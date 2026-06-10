Falleció la madre de Tomate Barraza tras una larga lucha contra el cáncer

Una imagen que muestra a Tomate Barraza acompañando a su madre, Rosa Amelia Gebhardt, quien recientemente falleció tras una valiente lucha contra el cáncer, y otra de ella en casa.

La familia de Carlos Tomate Barraza enfrenta uno de los momentos más duros, tras confirmarse el fallecimiento de su madre luego de un extenso periodo de enfermedad. La noticia, que fue dada a conocer por la hija del cantante a través de mensajes en redes sociales, generó conmoción entre allegados y seguidores.

El propio Barraza había compartido en febrero que la situación médica de su madre era delicada, mencionando que enfrentaba un diagnóstico de cáncer de hígado y de seno, además de metástasis pulmonar. En declaraciones recogidas por Trome, el artista reconoció el impacto de la enfermedad en su entorno familiar. “Estoy destrozado, mi mamá está mal, con cáncer de hígado y al seno, con metástasis en el pulmón”, señaló en ese momento, reflejando la gravedad del cuadro.

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Durante los últimos meses, la familia Barraza mantuvo una presencia constante junto a la paciente, tanto en el hospital como en las distintas etapas de su tratamiento. Esta cercanía se hizo evidente en los mensajes y publicaciones de Gaela Barraza, nieta de la fallecida, quien utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por la pérdida y recordar los momentos compartidos.

Gaelabarraza compartió en redes sociales conmovedoras fotografías y mensajes dedicados a su madre, quien falleció tras una valiente lucha contra el cáncer.

“Por siempre juntas mi reina hermosa. Gracias por darme los mejores 18 años de mi vida, por enseñarme a amar y sobre todo, a ser luz donde sea que vaya”, publicó en sus historias de Instagram, mostrando la profunda relación entre ambas.

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Carlos Barraza le dedica palabras a su madre

En paralelo al homenaje de su hija, Carlos Barraza recurrió a su cuenta de WhatsApp para compartir imágenes y mensajes en memoria de su madre. El cantante publicó una fotografía familiar y expresó: “Mi Marthita linda, gracias por tanto amor. Cuídanos desde el cielo”. El mensaje fue acompañado por imágenes que retratan momentos en los que la familia se mantuvo unida durante el proceso de enfermedad.

En otra publicación, compartida por Trome. el intérprete evocó recuerdos de mejores épocas en las que su madre pudo disfrutar de actividades cotidianas. Refirió una ocasión especial en la que lograron pasear juntos, oportunidad en la que ella permitió que la maquillaran y escuchó una entrevista mientras caminaban por el parque.

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“Este día lo guardaré en mi corazón por siempre, te dejaste que te maquille y te viste hermosa, oíste una entrevista y caminamos en el parque. Fuiste una grande, te voy a extrañar muchísimo mi Martita”, manifestó el músico, dejando en evidencia el vínculo afectivo que los unía.

El presentador Tomate Barraza comparte un emotivo collage de imágenes y mensajes despidiéndose de su madre, Marthita, quien falleció tras una larga batalla contra el cáncer.

La noticia del fallecimiento de la madre de Barraza generó diversas muestras de apoyo y solidaridad hacia la familia. Amistades y seguidores del cantante utilizaron las redes sociales para enviar mensajes de condolencia, resaltando la fortaleza demostrada por la familia Barraza durante el extenso proceso de lucha contra el cáncer.

A lo largo de los últimos meses, Carlos Barraza y su entorno compartieron de manera pública las dificultades y los momentos de esperanza que marcaron la enfermedad de su madre. La despedida de la familia se dio en un contexto de acompañamiento y unión, reflejado tanto en las palabras de Gaela Barraza como en los mensajes de su padre.

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