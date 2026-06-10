Monserrat Seminario no cree en posible embarazo de la novia de Melcochita: “Si está, que se haga la prueba de ADN”

Monserrat Seminario, madre de las hijas de Melcochita (Pablo Villanueva), reaccionó con incredulidad tras el anuncio del humorista sobre un posible embarazo de su actual pareja, Heydi Amado, de 22 años. En entrevista con Trome, Seminario sostuvo que la noticia le provoca gracia, pero remarcó que sus hijas son quienes se sienten afectadas por la situación.
“Me causa risa, pero les deseo toda la felicidad del mundo, sea verdad o no. Las que están incómodas son mis hijas”, afirmó.
Consultada sobre los análisis que, según Melcochita, ya se habría realizado su pareja, Seminario mostró escepticismo respecto a los tiempos y procedimientos médicos.
“Ella le está viendo la cara, los resultados te los dan el mismo día y si te sacas una ecografía, es mucho más rápido”, señaló. Además, cuestionó las verdaderas intenciones del artista al mostrarse ilusionado con la posibilidad de un nuevo hijo. “Por joderm… A él jamás le ha gustado cambiar pañales ni se levantaba en las madrugadas cuando mis hijas lloraban”.
PUBLICIDAD
Seminario aprovechó la consulta periodística para sugerir al comediante que, en caso de confirmarse el embarazo, pida una prueba de paternidad.
“Si está (embarazada), que se haga la prueba de ADN, y si esos resultados dan positivo, le podría pedir una indemnización por maltrato psicológico para mis hijas”, advirtió.
Melcochita con deseos de ser nuevamente padre
Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, sorprendió al panel del programa Detrás de Cámaras de Panamericana Televisión al revelar que su pareja presenta un retraso menstrual de aproximadamente una semana, lo que abre la posibilidad de que el artista, a poco de cumplir 90 años, se convierta en padre por duodécima vez. El anuncio generó distintas reacciones tanto en el ámbito familiar como en el mediático.
Lejos de mostrarse sorprendido, el humorista señaló que ser padre nuevamente es parte de los planes que comparte con Heydi Amado. “Ambos deseamos tener un hijo. Estoy entusiasmado con la posibilidad de ser papá porque tendría una criatura fruto de un amor verdadero”, declaró Villanueva durante la emisión televisiva. El comediante insistió en que, de confirmarse el embarazo, el nacimiento sería recibido con afecto y disposición: “Sería un bebé deseado y hecho con mucho amor”.
PUBLICIDAD
Las declaraciones de Melcochita y de Monserrat Seminario, recogidas por Trome y difundidas en televisión, han puesto en el centro del debate la diferencia de edad entre el artista y su actual pareja, así como la reacción del entorno familiar. Mientras el cómico expresa entusiasmo por la posibilidad de ampliar su familia, su expareja y sus hijas mantienen una postura escéptica y de preocupación.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el embarazo de Heydi Amado. Los resultados de los análisis médicos permanecen pendientes, por lo que la noticia, que ha generado diversas opiniones, se mantiene como una posibilidad dentro del entorno de Melcochita.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Cecilia Tait intensifica su apoyo al deporte peruano rumbo a Los Ángeles 2028: “No voy a parar, con promesas no se llega a las metas”
La medallista olímpica y miembro del Comité Olímpico Internacional aseguró que el respaldo al deporte nacional continuará ampliándose a otras disciplinas
Perú se lució en la Copa Panamericana y Sudamericana de Judo: conquistaron 73 medallas
Lima recibió a 450 judocas provenientes de 15 países americanos, quienes compitieron en las categorías cadetes, junior, juveniles y equipos
La selección peruana de vóley afrontará tres competencias este 2026: fechas, rivales y canales TV para seguir a la ‘bicolor’
El equipo de Antonio Rizola se pondrá a prueba en diferentes torneos, donde peleará por un cupo al Mundial y Juegos Olímpicos
Sporting Cristal vs Comerciantes FC: día, hora y canal TV del debut de los ‘celestes’ en la Copa de la Liga 2026
El equipo del Rímac, que no atraviesa un buen momento, enfrentará al líder de la Segunda División. Conoce todos los detalles
PNP detiene a sujeto relacionado con el asesinato del alcalde de 26 de Octubre: investigan posible móvil político
El caso tomó un giro tras conocerse la existencia de una orden de captura contra la regidora Patricia Niño Flores, quien no se ha presentado a las autoridades hasta la fecha
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD