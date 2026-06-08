Perú

Está es la cantidad de votos que separa a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según últimos resultados de la ONPE

Los resultados oficiales mantienen la incertidumbre ya que ninguna de las más de dos mil quinientas actas del exterior ha sido contabilizada por la ONPE

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El organismo electoral actualiza los resultados y muestra que ambos aspirantes mantienen una distancia reducida en votos, mientras quedan pendientes actas por contabilizar| ONPE
El organismo electoral actualiza los resultados y muestra que ambos aspirantes mantienen una distancia reducida en votos, mientras quedan pendientes actas por contabilizar|Composición: Creada por Gemini IA| Foto: REUTERS/Alessandro Cinque.

Una diferencia de apenas 43 mil 425 votos separa a Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino en la contienda electoral, con el 92,719% de actas contabilizadas, según el más reciente informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El reporte, actualizado al 8 de junio de 2026 a las 07:36 a. m., confirma que Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, suma 8.737.374 votos, lo que representa el 50,125% de los sufragios válidos. Por su parte, Roberto Sánchez Palomino, postulante de Juntos por el Perú, acumula 8.688.518 votos, equivalentes al 49,875%.

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La ONPE detalló que de un total de 92.806 actas, ya han sido contabilizadas 86.012. Quedan por procesar 1.509 actas para envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y 5.245 actas pendientes. Esta diferencia mínima mantiene en vilo el resultado final, mientras el proceso de cómputo avanza de forma progresiva.

La diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: apenas 48.856 votos según el último conteo de la ONPE
La diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: apenas 48.856 votos según el último conteo de la ONPE| ONPE

El margen entre ambos candidatos es de 48.856 votos, una cifra que refleja la estrechez de la disputa y la expectativa en el electorado peruano. Con menos del 8% de actas restantes por contabilizar, la definición podría variar en las próximas horas, por lo que el escenario electoral permanece abierto.

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A esta cifra se suma un dato relevante: los votos emitidos en el extranjero aún no han sido contabilizados. Según la ONPE, en el caso del voto extranjero, con 2.543 actas habilitadas, no se ha registrado ninguna acta contabilizada hasta el momento. El reporte, actualizado a las 07:52 a. m. del 8 de junio, indica que el 100% de las actas de los peruanos en el exterior permanece pendiente de procesamiento.

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE
12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

¿Qué sucede si la diferencia es mínima?

Si la diferencia de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es mínima, la Ley Orgánica de Elecciones de Perú establece que gana quien obtenga más votos válidos, sin importar la cantidad exacta de diferencia. No existe en la legislación el concepto de “empate técnico” ni un umbral mínimo para proclamar un ganador en segunda vuelta: basta con un solo voto válido de ventaja para definir la elección.

En un escenario de margen estrecho, cada acta observada cobra mucha relevancia. Las actas que presentan inconsistencias, ausencia de firmas o datos ilegibles no se incorporan al conteo inmediato, sino que se derivan a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión. Este proceso puede tomar días o incluso semanas, ya que los JEE realizan audiencias públicas con representantes de los partidos antes de emitir un veredicto sobre la validez de cada acta.

Aunque ONPE publique avances del conteo, el resultado final solo se considera oficial cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama al ganador tras resolver todas las actas observadas y eventuales apelaciones. Esto significa que, incluso con el 100% de actas contabilizadas por la ONPE, el país debe esperar la resolución de estos procesos antes de proclamar presidente.

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