Monserrat Seminario no cree en posible embarazo de la novia de Melcochita: “Si está, que se haga la prueba de ADN”

Monserrat muestra escepticismo ante el posible embarazo de la novia de Melcochita, mientras la pareja celebra junta en la imagen derecha.

Monserrat Seminario, madre de las hijas de Melcochita (Pablo Villanueva), reaccionó con incredulidad tras el anuncio del humorista sobre un posible embarazo de su actual pareja, Heydi Amado, de 22 años. En entrevista con Trome, Seminario sostuvo que la noticia le provoca gracia, pero remarcó que sus hijas son quienes se sienten afectadas por la situación.

“Me causa risa, pero les deseo toda la felicidad del mundo, sea verdad o no. Las que están incómodas son mis hijas”, afirmó.

Consultada sobre los análisis que, según Melcochita, ya se habría realizado su pareja, Seminario mostró escepticismo respecto a los tiempos y procedimientos médicos.

“Ella le está viendo la cara, los resultados te los dan el mismo día y si te sacas una ecografía, es mucho más rápido”, señaló. Además, cuestionó las verdaderas intenciones del artista al mostrarse ilusionado con la posibilidad de un nuevo hijo. “Por joderm… A él jamás le ha gustado cambiar pañales ni se levantaba en las madrugadas cuando mis hijas lloraban”.

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Monserrat Seminario, con un gesto de reclamo, observa a Melcochita y Heydi Amado abrazados y sonrientes, rodeados de corazones que simbolizan su evidente amor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seminario aprovechó la consulta periodística para sugerir al comediante que, en caso de confirmarse el embarazo, pida una prueba de paternidad.

“Si está (embarazada), que se haga la prueba de ADN, y si esos resultados dan positivo, le podría pedir una indemnización por maltrato psicológico para mis hijas”, advirtió.

Magaly Medina encara en vivo a Monserrat por impedir que Melcochita rehaga su vida. Captura: Magaly Tv La Firme.

Melcochita con deseos de ser nuevamente padre

Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, sorprendió al panel del programa Detrás de Cámaras de Panamericana Televisión al revelar que su pareja presenta un retraso menstrual de aproximadamente una semana, lo que abre la posibilidad de que el artista, a poco de cumplir 90 años, se convierta en padre por duodécima vez. El anuncio generó distintas reacciones tanto en el ámbito familiar como en el mediático.

Lejos de mostrarse sorprendido, el humorista señaló que ser padre nuevamente es parte de los planes que comparte con Heydi Amado. “Ambos deseamos tener un hijo. Estoy entusiasmado con la posibilidad de ser papá porque tendría una criatura fruto de un amor verdadero”, declaró Villanueva durante la emisión televisiva. El comediante insistió en que, de confirmarse el embarazo, el nacimiento sería recibido con afecto y disposición: “Sería un bebé deseado y hecho con mucho amor”.

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Heydi Amado no confirmó ni descartó un embarazo en 'Detrás de Cámaras' y señaló que, de concretarse, sería su primer hijo.

Las declaraciones de Melcochita y de Monserrat Seminario, recogidas por Trome y difundidas en televisión, han puesto en el centro del debate la diferencia de edad entre el artista y su actual pareja, así como la reacción del entorno familiar. Mientras el cómico expresa entusiasmo por la posibilidad de ampliar su familia, su expareja y sus hijas mantienen una postura escéptica y de preocupación.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el embarazo de Heydi Amado. Los resultados de los análisis médicos permanecen pendientes, por lo que la noticia, que ha generado diversas opiniones, se mantiene como una posibilidad dentro del entorno de Melcochita.

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