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Christian Cueva responde a Pamela López y niega dejar sin casa a su familia: “Mis hijos tienen un techo en Lima”

El futbolista rompió su silencio en su llegada a Lima tras su viaje con Pamela Franco. Dejó claro que vela por la tranquilidad de sus hijos

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El futbolista rompió su silencio en su llegada a Lima tras su viaje con Pamela Franco. Dejó claro que vela por la tranquilidad de sus hijos | Amor y Fuego

La llegada de Christian Cueva a Lima reavivó la polémica en torno a las declaraciones públicas de Pamela López sobre el supuesto desalojo de su familia. El mediocampista de la selección peruana, tras aterrizar en la capital, ofreció declaraciones a las cámaras del programa “Amor y Fuego”, donde abordó la situación familiar que lo enfrenta a su expareja y madre de sus hijos.

Cueva aseguró que nada ha alterado la estabilidad de sus hijos y que mantiene su compromiso como padre. “Sin duda a veces los tiempos han sido muy cortos de tener que hablar con ellos tantas cosas, pero trato de enfocarme en disfrutarlos a ellos. Yo estoy muy tranquilo por ese lado porque el recibimiento que tengo es de lo mejor y lo disfruto”, afirmó el futbolista en declaraciones al mencionado programa.

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El deportista remarcó que su mayor prioridad es ofrecerles bienestar y presencia. “Quiero lo mejor para ellos, definitivamente también uno quiere lo mejor para uno mismo también y lógico para ambos como papás, eso es lo que más deseo, que cada uno esté dando lo mejor por nuestro hijos y poder darles la tranquila a ellos”, expresó Christian Cueva, dejando ver que el diálogo con Pamela López se centra en procurar la calma de los menores.

Primer plano de Christian Cueva hablando en una entrevista nocturna, con una sudadera gris y el cabello peinado, en una composición de pantalla de televisión
Christian Cueva se pronuncia en exclusiva negando las acusaciones de Pamela López, afirmando que sus hijos cuentan con un techo en Lima.

Consultado sobre la reciente acusación de su expareja, quien aseguró que fue desalojada de la vivienda familiar en Trujillo por decisión de Cueva, el jugador negó que sus hijos hayan quedado en situación vulnerable.

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“Gracias a Dios mis hijos tienen su techo, muy tranquilo por eso, ellos viven en Lima. Tengo que hablar de las cosas de mis hijos. Ellos tienen un techo en Lima, viven en Lima, es de conocimiento público”, sostuvo el futbolista ante los medios, descartando así la versión de que los menores hayan quedado sin resguardo.

El futbolista puso énfasis en la necesidad de proteger el entorno emocional de sus hijos y reiteró que la relación con Pamela López debe girar en torno a ese objetivo. “Yo creo que mis hijos lo que tienen que recibir es mucho amor y no, no tengo duda que hay amor tanto del lado su madre y el lado mío. Simplemente hay que darles amor, ellos se merecen lo mejor, yo no tengo ningún problema con nadie”, concluyó el mediocampista, según registró el programa “Amor y Fuego”.

La imagen dividida muestra al futbolista Christian Cueva a la izquierda y a Pamela López a la derecha, ambos hablando en lo que parece ser una entrevista
Christian Cueva, futbolista peruano, aclara que sus hijos tienen un techo en Lima, negando acusaciones de Pamela López sobre dejarlos sin casa.

¿Qué dijo Pamela López sobre Christian Cueva?

A comienzos de junio, Pamela López relató en el reality “La Granja VIP” que vivió un episodio de desalojo mientras participaba en la competencia. Según su testimonio, el futbolista habría cambiado la cerradura de la vivienda en Trujillo, impidiendo su retorno junto a los niños.

“Cambió las chapas, me quitó todo”, narró López ante los demás concursantes, lo que generó impacto entre los presentes del ‘Team reales’.

La influencer explicó que la imposibilidad de estar presente en la casa, debido a sus compromisos televisivos, permitió que el actual jugador de Juan Pablo II concretara las gestiones para que ni ella ni sus hijos pudieran regresar a la propiedad familiar. “Me iba a ir con mis pequeños y ahora esta hue me tiene así. Ya me quitó la chapa, me quitó todo, todo”, afirmó López.

La trujillana conversó con sus compañeros de ‘La Granja VIP’ y reveló el nuevo enfrentamiento que tiene con el padre de sus hijos | TikTok

No es la primera vez que Pamela López advierte sobre la fragilidad de su situación patrimonial. Semanas antes, la influencer había manifestado su preocupación ante la posible transferencia de la vivienda donde residen sus hijos a terceros. “No hay nada que me ampare a mí y a mis hijos”, señaló entonces, subrayando la ausencia de garantías legales para preservar la seguridad de su familia.

Las versiones de ambos protagonistas muestran un escenario de conflicto familiar en el que la estabilidad de los menores se mantiene como el punto central del debate.

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