Transcripciones de una supuesta conversación entre Zamir Villaverde y exministro Juan Silva revelaría soborno

Transcripciones de un supuesto audio entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva. VIDEO: Willax

La transcripción de un nuevo audio señala que el extitular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, habría recibido un soborno de parte del empresario Zamir Villaverde a cambio de la adjudicación para la construcción del puente Tarata en la región San Martín.

La conversación fue difundida por el programa ‘Combutters’, que se trasmite por la señal de Willax Tv bajo la conducción de Phillip Butters. En dicha trascripción, se da a conocer que Villarverde entregó “100 grandes” a Silva, lo que sería una referencia de 100 mil dólares, según dieron a entender en la trasmisión.

“Los amigos de Tapusa (integrante junto a Termirex del Consorcio Puente Tarata III) han mandado acá, me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de que se abre una maleta), cien grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, le dice Zamir Villaverde a Juan Silva.

“No es la primera que me han mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”, agrega el empresario, de acuerdo a la transcripción. A lo que el exministro contesta: “Sí, sí claro”.

Transcripción de audios de Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva. VIDEO: Willax

En otro momento de la conversación, Villaverde se refiere al exdirector ejecutivo de Provías, José Cortegana, como “un peligro” y expone sus razones para retirarlo del cargo, como denuncias por agresión y violencia familiar.

“Él se presenta donde los chinos y se presenta como asesor de la viceministra y que tiene llegada al ministro. Así habla él”, se escucha decir al encarcelado empresario, a lo que el exministro respondió: “Lo voy a poner en su sitio”.

Este presunto audio entre ambos, que confirmaría la hipótesis sobre una organización criminal dentro del MTC, ya se encuentra en el despacho de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro y dataría del 4 de noviembre del 2021.

Como se recuerda, Zamir Villaverde cumple una prisión preventiva de 24 meses en el penal Ancón I, ratificada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, por el Caso Tarata.

Transcripción de audios de Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva. VIDEO: Willax

MÁS AUDIOS

Hace una semana, el programa Combutters difundió un audio entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. La grabación se realizó dentro de un auto y se habría dado el 25 de julio, tres días antes de que Pedro Castillo asuma la presidencia de la república.

En la conversación, ambos personajes hablan sobre cómo se iban a repartir los cargos cuando Castillo esté en el poder. Villaverde estaba muy interesado en la cartera de Transportes y Comunicaciones, donde fue colocado Juan Silva. Mientras tanto, Pacheco revelaba su interés en ser la mano derecha del presidente en Palacio de Gobierno en vez de ir al ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Supuestos audios de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco mostrarían negociados en el gobierno. VIDEO: Willax

ZV: Me has dejado sorprendido con ese pata Juan Silva. ¿O me estás bromenado? Ese no es el del maletín del millón de dólares o soles que... Asu, qué abuso.

BP: Pedro no lo dice todavía...

ZV: Pero Pedro sabe del millón de soles.

BP: Sabe, pero se hace el hue***.

ZV: Entonces, está metiendo un pata comercial.

BP: Es que ese pata está viniendo apoyo. Pero no le ha respondido.

ZV: Sabiendo que iba a Transportes.

BP: Ese pend*** es un comerciante de tierras.

ZV: Allí va a negociar otras cosas. Oye, Bruno, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda, o...

BP: Si tú me dices me voy, pero me tienes que avisar que voy a ganar. Porque si voy por las hue***.

ZV: Otra cosa que parece absurdo. En Transporte tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice de Transportes?

BP: ¿Vice? ¿Tan poco?

ZV: Bueno. Yo digo que se quemen ellos y tú asciendes. Sino Vivienda. Digamos con Juan Silva. Si cada uno va a ser un rey en su propio reino. En Vivienda se manejan millones. Te armo todo el cuadro. Allí también manejas a Sedapal. Es el segundo monstruo después de Transporte es Vivienda.

BP: Pero piensa, respira un poco. ¿No crees que en estos tres meses les van a sacar la mierda a los ministerios?

ZV: Según me he enterado, quieren hacer un complot, pero en tres meses suficiente para irse con plata. Además, no es que los botan. A algunos los cambian. En este gobierno está demostrado que no les interesa nada. Se va a otro ministerio.

BP: Yo voy a negociar con Pedro. Contigo, soporte, ah. Y deja de fregarme.

ZV: Pero como vice. Ponlo como vice y a mí ponme como asesor.

BP: No, pues, no pidas tampoco tanto.

ZV: Es que tengo que estar allí para hacer toda la figura.

BP: De afuera.

ZV: Ya, está bien. Si es así como comentas está bien. ¿Pero se podrá poner como vice? ¿Juan nos dejará trabajar?

BP: Qué va a hacer Juan, pues...

ZV: Y tú, ¿qué prefieres? ¿Secretaría general o Vivienda? Si tuvieras que escoger.

BP: Yo ahorita, pensando a lo frío, la secretaría general.

