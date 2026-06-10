Regidora Patricia Niño se entrega a la PNP tras orden de detención por asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre

Patricia Niño Febres se entrega a la justicia en Piura, investigan su vínculo con el asesinato del alcalde| PNP

Patricia Niño Febres, regidora de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre en Piura, se entregó de manera voluntaria a la Unidad de Flagrancia Delictiva. La funcionaria quedó a disposición de las autoridades tras presentarse en el contexto de la investigación por el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, un caso que mantiene en vilo a la comunidad local.

La comparecencia de Niño Febres ante el sistema judicial generó expectativa en la ciudad, debido al alto perfil del caso y a la relevancia de su cargo. Su presentación se realizó ante el juez de Flagrancia, Junior Ríos Olivos, quien dispuso el traslado inmediato de la regidora a la dependencia policial ubicada en el complejo judicial local. Allí permanecerá mientras avanzan las diligencias dispuestas por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

PUBLICIDAD

El Gral. PNP Víctor Revoredo informa sobre la captura de un implicado en el asesinato del alcalde de Piurano. El detenido habría sido el intermediario logístico del crimen. Además, se busca a una regidora presuntamente involucrada.| Latina Noticias

El abogado defensor de Patricia Niño Febres, Jorge Díaz Campos, afirmó que la orden de detención preliminar de siete días busca facilitar el esclarecimiento de los hechos. Según el letrado, su defendida se presentó por voluntad propia para colaborar con la investigación.

“No existe una acusación directa en su contra. Hasta ahora, la imputación es genérica para todos los involucrados, bajo la figura de sicariato”, precisó Díaz Campos.

El crimen que sacudió a Piura

El asesinato de Víctor Hugo Febre Calle provocó conmoción en la provincia de Veintiséis de Octubre y reactivó el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos en el norte del país. El caso involucra a varios investigados, entre ellos William Hernández Engosa y otros sospechosos, quienes se encuentran bajo detención preliminar mientras continúa la recolección de pruebas.

PUBLICIDAD

“Tras un minucioso trabajo de inteligencia, vigilancia y seguimiento, efectivos de la Dirincri detuvieron alias “Pochola”, sobre quien pesaba una medida judicial por su presunta vinculación con el crimen del burgomaestre", se lee en el anuncio del Ministerio del Interior.

Las autoridades, tanto judiciales como policiales, mantienen en curso la investigación para determinar posibles responsabilidades y esclarecer la autoría del crimen.

La regidora Patricia Niño, señalada por un detenido como presunta autora intelectual del crimen del alcalde Febre| Latina

La entrega voluntaria de Niño Febres constituye un nuevo capítulo en un proceso que sigue abierto y bajo intensa observación de la opinión pública. Las diligencias continuarán en los próximos días, mientras las instituciones buscan establecer los hechos y definir el grado de implicancia de cada uno de los involucrados.

PUBLICIDAD

¿Por qué se le acusa a la regidora?

El testimonio de un presunto sicario detenido abrió una nueva línea de investigación en el caso del asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre. El detenido declaró ante la policía que la regidora Patricia Niño Febres, quien además fue su abogada, le habría entregado dinero en efectivo con el encargo de seguir los movimientos de la autoridad edil antes del crimen.

Según el relato recogido por el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el sicario afirmó que recibió el pago directamente de Niño Febres y que el objetivo era vigilar al alcalde. Esta declaración llevó a las autoridades a considerar la posible implicancia de la regidora como autora intelectual del asesinato, extendiendo el alcance de la investigación.

PUBLICIDAD