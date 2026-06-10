Formador de Jairo Vélez relata la conmovedora historia del jugador antes de brillar con la selección peruana: “Lo considero como mi hijo”

Ángel Fajardo entrenó al mediocampista de la selección peruana en sus inicios. Créditos: En Pared / TV Perú.

Jairo Vélez atraviesa un gran momento como goleador de la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes, con cuatro goles en cuatro partidos amistosos, incluido el más reciente frente a España.

El recorrido de Vélez hasta este presente tuvo varios desafíos. Su formador y primer entrenador, Ángel Fajardo, recuerda sus primeros pasos en la academia de fútbol El Carmen, ubicada en una zona de bajos recursos en Ecuador.

“Saludos desde el cantón El Carmen. Jairo Vélez entrenó conmigo desde los cinco años. Mi escuela de fútbol tiene casi cuarenta años en El Carmen. Jairo Vélez llegó en el año 2000, porque nació el 21 de abril de 1995”, contó Fajardo en diálogo con En Pared.

PUBLICIDAD

Fajardo también señaló: “Desde pequeño demostró buenas condiciones y por eso empecé a trabajar con él, enfocándome en ejercicios de cancha, potencia y velocidad. A los once años se fue a Católica de Quito; yo lo enviaba, viajaba los viernes para jugar allá”.

El vínculo entre Vélez y Fajardo trascendió lo deportivo. “Desde el principio vi que tenía muchas condiciones y dije que ese niño iba a triunfar. Lo considero como un hijo, lo vi crecer y para mí es un orgullo”.

Formador de Jairo Vélez relata la conmovedora historia del jugador antes de brillar con la selección peruana.

El entrenador ecuatoriano relató que Jairo Vélez lo llamó antes del amistoso de Perú frente a Honduras, encuentro en el que el mediocampista marcó dos goles y logró el empate. Según Fajardo, el propio jugador le expresó que esos tantos estaban dedicados a él.

PUBLICIDAD

“Me llamó antes de un partido en el que hizo dos goles con la selección de Perú. Me dijo: ‘Profe, su sueño está cumplido. No juego para la selección de Ecuador, pero sí para la selección de Perú. Esos dos goles son para usted’”, detalló Fajardo.

Por último, el formador envió un mensaje a Vélez. “Mi mensaje siempre es que Dios lo cuide, que siga adelante, que no se olvide de su escuela ni de su Carmen. Esta escuela que ve aquí es humilde, muchos niños pobres entrenan aquí, pero ellos han salido adelante”.

El volante de la selección peruana suma su cuarto tanto en cuatro partidos de la era Mano Menezes - Crédito: Movistar Deportes.

Sobrino de Jairo Vélez le manda un mensaje

El legado de Jairo Vélez podría mantenerse en la academia El Carmen, ya que su sobrino Tiago entrena bajo la dirección de Ángel Fajardo.

PUBLICIDAD

El niño compartió unas palabras sobre el presente de su tío: “Él es mi tío. Cuando está libre por las noches me da muchos consejos buenos. Me siento orgulloso de verlo, lo felicito y deseo que siga adelante, que siga haciendo goles por Perú”, expresó.

Vélez, figura en Alianza y Perú

Jairo Vélez atraviesa el mejor momento de su carrera. Tras conquistar el tricampeonato con Universitario de Deportes, el mediocampista ecuatoriano pasó a Alianza Lima, movimiento que generó controversia en el fútbol peruano.

Superada la polémica inicial, Vélez se consolidó como pieza fundamental en Alianza Lima y fue determinante en la obtención del Torneo Apertura, acercando al equipo al título nacional.

PUBLICIDAD

Su rendimiento lo llevó a la selección peruana, convocado por primera vez por Mano Menezes. Debutó frente a Honduras con dos goles, luego anotó ante Haití en una remontada y más recientemente marcó frente a España, consolidándose como una de las principales figuras para el futuro del equipo nacional.

Jairo Vélez anotó el único gol de Perú ante España y lleva cuatro en total en la era Mano Menezes. - créditos: FPF

Vélez afrontará el desafío de mantener su nivel en el Torneo Clausura, donde Alianza Lima podría consagrarse campeón si logra el primer puesto en este certamen. Además, el mediocampista perfila como uno de los nombres seguros para la próxima convocatoria de la selección peruana.