remitieron mayor cantidad de actas, el funcionario especificó que Santiago envió el día anterior 233 mesas de sufragio. Añadió que Patterson figuraba entre los mayores envíos, con 228 mesas, las cuales permanecían en proceso de recepción.

El cronograma contempló, además, el arribo del material electoral desde el consulado en Buenos Aires. Vilela indicó que la valija llegaría ese día al aeropuerto a las 20:00 y que estaría en la sede hacia las 22:00, para luego seguir con el procedimiento estipulado. “Es la última oficina consular que entrega el material electoral. Hoy concluye la recepción de todo el material”, concluyó.

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