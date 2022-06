John Kelvin: Así reaccionó la farándula peruana tras la sentencia de 21 años de prisión para el cantante

Personajes de la farándula reaccionaron a sentencia de John Kelvin. (Foto: Composición)

John Kelvin pasará 21 años en prisión luego de que el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima lo sentenciara por los delitos de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Además, deberá pagar una reparación civil de 10 mil soles a Dalia Durán y asistir a terapia psicológica.

Una sentencia como esta ha llamado la atención entre las figuras públicas, más en un país donde el índice de violencia contra la mujer y violación sexual es alto. Por ello, diversos personajes de la farándula salieron a dar su opinión y aquí te lo contamos.

MAGALY MEDINA

Para la ‘Urraca’, esta sería una pena ‘exagerada’. Pese a ello, espera que el Ministerio Público tome el mismo veredicto para otros denunciados. “A mí me parece una pena durísima, probablemente exagerada, porque si la comparamos con homicidas, con violadores de niños, tantos violadores que tenemos, esta pena de 21 años, es una pena durísima, pero creo que tiene que ser ejemplar”.

Magaly Medina sobre condena de John Kelvin: “Es un precedente en la justicia peruana”. (VIDEO: ATV)

KARLA TARAZONA

La conductora de televisión se refirió a la sentencia contra el cumbiambero y señaló que debería tomarse como un ejemplo para que a más acusados se les sentencie de la misma manera.

“Para mí las leyes son claras. Si alguien comete un delito y este delito se comprueba tiene que cumplir una sentencia. Él (John Kelvin) debería ser ejemplo de lo que se va a hacer. Porque día a día estamos viendo que nos solo violan, sino matan y vemos a sicarios a quienes no se les sentencia bien. Si esto va a servir para que de ahora en adelante las leyes se cumplan tal cual y se sentencie como debe de ser, a buena hora. Las leyes tiene que ser igual para todos”, señaló en conversación con El Popular.

JANET BARBOZA

La conductora de América Hoy también habló del tema en su programa. En sus declaraciones mostró su desacuerdo con la decisión y aseguró que no debería utilizarse a una persona mediática para marcar un precedente en la justicia peruana.

“Desgraciadamente no estoy de acuerdo con esto, que se utilice la vida de un ser humano para ejemplificar y para hacer un precedente para que no se vuelva a repetir. Eso en la práctica no sucede. Hay personas que asesinan por zapatillas, por un celular. Lo que queremos la población es justicia, que se nos mida con la misma vara”, comentó.

Janet Barboza y Mariella Zanetti cuestionaron sentencia contra el John Kelvin | VIDEO: América TV / América Hoy

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

El líder de Gran Orquesta también habló del tema. Para Christian Domínguez no hay forma de justificar una agresión sin embargo, dejó claro que la justicia no mide de la misma forma a todos los casos.

“La verdad es una sola. El hombre que levante la mano a la mujer es un cobarde. Yo como padre, lo mato. La justicia no se va a dar igual a todos. No nos ceguemos los ojos, pero tiene que empezar con algo”, señaló en América Hoy.

BRYAN ARÁMBULO

Bryan Arámbulo se pronunció sobre la sentencia del cumbiambero a través de las redes sociales. En el comunicado de John Kelvin, el cantante escribió un extenso mensaje con el que le envía su apoyo y asegura que ‘en problemas de dos nadie debe meterse’.

“Fuerzas, amigo. No justifico lo que hacen, porque los problemas de pareja son de 2, nadie puede juzgar lo que en 4 paredes como relación viven ustedes, pero tampoco justifico los hechos. Te apoyo porque siento que hay mucha sinceridad y como todos, somos seres humanos. Pero te doy mi apoyo porque justicia encontrar en este país es difícil. (…) Me da mucha pena más por tu familia. Aquí no sufres tú, son los tuyos, tus hijos y me indigna tanto el morbo que existe en este mundo que se aprovecha del dolor ajeno para ganarse popularidad. Te abrazo hasta donde te encuentres”, se lee en el mensaje.

Bryan Arámbulo expresa su apoyo a John Kelvin. (Foto: Captura)

REBECA ESCRIBENS

La conductora de espectáculos se refirió al comunicado de John Kelvin en redes sociales dónde señala que reunirá pruebas necesarias para obtener justicia. Frente a ello, Rebeca Escribens recordó que Dalia Durán apareció en televisión con la evidencia de haber sido golpeada por su pareja.

“No sé de qué pruebas habla el señor porque acá estábamos viendo a una dalia Durán destrozada totalmente. En el rostro llevaba la prueba. Justicia para todas las Dalia Durán de Perú y del mundo”, sentenció molesta.

