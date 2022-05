José Domingo Pérez: “No me equivoqué cuando pedí prisión preventiva contra Keiko Fujimori”

José Domingo Pérez. Foto: Andina.

El fiscal José Domingo Pérez, miembro de equipo especial Lava Jato, no siente que se haya equivocado al solicitar prisión preventiva a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Además, no se arrepiente de haber solicitado la suspensión del mencionado partido político.

Estas declaraciones las dio para Ideele, en donde Pérez recordó los hechos ocurridos años anteriores con los testigos del caso Cócteles, a quienes amenazaron para coaccionarlos y condicionar sus declaraciones.

“Ya lo vimos en las investigaciones en el 2017, 2018, en donde buscaron a los testigos, los amenazaban, trataban de que cambiaran la versión de los hechos, de que no eran falsos aportantes. Les daban documentos para que acreditaran que han realizado depósitos bancarios”, manifestó al medio web.

“Como fiscal, me hace presumir de que no me equivoqué cuando solicité la suspensión del partido político Fuerza Popular. No me equivoqué cuando solicité la prisión preventiva contra las personas acusadas de pertenecer a la estructura jefatural de la organización criminal”, acotó.

Inclusive, pese a los intentos de proteger a los posibles colaboradores, el fiscal explicó que existe miedo entre ellos debido a que Fuerza Popular posee tanto poder político como económico.

“La expectativa es que se lleve a cabo un juzgamiento con todas las garantías legales correspondientes, pero no soy ingenuo. Son procesos contra organizaciones que tienen un poder político, un poder económico. Esperar que estas personas acusadas o investigadas van a estar sentadas con los brazos cruzados (...), pues yo no soy de esa visión”, aseveró.

FISCALÍA ENTREGA PRUEBAS

La Fiscalía que lleva el caso de Fujimori Higuchi, sobre presunto lavado de activos, presentó este jueves información que acredita las entregas de dinero que hicieron los empresarios y representantes de Juan Rassmuss Echecopar y Dionisio Romero Paoletti, principales financistas de las campañas presidenciales de la hija de Alberto Fujimori.

Como se recuerda, la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, reclamó al fiscal José Domingo Pérez la precisión de las imputaciones, visualización de las pruebas y la aclaración de contradicciones por este y otros delitos. Ante esto, la fiscalía presentó este tipo de argumentos.

En total, fueron 2.384 folios presentados en 12 tomos, los que conforman la subsanación de las observaciones de la defensa a las imputaciones fiscales contra Keiko Fujimori y otros 41 acusados.

Algo que se ha tomado muy en cuenta en estas subsanaciones, es que estos datos contienen información muy minuciosa, ya que incluyen el día, la hora, el minuto, el mes, el año, el monto, el número de registro de salida del dinero y hasta la identidad de quienes se presentaron en nombre de Keiko Fujimori para llevarse el dinero en efectivo.

Según los expedientes, que pudo tener acceso La República, los casos, como documentalmente demuestra la Fiscalía, el suministro del dinero fue en efectivo y entregado en maletas o en sobres manila.

Asimismo, se conoció que este dinero no tuvo un registro bancario, todo ello fue entregado de manera presencial en beneficio a Keiko Fujimori.

Cabe destacar que las empresas de Juan Rassmuss Echecopar, Sudamericana de Fibras, y Dionisio Romero Paoletti, Credicorp, registraron en sus respectivas contabilidades la salida del dinero en efectivo.

