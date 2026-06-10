Edson Dávila lanza contundente comentario tras críticas de Magaly Medina y Pía Copello: “Me lo merezco y puedo”

Edson Dávila se muestra seguro tras las críticas de Magaly Medina y Pía Copello, quienes posan juntas en otro momento festivo.

El conductor de televisión Edson Dávila se encuentra en el centro de la conversación mediática tras recibir el encargo de conducir su propio programa en América TV, una apuesta de la señal para el horario estelar de los sábados por la noche. La decisión de la cadena televisiva generó una intensa ola de comentarios entre figuras del espectáculo, en especial por las críticas públicas de Magaly Medina y María Pía Copello.

Frente a la polémica, Dávila optó por no responder de forma directa, aunque envió un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta clara a sus detractores.

El lanzamiento del nuevo espacio, programado para el 13 de junio, representa un cambio importante en la grilla de América TV. El presentador, conocido popularmente como ‘Giselo’, ya tenía experiencia con su podcast ‘Edson pa’ que más’, difundido por YouTube, y ahora enfrenta el desafío de trasladar ese formato a la televisión abierta, en una franja que durante años estuvo asociada a Gisela Valcárcel y su histórico liderazgo de audiencia.

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El popular ‘Giselo’ prefirió no responder directamente a los comentarios de la ‘Urraca’ y Copello sobre su nuevo programa | TikTok

La llegada de Dávila a la franja nocturna de los sábados cobra mayor relevancia, ya que el canal había considerado previamente a María Pía Copello para ese mismo horario.

Durante la última emisión de ‘América Hoy’, el 10 de junio, Edson Dávila sostuvo un intercambio con Janet Barboza, quien destacó el avance profesional de su colega: “Tú vas a estar en el prime. Hoy en día estás en la cúspide”. Ante estas palabras, Dávila fue directo: “Me lo merezco y puedo”, en una declaración interpretada como una afirmación de su capacidad y un mensaje para quienes dudan de su trayectoria.

Las palabras del conductor fueron vistas como una respuesta a las críticas de Magaly Medina y María Pía Copello, dos figuras con amplia trayectoria en la televisión peruana.

Edson Dávila, el conocido conductor, se pronuncia enérgicamente en respuesta a las críticas de Magaly Medina y Pía Copello sobre su nuevo programa, afirmando que se lo "merece y puede".

¿Qué dijeron María Pía Copello y Magaly Medina de Edson Dávila?

María Pía Copello expresó abiertamente su postura sobre el traspaso del horario estelar de los sábados a Edson Dávila. La presentadora relató que, tras dejar el programa ‘Mande quien mande’, tenía la expectativa de encabezar un formato propio los sábados por la noche, bajo la producción de ProTV.

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En declaraciones recogidas en su programa de streaming, explicó: “Es un reto grande para Edson, pero ese horario me lo quitaron a mí y se lo dieron a él. Yo me fui de ‘Mande quien mande’ para hacer el programa nocturno los sábados con ProTV, pero al final me dijeron que eso no iba”.

María Pía Copello, presentadora de televisión, aparece junto a una imagen de Edson Dávila, aludiendo a la controversia por el cambio de horario en América TV.

En el caso de Magaly Medina, la respuesta fue más contundente. La periodista cuestionó la capacidad de Edson Dávila para asumir el liderazgo de un programa de gran alcance en el prime time, al considerar que su carrera como conductor aún no está consolidada.

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“Bueno, pues presentaría en el estelar de estelares nada menos que todavía a alguien que siempre copió un personaje, alguien que todavía no le ha ganado a nadie, alguien intrascendente que puede tener talento para el chiste, para la broma, pero que aún no ha desarrollado una capacidad de celebrity, de experimentado conductor, que no ha hecho una carrera aún, que es incipiente: a Giselo”, manifestó Medina.

La periodista de espectáculos criticó la apuesta de América Multimedia y afirmó que Edson Dávila aún no ha construido una carrera sólida como conductor principal. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista también subrayó la importancia histórica del horario asignado al programa de Dávila. “¿Cómo le das el estelar de estelar de los sábados? Ni que América Televisión fuera un canalcito de cable de los que ya no existen o un canalcito de los muchos que hay en YouTube. No, es un canal comercial que supongo que ha demostrado a lo largo de su existencia mucho respeto por el nombre de los fundadores de ese canal”, argumentó.

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