Mariana Ramírez del Villar, directora de PROTV, revela por qué no salió al aire el programa de María Pía Copello.

Mariana Ramírez del Villar, directora de PROTV, explicó en una entrevista a 'Amor y Fuego’ por qué el programa que iba a conducir María Pía Copello —y por el que dejó la conducción de 'Mande quien mande’— no salió al aire.
Según su versión, el espacio “por un tema de contrato” le pertenecía a la productora, pero el canal decidió no lanzar el proyecto y priorizó a otra productora. Además, sostuvo que el contexto externo tampoco era favorable para un estreno.
Ramírez del Villar también se refirió al movimiento de la programación en América TV, en la antesala del estreno del nuevo programa de Edson Dávila, anunciado para el 13 de junio en horario estelar.
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La explicación de PROTV: “El canal decidió no sacar el programa”
Consultada por el tema, Mariana Ramírez del Villar fue explícita al describir el primer factor: una decisión del canal sobre el uso del horario.
“El espacio por un tema de contrato efectivamente le pertenecía a PROTV, pero por circunstancias X del canal decidió no sacar el programa y le dio la prioridad a otra productora”, afirmó.
En ese punto, su mensaje fue doble: PROTV tenía un derecho contractual sobre el espacio, pero ese derecho no se tradujo en una emisión porque América TV reorganizó su parrilla y optó por otra propuesta.
“Respeto las decisiones del canal”: por qué PROTV aceptó congelar el proyecto
Más allá de la decisión de América, Ramírez del Villar indicó que no tomó la determinación como un conflicto abierto. “Yo lo recibo como lo recibo, porque no tengo ningún problema ni en hacerlo ni en no hacerlo. Y respeto las decisiones del canal”, señaló.
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Luego explicó por qué, incluso desde el lado de PROTV, consideró razonable que el proyecto se quedara en pausa: “Incluso, pensando, digamos, en el lado de PROTV, me ha parecido fantástica, sabiendo la coyuntura política y sobre todo el campeonato mundial, no creo que es momento de lanzar así ningún programa”.
Con esa frase, ubicó el freno del estreno no solo como un tema de programación, sino como una evaluación de oportunidad: para ella, las condiciones externas no favorecían el lanzamiento.
La puerta abierta para María Pía Copello: “Ya habrá oportunidad”
Ramírez del Villar también intentó despejar la idea de un quiebre con la conductora. Según dijo, el hecho de que el programa no se emitiera no cancela futuras posibilidades de trabajo.
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“Y ya habrá oportunidad de trabajar con Pía en cualquier momento, ya sea en América o en cualquier otro canal, porque nosotros no tenemos exclusividad con América. Entonces, esa es la verdad de las cosas”, expresó.
Con ello, dejó claro que PROTV se considera con libertad para desarrollar proyectos en distintos espacios, si el escenario lo permite.
“No he tanteado nada”: su postura ante la opción de otro canal
Ante la pregunta de si habían evaluado llevar el proyecto a otra señal, Mariana respondió con cautela y reforzó su argumento sobre el momento.
“No he tanteado nada. Simplemente, ahorita no es momento de nada y no soy la persona que de forma irresponsable lanza un programa no dándome cuenta cuáles son las condiciones externas”, sostuvo.
En la misma línea, explicó que un lanzamiento depende de múltiples variables: “Para que un programa se dé, tiene que verse una serie de factores. Y ahorita siento que es el momento menos adecuado para un lanzamiento, no importa el orden, no importa el canal, no importa nada”.
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Sin embargo, no descartó que, más adelante, pueda conversar con otras señales: “Llegado el momento, si veo que las condiciones externas mejoran, sí, podría tocarle la puerta a cualquier canal y no estoy yendo en contra de América”.
El antecedente que contó María Pía Copello: “Me pasearon”
La explicación de Ramírez del Villar llega después de que María Pía Copello relatara públicamente por qué dejó Mande quien mande por un proyecto de PROTV que nunca se emitió.
En su programa de streaming 'Sin +Q Decir’, Copello recordó que el estreno se postergó varias veces —enero de 2026, luego febrero, después Semana Santa y más tarde elecciones— hasta que recibió un mensaje que canceló todo.
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“Me llamó Mariana, que hasta el día de hoy tengo su chat, me escribió y me dijo: ‘Pía, no va el proyecto, ya está’. Y así es. Así es la vida”, contó. Y, al resumir lo que sintió, lanzó una frase directa: “O sea, me pasearon”.
Copello también afirmó que no guarda rencor hacia PROTV ni hacia Ramírez del Villar, y dijo que su relación laboral previa con la productora fue positiva.
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