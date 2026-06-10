Pablo Sabbag sigue cosechando éxitos en el exterior y fue campeón en Libia: ¿Tiene chances de volver a Alianza Lima?

Pablo Sabbag sigue cosechando éxitos en el exterior y recientemente se consagró campeón en Libia. Crédito: Instagram

Pablo Sabbag continúa ampliando su palmarés en el fútbol internacional. El exatacante de Alianza Lima fue campeón de la Copa de Libia 2026 en su primera temporada con el Al Ahly Tripoli, consolidando un nuevo logro en su carrera tras su paso por distintas ligas del exterior, donde ha mantenido una presencia constante y competitiva.

El equipo del delantero colombiano se impuso por 1-0 ante el Al Ahli Benghazi en la gran final disputada el pasado 9 de junio en el Estadio Internacional de El Cairo, resultado que le permitió al conjunto rojo quedarse con el título nacional en una temporada destacada a nivel colectivo y que ratifica el buen momento deportivo del club en el ámbito local.

PUBLICIDAD

Tras el pitazo final, Sabbag no dudó en celebrar el logro y compartió imágenes del trofeo en sus redes sociales, reflejando su satisfacción por un nuevo título conseguido fuera del fútbol sudamericano. El atacante viene consolidando una etapa de continuidad y adaptación en distintos escenarios del fútbol internacional, algo que ha sido clave en su desarrollo profesional.

Ya en su paso previo por la liga surcoreana, el delantero no solo se convirtió en una de las piezas importantes del Suwon FC, sino que además alcanzó uno de los hitos más relevantes de su carrera al consagrarse como máximo goleador del torneo, un logro que marcó su mejor etapa a nivel individual en el extranjero.

PUBLICIDAD

Pablo Sabbag ganó la Bota de Oro de la K-League a final del 2025. Crédito: Instagram

Este nuevo título en Libia se suma a su recorrido internacional y refuerza su presencia en el radar del mercado, en un contexto en el que su nombre sigue generando interés por lo que pueda venir en su futuro deportivo, tanto en el exterior como en un posible retorno a Sudamérica.

¿Tiene chances de volver a Alianza Lima?

Más allá del título conseguido, el futuro de Sabbag vuelve a estar en agenda por su vínculo con Alianza Lima, club donde dejó una grata impresión y mantiene un fuerte lazo con la hinchada ‘blanquiazul’. Sin embargo, su regreso inmediato luce complicado debido a la estructura actual del plantel y las prioridades deportivas del equipo.

PUBLICIDAD

El atacante colombiano ha manifestado en más de una oportunidad su deseo de volver a vestir la camiseta íntima, aunque en la actualidad las posibilidades son reducidas. El equipo de La Victoria cuenta con Paolo Guerrero como principal referente ofensivo, además de Luis Ramos y el argentino Federico Girotti, quienes compiten por un lugar en el ataque, lo que ha generado una zona ofensiva altamente disputada.

En paralelo, Alianza Lima ya logró cumplir uno de sus principales objetivos del año al consagrarse campeón del Torneo Apertura, un hito que refuerza la estabilidad del proyecto deportivo y la exigencia de mantener un plantel competitivo de cara a la segunda parte de la temporada.

PUBLICIDAD

Pablo Sabbag fue campeón con Alianza Lima en el Torneo Apertura 2023.

El cariño intacto con la hinchada ‘íntima’

A pesar de la distancia, Sabbag mantiene un vínculo especial con los aficionados de Alianza Lima, quienes recuerdan su paso por el club con afecto. El delantero, por su parte, también ha mostrado cercanía con la institución y su entorno, aunque por ahora su presente sigue estando fuera del fútbol peruano.

Por el momento, el atacante colombiano continúa enfocado en su carrera internacional, sumando títulos y experiencias en el exterior, mientras su nombre sigue apareciendo cada vez que se abre el debate sobre posibles refuerzos o regresos al cuadro de Matute. En ese escenario, su historia con el club ‘íntimo’ permanece abierta, pero condicionada por el presente competitivo de ambas partes.

PUBLICIDAD