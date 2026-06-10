JNE insta a esperar los resultados oficiales tras un balotaje disputado entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado en el que exhorta a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores públicos a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas electorales previstas para la Segunda Elección Presidencial, en un contexto de ajustada diferencia entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Según el comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa procesando las actas electorales provenientes tanto del territorio nacional como del extranjero. Además, los Jurados Electorales Especiales están atendiendo las actas observadas y realizando los procedimientos previstos en el marco de la justicia electoral, lo que incluye el recuento de votos en los casos que corresponda conforme a la ley.
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El JNE recordó que los resultados oficiales solo podrán conocerse una vez concluidas todas las etapas de cómputo y justicia electoral, de acuerdo con la normativa vigente. En ese sentido, hizo hincapié en que cualquier resultado preliminar debe ser considerado con cautela hasta que finalicen estos procedimientos.
Además, informó que la ciudadanía puede consultar el estado de las actas observadas mediante la plataforma habilitada en su portal oficial:https://web.jne.gob.pe/reporteactasobservadas/.
Keiko Fujimori mantiene esperanza
Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, manifestó su confianza en que el voto de los peruanos residentes en el extranjero será decisivo para acortar la diferencia que la separa de Roberto Sánchez en el balotaje presidencial.
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Fujimori subrayó que el equipo de personeros de su partido ya cuenta con copias de todas las actas y realizó el análisis correspondiente, pero consideró fundamental esperar la proclamación oficial de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones antes de emitir cualquier declaración definitiva. Además, enfatizó que tanto ella como su agrupación mantienen un compromiso con el respeto a la Constitución, la ley y la democracia.
La candidata reconoció la fragmentación política en el país y la necesidad de construir puentes de unidad entre todos los sectores tras la contienda electoral. También agradeció el esfuerzo de los peruanos en el extranjero y mencionó que muchos de ellos tienen la aspiración de regresar a un Perú en paz, con oportunidades y crecimiento económico, para lo cual consideró fundamental mejorar los servicios consulares y facilitar el retorno de quienes así lo deseen.
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Postura de Roberto Sánchez
Roberto Sánchez, candidato en el balotaje presidencial, expresó su preocupación por la transparencia del proceso electoral y llamó a respetar la voluntad popular.
Sánchez solicitó la participación activa de los organismos de observación electoral y convocó a las fuerzas democráticas del país a garantizar que se mantenga el respeto institucional.
“Convoco para que los organismos de observación electoral vean también lo que está ocurriendo. Y llamo a todas las fuerzas democráticas a respetar lo que significa la acción”, reafirmó el candidato.
Ante la consulta sobre posibles movilizaciones ciudadanas, Sánchez indicó que la defensa de la victoria popular y del voto constituye un derecho constitucional. Señaló que defiende el principio de protesta pacífica.
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“En democracia, en conducta pacífica, el debido proceso, la democracia hay que defenderse. En ese sentido, yo creo que eso es correcto”, manifestó.
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