Perú

Edson Dávila lanza contundente comentario tras críticas de Magaly Medina y Pía Copello: “Me lo merezco y puedo”

El popular ‘Giselo’ prefirió no responder directamente a los comentarios de la ‘Urraca’ y Copello sobre su nuevo programa

Guardar
Google icon
Imagen dividida: a la izquierda, Edson Dávila con traje rosa sentado en escaleras. A la derecha, Magaly Medina y Pía Copello sonriendo
Edson Dávila se muestra seguro tras las críticas de Magaly Medina y Pía Copello, quienes posan juntas en otro momento festivo.

El conductor de televisión Edson Dávila se encuentra en el centro de la conversación mediática tras recibir el encargo de conducir su propio programa en América TV, una apuesta de la señal para el horario estelar de los sábados por la noche. La decisión de la cadena televisiva generó una intensa ola de comentarios entre figuras del espectáculo, en especial por las críticas públicas de Magaly Medina y María Pía Copello.

Frente a la polémica, Dávila optó por no responder de forma directa, aunque envió un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta clara a sus detractores.

El lanzamiento del nuevo espacio, programado para el 13 de junio, representa un cambio importante en la grilla de América TV. El presentador, conocido popularmente como ‘Giselo’, ya tenía experiencia con su podcast ‘Edson pa’ que más’, difundido por YouTube, y ahora enfrenta el desafío de trasladar ese formato a la televisión abierta, en una franja que durante años estuvo asociada a Gisela Valcárcel y su histórico liderazgo de audiencia.

PUBLICIDAD

El popular ‘Giselo’ prefirió no responder directamente a los comentarios de la ‘Urraca’ y Copello sobre su nuevo programa | TikTok

La llegada de Dávila a la franja nocturna de los sábados cobra mayor relevancia, ya que el canal había considerado previamente a María Pía Copello para ese mismo horario.

Durante la última emisión de ‘América Hoy’, el 10 de junio, Edson Dávila sostuvo un intercambio con Janet Barboza, quien destacó el avance profesional de su colega: “Tú vas a estar en el prime. Hoy en día estás en la cúspide”. Ante estas palabras, Dávila fue directo: “Me lo merezco y puedo”, en una declaración interpretada como una afirmación de su capacidad y un mensaje para quienes dudan de su trayectoria.

Las palabras del conductor fueron vistas como una respuesta a las críticas de Magaly Medina y María Pía Copello, dos figuras con amplia trayectoria en la televisión peruana.

Un hombre y una mujer, ambos con micrófonos, aparecen en un escenario con fondo azul. Un gran texto superpuesto blanco y morado detalla una declaración
Edson Dávila, el conocido conductor, se pronuncia enérgicamente en respuesta a las críticas de Magaly Medina y Pía Copello sobre su nuevo programa, afirmando que se lo "merece y puede".

¿Qué dijeron María Pía Copello y Magaly Medina de Edson Dávila?

María Pía Copello expresó abiertamente su postura sobre el traspaso del horario estelar de los sábados a Edson Dávila. La presentadora relató que, tras dejar el programa ‘Mande quien mande’, tenía la expectativa de encabezar un formato propio los sábados por la noche, bajo la producción de ProTV.

PUBLICIDAD

En declaraciones recogidas en su programa de streaming, explicó: “Es un reto grande para Edson, pero ese horario me lo quitaron a mí y se lo dieron a él. Yo me fui de ‘Mande quien mande’ para hacer el programa nocturno los sábados con ProTV, pero al final me dijeron que eso no iba”.

Composición de dos imágenes: a la izquierda, María Pía Copello con audífonos y micrófono; a la derecha, Edson Dávila sonriendo con camisa blanca
María Pía Copello, presentadora de televisión, aparece junto a una imagen de Edson Dávila, aludiendo a la controversia por el cambio de horario en América TV.

En el caso de Magaly Medina, la respuesta fue más contundente. La periodista cuestionó la capacidad de Edson Dávila para asumir el liderazgo de un programa de gran alcance en el prime time, al considerar que su carrera como conductor aún no está consolidada.

“Bueno, pues presentaría en el estelar de estelares nada menos que todavía a alguien que siempre copió un personaje, alguien que todavía no le ha ganado a nadie, alguien intrascendente que puede tener talento para el chiste, para la broma, pero que aún no ha desarrollado una capacidad de celebrity, de experimentado conductor, que no ha hecho una carrera aún, que es incipiente: a Giselo”, manifestó Medina.

La periodista de espectáculos criticó la apuesta de América Multimedia y afirmó que Edson Dávila aún no ha construido una carrera sólida como conductor principal. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista también subrayó la importancia histórica del horario asignado al programa de Dávila. “¿Cómo le das el estelar de estelar de los sábados? Ni que América Televisión fuera un canalcito de cable de los que ya no existen o un canalcito de los muchos que hay en YouTube. No, es un canal comercial que supongo que ha demostrado a lo largo de su existencia mucho respeto por el nombre de los fundadores de ese canal”, argumentó.

Temas Relacionados

Edson DávilaMagaly MedinaPía Copelloperu-entretenimiento

Más Noticias

Representante de Miguel Silveira expone a jugadores de Universitario: “Habían tres que le hacían la alineación al entrenador”

Robson Lima afirmó que el mediocampista brasileño fue apartado del equipo justo cuando atravesaba su mejor momento, debido a la influencia de otros futbolistas de la ‘U’

Representante de Miguel Silveira expone a jugadores de Universitario: “Habían tres que le hacían la alineación al entrenador”

¿Empeñar las joyas para crecer? Más de S/500 millones en créditos pignoraticios, una opción que toma vuelo en Perú

Los emprendedores y comerciantes ya representan el 45% de la cartera pignoraticia de Caja Metropolitana por el uso de este financiamiento como capital rápido para sus negocios

¿Empeñar las joyas para crecer? Más de S/500 millones en créditos pignoraticios, una opción que toma vuelo en Perú

Mario Hart arremete contra peruanos que no votaron en la segunda vuelta de las Elecciones 2026: “Gracias coju***”

El piloto y exchico reality criticó duramente a los millones de ciudadanos que se abstuvieron en las elecciones presidenciales, desatando una ola de reacciones en redes sociales y profundizando el debate sobre la participación ciudadana.

Mario Hart arremete contra peruanos que no votaron en la segunda vuelta de las Elecciones 2026: “Gracias coju***”

Formador de Jairo Vélez relata la conmovedora historia del jugador antes de brillar con la selección peruana: “Lo considero como mi hijo”

Ángel Fajardo, quien fue su entrenador desde los cinco años, cuenta que ver al mediocampista de Alianza Lima cumplir el sueño de integrar una selección nacional representa una satisfacción personal

Formador de Jairo Vélez relata la conmovedora historia del jugador antes de brillar con la selección peruana: “Lo considero como mi hijo”

Resultados de elecciones: ¿Cuáles son las tres regiones en Perú donde aún faltan procesar actas para que la ONPE llegue al 100 %?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales está por llegar a la totalidad de actas procesadas, pero aún hay localidades que, por lejanía y dificultad de traslado para llegar al material, quedan pendientes

Resultados de elecciones: ¿Cuáles son las tres regiones en Perú donde aún faltan procesar actas para que la ONPE llegue al 100 %?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados de elecciones: ¿Cuáles son las tres regiones en Perú donde aún faltan procesar actas para que la ONPE llegue al 100 %?

Resultados de elecciones: ¿Cuáles son las tres regiones en Perú donde aún faltan procesar actas para que la ONPE llegue al 100 %?

Con Tomás Gálvez a la cabeza, así queda la Junta de Fiscales Supremos con el retorno de Víctor Rodríguez Monteza

Roberto Sánchez respalda movilizaciones por resultados de las elecciones: “La gente tiene derecho en democracia. Creo que es correcto”

Audiencias de recuento de votos comenzarán este viernes 12 para actas observadas, anunció el JNE

ONPE al 97%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva responde a Pamela López y niega dejar sin casa a su familia: “Mis hijos tienen un techo en Lima”

Christian Cueva responde a Pamela López y niega dejar sin casa a su familia: “Mis hijos tienen un techo en Lima”

Samahara Lobatón respalda a Paul Michael tras ver su relación con Pamela López en La Granja VIP: “Es loca, ese chico es víctima de agresión”

Monserrat Seminario no cree en posible embarazo de la novia de Melcochita: “Si está, que se haga la prueba de ADN”

Falleció la madre de Tomate Barraza tras una larga lucha contra el cáncer

¿Quién es el nuevo galán de Suheyn Cipriani? El empresario con antecedentes por secuestro e intento de homicidio

DEPORTES

Representante de Miguel Silveira expone a jugadores de Universitario: “Habían tres que le hacían la alineación al entrenador”

Representante de Miguel Silveira expone a jugadores de Universitario: “Habían tres que le hacían la alineación al entrenador”

Sergio Peña reveló por qué decidió irse de Alianza Lima tras denuncia de abuso sexual: “No pretendía perjudicar al club que yo amo”

Formador de Jairo Vélez relata la conmovedora historia del jugador antes de brillar con la selección peruana: “Lo considero como mi hijo”

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

Pablo Sabbag sigue cosechando éxitos en el exterior y fue campeón en Libia: ¿Tiene chances de volver a Alianza Lima?